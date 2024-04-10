Игроки и тренерский штаб «Реала» недовольны состоянием поля на «Бернабеу». После матча с «Сити» агрономы клуба взяли образец почвы для анализа (Relevo)

В раздевалке «Реала» недовольны состоянием газона на «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Relevo, игроки и тренерский штаб отмечали эту проблему еще в прошлом сезоне, считая, что плохое состояние газона затрудняет игру команды – в частности, недостатки заметны на флангах. Проблему планировалось устранить к сентябрю прошлого года, однако на данный момент «Реалу» по-прежнему не удалось найти решение.

Отмечается, что одной из главных проблем является пыль и грязь в результате ремонтных работ на стадионе – для борьбы с ними служат пневматические пушки, которые предотвращают оседание пыли на поле. Также на газон влияют свет и воздух, которые ведут себя по-разному при открытии и закрытии крыши стадиона.

Сообщается, что после вчерашнего матча против « » в чемпионов агрономы « » взяли образец почвы газона для анализа.

Пеп о «Бернабеу»: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле»