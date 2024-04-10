«Реал» удивлен критикой поля «Бернабеу» со стороны «Ман Сити»: «Газон не на 10 баллов, но на 8. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сантьяго Бернабеу Родри Футбол

В «Реале» удивлены критикой поля «Сантьяго Бернабеу» со стороны «Ман Сити».

Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле». Хавбек англичан Родри назвал поле «не очень хорошим». Также стало известно, что игроки и тренерский штаб «сливочных» недовольны состоянием поля.

По данным As, в «Реале» с удивлением восприняли критику, поскольку в официальных отчетах УЕФА или делегата матча ничего не говорилось о проблемах с газоном.

Клуб удивили такие заявления, потому что на домашнем стадионе «Реала» прошло лишь два матча за месяц, а последняя игра, против «Атлетика», состоялась 31 марта. Однако сотрудниками мадрицев будет проделана работа, чтобы к класико против «Барселоны» 21 апреля газон был в отличном состоянии.

Источник в «Мадриде» заявил: «Газон на «Бернабеу» не на 10 баллов, но на 8. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава».

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

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46 комментариев
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да просто вскользь упомянули что поле не ахти
тут через неделю Хави приедет, вот тогда вы узнаете что такое критика газона
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Одна из предыдущих новостей:
Игроки и тренерский штаб «Реала» недовольны состоянием поля на «Бернабеу»

А тем что игроки и тренерский штаб Реала недовольны состоянием поля в Реале не удивлены?
+64
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+60
Ответ #SharkTeam
"Подготовили" поле на бернабеу чтобы было проще ломать комбинационную игру Сити и выбивать вперед на своих винисиусов
Подскажите, это от создателей тактики - закинь вперёд на высокое скандинавское дерево?
+38
-10
+28
Ответ utsh44psmr
Просто эти дешевые понты и красивые ролики как газон складывается на 10 частей и уезжает под стадион оказалось полным фуфлом.
У Мадрида проблемы с газоном с начала реконструкции. И это началось еще до того, как они сделали складное поле. И пока, почему то, не могут найти решения.

А то, что поле складывается и уезжает под стадион - это не фуфло, это так и есть.
+18
-1
+17
Ответ #SharkTeam
"Подготовили" поле на бернабеу чтобы было проще ломать комбинационную игру Сити и выбивать вперед на своих винисиусов
Удобное оправдание безыдейной игры Сити в атаке. Газон был нормальным.
+19
-11
+8
Ответ Streetbor
газон был ниже среднего уровня, будто там сперва табун лошадей прошёл. // Концертов на неделе там случайно не было ? Ведь перерыв между матчами был почти 10 дней.
С чего такой вывод, стесняюсь спросить?
+10
-3
+7
Ответ Сус Санчес
Помни такие истории в матчах с барсой, когда был высокий газон, чтобы мяч медленный котился
Котиться - это немного о другом, друг.
+7
-2
+5
Ответ utsh44psmr
Просто эти дешевые понты и красивые ролики как газон складывается на 10 частей и уезжает под стадион оказалось полным фуфлом.
А у шальке газон полностью покидает поле.
+5
0
+5
"Мы не привыкли к справедливости" - добавил мадридский источник
+10
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+4
Ответ #SharkTeam
"Подготовили" поле на бернабеу чтобы было проще ломать комбинационную игру Сити и выбивать вперед на своих винисиусов
Но при этом комбинационная игра была у Реала с изюмительными пасами. А Пепу остаётся только ныть.
+5
-1
+4
Но ведь газон даже с экранов телевизора выглядит ужасно. Как это можно не замечать?
+6
-2
+4
пусть игроков своих спросят которые газон хреновым назвали. неженки какие-то критика их ранит )
+8
-4
+4
В «Реале» удивлены критикой поля «Сантьяго Бернабеу» со стороны «Ман Сити».
Потому сотрудниками мадрицев будет проделана работа, чтобы к класико против «Барселоны» 21 апреля газон был в отличном состоянии.
Ну, логично же.
+2
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Ответ Streetbor
газон был ниже среднего уровня, будто там сперва табун лошадей прошёл. // Концертов на неделе там случайно не было ? Ведь перерыв между матчами был почти 10 дней.
Лично присутствовал на поле?
+7
-5
+2
Ответ Streetbor
газон был ниже среднего уровня, будто там сперва табун лошадей прошёл. // Концертов на неделе там случайно не было ? Ведь перерыв между матчами был почти 10 дней.
Ты думаешь на концертах люди пляшут прям на газоне?
+3
-1
+2
Просто эти дешевые понты и красивые ролики как газон складывается на 10 частей и уезжает под стадион оказалось полным фуфлом.
+23
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+2
Ответ Tristan...
"Мы не привыкли к справедливости" - добавил мадридский источник
Верно подметили. 🙌
+1
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Ответ Barsenoga
Мардид опять опозорил всю испанию радует что независимая и великая котолония не входит в ее число.
Комментарий удален модератором
Ответ Homelander_666
Удобное оправдание безыдейной игры Сити в атаке. Газон был нормальным.
Я бы сказал безызбежной)))
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А со стороны реала не удивлен)))
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Ответ Sergeev55
Не мог же Гвардиола просто так побывать на Бернабеу. Выплеснул порцию яда на мадридский клуб, точнее на поле! 😆
Поле на самом деле было сильно плохим.
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Ответ Streetbor
газон был ниже среднего уровня, будто там сперва табун лошадей прошёл. // Концертов на неделе там случайно не было ? Ведь перерыв между матчами был почти 10 дней.
Ремонтные работы, они все еще идут и постоянная пыль от материалов так или иначе оседает и портит газон.
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В Воронеж бы вас всех!!!
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К эль классико поле должно быть идеальное.
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Почему реал удивлён критикой со стороны сити, но не удивлён критикой со стороны собственных игроков?
Ведь сити и игроки говорят о не важном состоянии поля.
Это что за стандарты такие?
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Им бы на поле на котором играли Локомотив - АЕК в 1/4 кубка кубков сыграть 😹
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Ох уж эти «мадридские хитрости».

Я хорошо помню, как клубы не подстригали и не поливали газоны перед матчами с Барсой Гвардиолы. В том числе так делал Реал при Моуриньо.
Это не было тайной, все это прекрасно знали. Ведь играть с той Барсой по идеальному газону было практически невозможно.
А вот по сухому и высокому газону Барсе было куда сложнее.

Мог ли Реал провернуть такой же трюк сейчас? Вполне. Могло ли быть поле просто не в лучшем состоянии? Тоже вполне.

Вряд ли Пеп накидывал бы после ничьи на Бернабеу просто так про газон.
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Не мог же Гвардиола просто так побывать на Бернабеу. Выплеснул порцию яда на мадридский клуб, точнее на поле! 😆
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Носиться Родриго и Венисиусу как болидам в первом тайме это совершенно не мешало.
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У Зенита тоже, а тут видимо что-то не работает.
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