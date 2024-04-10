Госдума обсудит с Минфином проект о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя

Проект о финансировании спорта за счет доходов от табака Госдума обсудит с Минфином.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по спорту .

«Вопрос очень важный. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение в нынешнее непростое время, которое позволило бы получить для спортивной отрасли дополнительный источник финансирования.

В этой связи нам необходимо очень плотно отработать этот вопрос с Минфином, прежде чем выходить на внесение законопроекта», – сказал Свищев на заседании рабочей группы.

Инициатива подразумевает введение с 2026 года целевых отчислений от табака и алкоголя на финансирование спортивных мероприятий. Сумма отчислений будет утверждаться правительством РФ каждый год в процентном соотношении от суммы акциза.

Отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, а также на строительство и эксплуатацию спортивных объектов.