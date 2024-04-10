Макдэвид – первый в списке нападающих, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Кучеров – 4-й, Панарин – 5-й

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Игроки НХЛ назвали нападающего, с которым хотели бы провести один матч.

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона. 

Игроков попросили выбрать лучшего нападающего для победы в одном матче. Первое место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – он набрал 48,71% голосов. 

Топ-5 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 48,71%;

2. Сидни КросбиПиттсбург») – 11,58%;

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 6,59%;

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 5,31%;

5. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 2,57%.

Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов

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8 комментариев
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Ответ Фанат спорта01
У Кросби больше процентов чем у Куча и Биг Мака вместе взятых🤦.
А что с Кросби не так? Дед в 36 лет 40 шайб забивает.
+5
-1
+4
Клуб анонимных и находчивых
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
А что с Кросби не так? Дед в 36 лет 40 шайб забивает.
И сейчас он лучше этих двух?
Кросби хорош но они явно лучше.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Так выбирали не лучшего, а того, с кем хотят провести 1 матч.
Не тем с кем хочется сыграть,а тот кто выиграет для тебя игру.
+1
0
+1
У Кросби больше процентов чем у Куча и Биг Мака вместе взятых🤦.
+2
-2
0
да вроде бы все по чесноку..Никакой предвзяточности не просматривается, тем более если взять ещё во внимание результат по воротчикам.
0
0
0
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