Андрей Канчельскис: «Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают Лондону – в столице даже лучше, может. В 90-е в Европе было намного комфортнее, чем в России, сейчас все сравнялось»

Андрей Канчельскис считает, что уровень жизни в России не уступает европейскому.

«Уехал в Англию во время распада СССР, и там меня, конечно, все удивило. В Европе сразу увидел спокойную жизнь – никакой суеты и очередей, полные, забитые до отказа стадионы. Однако было то, чего мне сильно не хватало – прежде всего общения с нашими, русскими людьми на родном языке. Были еще проблемы с визами, надо было получать приглашение, но основное – скучал по общению со своими друзьями и родственниками.

Сейчас ситуация изменилась – в Европе живут практически так же, как и в России. Я вернулся обратно, потому что были силы и желание поиграть в футбол у себя на родине. Получил предложение от клуба и сразу приехал в Россию. В 37 лет у меня был порох в пороховницах.

В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас все сравнялось. Могу даже сказать так – уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше. Сейчас мы ничем не уступаем Европе. Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают тому же Лондону.

В конце прошлого века для нашей страны были сложные времена, образы жизни имели колоссальные различия. Сейчас без разницы, жить в европейской стране или в России – все сравнялось», – сказал бывший игрок « » и сборной России.