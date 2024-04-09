Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Сафиуллин сыграет с Джоковичем, Рублев – с Попыриным, Хачанов – с Серундоло, Алькарас встретится с Оже-Альяссимом
Новак Джокович сыграет с Романом Сафиуллиным за выход в третий круг.
Андрей Рублев встретится с Алексеем Попыриным.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
7 – 14 апреля 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.30
Не определен – Янник Синнер (Италия)
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
Не определен – Григор Димитров (Болгария)
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
Не определен – Даниил Медведев (Россия)
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
Не определен – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
Не определен – Стефанос Циципас (Греция)
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
Не определен – Юго Эмбер (Франция)
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 22 февраля, 16.20
0:3
Дата проведения
22 февраля, 16.20
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