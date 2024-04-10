Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов
Российские вратари лидируют в опросе среди игроков НХЛ.
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона.
Игроков попросили выбрать лучшего вратаря для победы в одном матче.
Согласно ответам игроков НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – Андрей Василевский («Тампа») с 46,92% голосов, 2-е место занял Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), набрав 6,49% голосов, 3-е место – Илья Сорокин («Айлендерс») с 6,17% голосов, 4-е место занял Коннор Хеллибак («Виннипег») – 5,03% голосов и на 5-м месте оказался Юусе Сарос («Нэшвилл»), набравший 4,87% голосов.
Напомним, что Андрей Василевский достиг отметки 30 побед в 7-м сезоне подряд – длиннее серии в истории НХЛ были только у Мартина Бродера и Патрика Руа.
Авторитет у Василевского гигантский.
А вот кому дадут Везину ?
Победителя определяют голосованием генменеджеров клубов НХЛ.