Андрей Канчельскис: «Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают Лондону – в столице даже лучше, может. В 90-е в Европе было намного комфортнее, чем в России, сейчас все сравнялось»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что уровень жизни в России не уступает европейскому.

«Уехал в Англию во время распада СССР, и там меня, конечно, все удивило. В Европе сразу увидел спокойную жизнь – никакой суеты и очередей, полные, забитые до отказа стадионы. Однако было то, чего мне сильно не хватало – прежде всего общения с нашими, русскими людьми на родном языке. Были еще проблемы с визами, надо было получать приглашение, но основное – скучал по общению со своими друзьями и родственниками.

Сейчас ситуация изменилась – в Европе живут практически так же, как и в России. Я вернулся обратно, потому что были силы и желание поиграть в футбол у себя на родине. Получил предложение от клуба и сразу приехал в Россию. В 37 лет у меня был порох в пороховницах.

В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас все сравнялось. Могу даже сказать так – уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше. Сейчас мы ничем не уступаем Европе. Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают тому же Лондону.

В конце прошлого века для нашей страны были сложные времена, образы жизни имели колоссальные различия. Сейчас без разницы, жить в европейской стране или в России – все сравнялось», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

40 комментариев
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Новосибирск и Екатеринбург?
Смешно)
Да и в Питере бы для начала научились метро строить и снег убирать
+25
-9
+16
Москва вообще один из самых удобных во всех смыслах мегаполисов в мире. Только это именно Москва, а не Россия.
+18
-2
+16
в Новосибирске тоже забитые до отказа стадионы
+17
-5
+12
Точно у меня друг хирург-реаниматолог в Германии за 15 000€ в принципе как и у нас…
+6
-1
+5
Ответ Maturmalai
В Баку, Ташкенте или Алматы уровень жизни не уступает московскому.
В голос)
+11
-6
+5
Новосибирск = Лондон?
Сильное заявление
+7
-3
+4
Ответ dronick
Ржу с соевых мамкиных знатоков, которые ни разу не выезжая из-за мкада дают свой авторитетный анализ уровню и качеству жизни в лондоне, париже и т.д. Ору
напоминает мне одного дифиченто с реддита, который утверждал, что знает все о том, как живут в Лос-Анджелесе, потому что он ВИДЕЛ В СЕРИАЛАХ (дальше шел список). Мне кажется, тут уровень источников знаний будет примерно такой же, ну и видео Варламова и прочих тревел-блоггеров, наверное.
+6
-3
+3
По Москве согласен, можно что угодно говорить и быть за кого угодно, но Москва очень удобный город, свои минусы есть везде.
Но вот Екатеринбург и Новосибирск.. Я там конечно не жил долго, около месяца всего, но тяжко было)
+4
-2
+2
Ржу с соевых мамкиных знатоков, которые ни разу не выезжая из-за мкада дают свой авторитетный анализ уровню и качеству жизни в лондоне, париже и т.д. Ору
+12
-10
+2
Ответ T622222
Точно у меня друг хирург-реаниматолог в Германии за 15 000€ в принципе как и у нас…
У нас это, правда, 15 000 рублей, но в принципе да.
+4
-2
+2
Ответ Aleksey Yashin
Когда речь идет о Спартаке. Адекватность: Мостовой ❌ Канчельскис ❌ Когда речь идёт об уровне жизни в Европе и России. Адекватность: Мостовой ✅ Канчельскис ❌
Мостовой : Канчельскис 1:0
+4
-2
+2
Ответ диванные войска России
напоминает мне одного дифиченто с реддита, который утверждал, что знает все о том, как живут в Лос-Анджелесе, потому что он ВИДЕЛ В СЕРИАЛАХ (дальше шел список). Мне кажется, тут уровень источников знаний будет примерно такой же, ну и видео Варламова и прочих тревел-блоггеров, наверное.
А что, тот же Варламов ангажированно показывает трущобы Найроби или районы Копенгагена?
+1
0
+1
Ответ Evergreen
Новосибирск = Лондон? Сильное заявление
Прям вижу толпы лондонцев, перебирающихся в Новосиб из-за более дешёвой жизни при одинаковом комфорте))
+1
0
+1
В Москве-то, конечно, спокойная жизнь, никакой суеты и забитые до отказа стадионы))
Не, без шуток в мск есть плюсы типа рабочих мест, парков и сервиса, но адская перенаселённость и очевидно-безумное неравенство по отношению к немоскве для меня всё это рушат.
+1
0
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"Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе..."
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Ответ Гоша Петров
чем питерское метро хуже Парижского или Лондонского?
на количество станций посмотрите
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Ответ Maturmalai
В россии настолько высокий уровень жизни, что россиянам становится стыдно слишком хорошо жить и они едут пачками на проклятый загнивающий Запад или на дружественный цветущий Ближний Восток, понимаю)
Покажи мне кто едет пачками на запад или ближний восток чтоб на стройке поработать или шаурму покрутить. Жду.
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Москва, самый большой город в Европе по территории, Лондон на втором месте, Питер на третьем если сравнивать комфортность, то минимум год нужно жить в каждом городе, интересно, Александр жил хотя бы месяц в Лондоне?))
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Ничего не сравнялось. Для такой огромной страны средний уровень весьма печальный. Можно и нужно намного лучше.
У тебя противоречие явное в комменте. Как раз огромней стране гораздо сложнее поддерживать средний уровень. Это как в хате. Одно дело в однушке 33 кв.м. поддерживать чистоту и порядок и другое в пентхаусе на 1000 квадратов.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Ничего не сравнялось. Для такой огромной страны средний уровень весьма печальный. Можно и нужно намного лучше.
Нет ни одной большой по территории страны с высоким средним уровнем.
И это логично
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Казалось бы , прошло всего 30 лет…
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Ответ Pavel Tyazhev
Москва вообще один из самых удобных во всех смыслах мегаполисов в мире. Только это именно Москва, а не Россия.
В московской агломерации живет около 20 млн человек. Одна седьмая страны. Это все не Россия? Не, адо обязательно ввернуть что-то такое, надменно - уничижительное.
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Вы скажите, если все так прекрасно, то почему на спортсе так дрочат эту тему?
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