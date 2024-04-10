«Реал» удивлен критикой поля «Бернабеу» со стороны «Ман Сити»: «Газон не на 10 баллов, но на 8. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава»
В «Реале» удивлены критикой поля «Сантьяго Бернабеу» со стороны «Ман Сити».
Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле». Хавбек англичан Родри назвал поле «не очень хорошим». Также стало известно, что игроки и тренерский штаб «сливочных» недовольны состоянием поля.
По данным As, в «Реале» с удивлением восприняли критику, поскольку в официальных отчетах УЕФА или делегата матча ничего не говорилось о проблемах с газоном.
Клуб удивили такие заявления, потому что на домашнем стадионе «Реала» прошло лишь два матча за месяц, а последняя игра, против «Атлетика», состоялась 31 марта. Однако сотрудниками мадрицев будет проделана работа, чтобы к класико против «Барселоны» 21 апреля газон был в отличном состоянии.
Источник в «Мадриде» заявил: «Газон на «Бернабеу» не на 10 баллов, но на 8. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава».
тут через неделю Хави приедет, вот тогда вы узнаете что такое критика газона
Игроки и тренерский штаб «Реала» недовольны состоянием поля на «Бернабеу»
А тем что игроки и тренерский штаб Реала недовольны состоянием поля в Реале не удивлены?
А то, что поле складывается и уезжает под стадион - это не фуфло, это так и есть.
Потому сотрудниками мадрицев будет проделана работа, чтобы к класико против «Барселоны» 21 апреля газон был в отличном состоянии.
Ну, логично же.
Ведь сити и игроки говорят о не важном состоянии поля.
Это что за стандарты такие?
Я хорошо помню, как клубы не подстригали и не поливали газоны перед матчами с Барсой Гвардиолы. В том числе так делал Реал при Моуриньо.
Это не было тайной, все это прекрасно знали. Ведь играть с той Барсой по идеальному газону было практически невозможно.
А вот по сухому и высокому газону Барсе было куда сложнее.
Мог ли Реал провернуть такой же трюк сейчас? Вполне. Могло ли быть поле просто не в лучшем состоянии? Тоже вполне.
Вряд ли Пеп накидывал бы после ничьи на Бернабеу просто так про газон.