Турнир претендентов. 6-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Каруаной, Гукеш против Накамуры и другие партии
10 апреля в Торонто пройдут партии 6-го тура шахматного турнира претендентов.
Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Торонто, Канада
6-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Гукеш Доммараджу (Индия) – Хикару Накамура (США)
Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США)
Сантош Видит (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)
Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 3,5, Каруана – 3, Прагнанандха, Накамура – по 2,5, Видит – 2, Абасов, Фируджа – по 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.