Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Сафиуллин сыграет с Джоковичем, Рублев – с Попыриным, Хачанов – с Серундоло, Алькарас встретится с Оже-Альяссимом

Новак Джокович сыграет с Романом Сафиуллиным за выход в третий круг.

Андрей Рублев встретится с Алексеем Попыриным.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

7 – 14 апреля 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг