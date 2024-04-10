НБА. «Денвер» примет «Миннесоту», «Клипперс» – «Финикс» и другие матчи
Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся восемь матчей.
Лидеры Запада «Денвер» и «Миннесота» сыграют за первое место в конференции, «Клипперс» примут на своей площадке «Финикс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пэлс L Кингс, ЛАЛ, ГС
Санз L Вулфс, Клипc W Кингс
Кингс W Блэйзерс, Пэлс L Санз
ЛАЛ W Пэлс, Гриззлис
ГС W Блэйзерс, Пэлс, Джаз
То у пяти команд будет 47-35. Расклад выглядит и вполне реальным, и абсолютно фантастичным одновременно🧐