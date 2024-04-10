Игроки и тренерский штаб «Реала» недовольны состоянием поля на «Бернабеу». После матча с «Сити» агрономы клуба взяли образец почвы для анализа (Relevo)

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу стадионы Футбол

В раздевалке «Реала» недовольны состоянием газона на «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Relevo, игроки и тренерский штаб отмечали эту проблему еще в прошлом сезоне, считая, что плохое состояние газона затрудняет игру команды – в частности, недостатки заметны на флангах. Проблему планировалось устранить к сентябрю прошлого года, однако на данный момент «Реалу» по-прежнему не удалось найти решение.

Отмечается, что одной из главных проблем является пыль и грязь в результате ремонтных работ на стадионе – для борьбы с ними служат пневматические пушки, которые предотвращают оседание пыли на поле. Также на газон влияют свет и воздух, которые ведут себя по-разному при открытии и закрытии крыши стадиона.

Сообщается, что после вчерашнего матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов агрономы «Реала» взяли образец почвы газона для анализа.

Пеп о «Бернабеу»: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле»

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же так, ведь в новости, где Пеп раскритиковал газон Бернабеу, все уже успели обвинить шарлатана во вранье и нытье)
+98
-22
+76
Ответ Roman
Как же так, ведь в новости, где Пеп раскритиковал газон Бернабеу, все уже успели обвинить шарлатана во вранье и нытье)
Вы не понимаете, это другое!
+37
-13
+24
Анализ выявит, что в почве обнаружен кал игроков Барселоны
+10
-2
+8
Арагорны!
+8
-1
+7
Ответ агрономов: "На дворе трава, на траве - дрова!" )
+7
-1
+6
Ответ g4g6dw65j9
Ну че, сливочные. Придется переобуваться )
Причём здесь сливочные? 🤡
+3
0
+3
Ответ Roman
Как же так, ведь в новости, где Пеп раскритиковал газон Бернабеу, все уже успели обвинить шарлатана во вранье и нытье)
Ну,глоры всегда будут чем то недовольны) Фанат Реала,но Пеп сказал факт,газон и правда был не самый лучший
+4
-1
+3
Ну че, сливочные. Придется переобуваться )
+10
-8
+2
я тоже кстати заметил во время трансляции- поле местами весьма погано выглядело
+2
0
+2
и обнаружили там ДНК Барселоны?
+3
-2
+1
Норм трава. Кому не нравится пусть берут у другого.
+1
0
+1
норм. газон - голы залетают хорошо
+2
-1
+1
А ещё над Хави некоторые здесь смеялись)
+12
-11
+1
Ответ StillInTheGame
и обнаружили там ДНК Барселоны?
В виде фекалий
+1
0
+1
о как. я думал только в сочи на стадионе трава плохая! а аон оно как в мадриде тоже агрономы косячат.
0
0
0
Ответ Roman
Как же так, ведь в новости, где Пеп раскритиковал газон Бернабеу, все уже успели обвинить шарлатана во вранье и нытье)
Не неси бред, там всего два с половиной челика отписались. Так что не преувеличивай!
0
0
0
За лысым повторяют.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий