«Реал» удивлен критикой поля «Бернабеу» со стороны «Ман Сити»: «Газон не на 10 баллов, но на 8. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава»

В «Реале» удивлены критикой поля «Сантьяго Бернабеу» со стороны «Ман Сити».

Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с « » (3:3) в первом матче 1/4 финала .

После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле». Хавбек англичан назвал поле «не очень хорошим». Также стало известно, что игроки и тренерский штаб «сливочных» недовольны состоянием поля.

По данным As, в «Реале» с удивлением восприняли критику, поскольку в официальных отчетах или делегата матча ничего не говорилось о проблемах с газоном.

Клуб удивили такие заявления, потому что на домашнем стадионе «Реала» прошло лишь два матча за месяц, а последняя игра, против «Атлетика», состоялась 31 марта. Однако сотрудниками мадрицев будет проделана работа, чтобы к класико против «Барселоны» 21 апреля газон был в отличном состоянии.

Источник в «Мадриде» заявил: «Газон на «Бернабеу» не на 10 баллов, но на 8. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава».

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую