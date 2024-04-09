Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Сафиуллин сыграет с Джоковичем, Рублев – с Попыриным, Хачанов – с Серундоло, Алькарас встретится с Оже-Альяссимом

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Новак Джокович сыграет с Романом Сафиуллиным за выход в третий круг.

Андрей Рублев встретится с Алексеем Попыриным.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

7 – 14 апреля 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

 

Новак Джокович (Сербия) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
9 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
9 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
9 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
9 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Не определен – Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Самит Нагал (Индия)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Алехандро Табило (Чили) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
10 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Карен Хачанов (Россия)
0:3
Дата проведения
22 февраля, 16.20
Онлайн матча
7 комментариев
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давайте сегодня покажем себя настоящими патриотами и дружно поболеем за простого российского парня, Рому Сафиуллина! А иноагентов, которые будут поддерживать соперника нашего теннисиста, предлагаю заминусовать и показать таким образом наше к ним отношение.
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Какие все таки йенс и стас позорники - удаляют комментарии которые им не нравятся 🤦🏻‍♂️школота. Значит всё правильно написал что у стаса все из за кепки которая жмёт его гладкий мозг.
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Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Карен Хачанов (Россия)
0:3

Дата проведения
22 февраля, 16.20

🤔🤔
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Хачанов с финном играют с 22 февраля, никак не доиграют...
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Ответ alex savca
Какие все таки йенс и стас позорники - удаляют комментарии которые им не нравятся 🤦🏻‍♂️школота. Значит всё правильно написал что у стаса все из за кепки которая жмёт его гладкий мозг.
У него теннисист Шаповалов на аватаре, так-то.
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Ответ Павел Баранов
Хачанов с финном играют с 22 февраля, никак не доиграют...
от создателей Гоффена с Молчаном...
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