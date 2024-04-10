НБА. «Денвер» примет «Миннесоту», «Клипперс» – «Финикс» и другие матчи

Теги результаты Атланта Шарлотт Кливленд Даллас Денвер Клипперс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Орландо Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся восемь матчей.

Лидеры Запада «Денвер» и «Миннесота» сыграют за первое место в конференции, «Клипперс» примут на своей площадке «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Мемфис
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Атланта – Шарлотт
Дата проведения
11 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Торонто
Дата проведения
11 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Майами – Даллас
Дата проведения
11 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Сан-Антонио
Дата проведения
11 апреля, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Орландо
Дата проведения
11 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Денвер – Миннесота
Дата проведения
11 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Финикс
Дата проведения
11 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
200й трипл от Расса
+3
-1
+2
Ответ totocash
согласен, попадать на гсв или лал такое себе. даже 1 место запада не факт что пройдет дальше
А если ЛАЛ и ГСВ выйдут с 7 и 8? Бессмысленно выбирать место, просто надо подойти максимально свежими к по и все.
+1
0
+1
Кливленд проваливает концовку регулярки. Надо выиграть, а то можно свалиться и на 7-е место.
0
0
0
Денвер - Миннесота, битва за 1 место запада получается. Джамал вернулся, но нету АГ
0
0
0
Если:

Пэлс L Кингс, ЛАЛ, ГС
Санз L Вулфс, Клипc W Кингс
Кингс W Блэйзерс, Пэлс L Санз
ЛАЛ W Пэлс, Гриззлис
ГС W Блэйзерс, Пэлс, Джаз

То у пяти команд будет 47-35. Расклад выглядит и вполне реальным, и абсолютно фантастичным одновременно🧐
0
0
0
Ответ Xellos Sama
Денвер - Миннесота, битва за 1 место запада получается. Джамал вернулся, но нету АГ
Кажется, 2е место лучше 1го
0
0
0
Ответ totocash
согласен, попадать на гсв или лал такое себе. даже 1 место запада не факт что пройдет дальше
А дальше ЛАК или Даллас... На финал конференции сил не останется
0
0
0
Ответ Адмирал МакКряк
Если: Пэлс L Кингс, ЛАЛ, ГС Санз L Вулфс, Клипc W Кингс Кингс W Блэйзерс, Пэлс L Санз ЛАЛ W Пэлс, Гриззлис ГС W Блэйзерс, Пэлс, Джаз То у пяти команд будет 47-35. Расклад выглядит и вполне реальным, и абсолютно фантастичным одновременно🧐
Уже сегодня эта красивая постройка наверняка будет разрушена - у Клипперс против Санс не играют Кавай, Пол Джордж и Харден.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий