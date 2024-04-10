Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Андрей Василевский Виннипег Илья Сорокин Игорь Шестеркин Юусе Сарос Коннор Хеллибак Хоккей

Российские вратари лидируют в опросе среди игроков НХЛ.

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона. 

Игроков попросили выбрать лучшего вратаря для победы в одном матче. 

Согласно ответам игроков НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – Андрей Василевский («Тампа») с 46,92% голосов, 2-е место занял Игорь ШестеркинРейнджерс»), набрав 6,49% голосов, 3-е место – Илья Сорокин («Айлендерс») с 6,17% голосов, 4-е место занял Коннор Хеллибак («Виннипег») – 5,03% голосов и на 5-м месте оказался Юусе Сарос («Нэшвилл»), набравший 4,87% голосов. 

Напомним, что Андрей Василевский достиг отметки 30 побед в 7-м сезоне подряд – длиннее серии в истории НХЛ были только у Мартина Бродера и Патрика Руа. 

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7 комментариев
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Ну это круто, когда тебя выбирают игроки, а не какие-то посторонние люди
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Ответ oberkorn
Ну и кому отдадут везину? Но точно не русскому.
За последние 5 лет дважды отдавали русскому. Ограниченные всегда найдут чем ущемиться)
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Лишнее подтверждение тому, что Василевский в хорошей форме и на кураже сильнейший вратарь в мире )
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Интересные результаты конечно, Вася проводит не лучший свой сезон и стата не ахти, а лидирует с таким гигантским отрывом
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Все помнят 6 серий плей-офф с засушенными победными матчами.
Авторитет у Василевского гигантский.
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Василевский победил с сумасшедшим отрывом от второго места.
А вот кому дадут Везину ?
Победителя определяют голосованием генменеджеров клубов НХЛ.
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