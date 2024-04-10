Турнир претендентов. 6-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Каруаной, Гукеш против Накамуры и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Сантош Видит Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

10 апреля в Торонто пройдут партии 6-го тура шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

6-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени. 

Гукеш Доммараджу (Индия) – Хикару Накамура (США)

Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Сантош Видит (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан) 

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 3,5, Каруана – 3, Прагнанандха, Накамура – по 2,5, Видит – 2, Абасов, Фируджа – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто

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