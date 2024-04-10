Андрей Канчельскис: «Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают Лондону – в столице даже лучше, может. В 90-е в Европе было намного комфортнее, чем в России, сейчас все сравнялось»
Андрей Канчельскис считает, что уровень жизни в России не уступает европейскому.
«Уехал в Англию во время распада СССР, и там меня, конечно, все удивило. В Европе сразу увидел спокойную жизнь – никакой суеты и очередей, полные, забитые до отказа стадионы. Однако было то, чего мне сильно не хватало – прежде всего общения с нашими, русскими людьми на родном языке. Были еще проблемы с визами, надо было получать приглашение, но основное – скучал по общению со своими друзьями и родственниками.
Сейчас ситуация изменилась – в Европе живут практически так же, как и в России. Я вернулся обратно, потому что были силы и желание поиграть в футбол у себя на родине. Получил предложение от клуба и сразу приехал в Россию. В 37 лет у меня был порох в пороховницах.
В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас все сравнялось. Могу даже сказать так – уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше. Сейчас мы ничем не уступаем Европе. Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают тому же Лондону.
В конце прошлого века для нашей страны были сложные времена, образы жизни имели колоссальные различия. Сейчас без разницы, жить в европейской стране или в России – все сравнялось», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Смешно)
Да и в Питере бы для начала научились метро строить и снег убирать
Сильное заявление
Но вот Екатеринбург и Новосибирск.. Я там конечно не жил долго, около месяца всего, но тяжко было)
Не, без шуток в мск есть плюсы типа рабочих мест, парков и сервиса, но адская перенаселённость и очевидно-безумное неравенство по отношению к немоскве для меня всё это рушат.
И это логично