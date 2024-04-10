Макдэвид – первый в списке нападающих, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Кучеров – 4-й, Панарин – 5-й

Игроки НХЛ назвали нападающего, с которым хотели бы провести один матч.

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона.

Игроков попросили выбрать лучшего нападающего для победы в одном матче. Первое место занял из « » – он набрал 48,71% голосов.

Топ-5 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 48,71%;

2. (« ») – 11,58%;

3. («Колорадо») – 6,59%;

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 5,31%;

5. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 2,57%.

Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов