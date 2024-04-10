Госдума обсудит с Минфином проект о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Р-Спорт Легкая атлетика

Проект о финансировании спорта за счет доходов от табака Госдума обсудит с Минфином.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев.

«Вопрос очень важный. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение в нынешнее непростое время, которое позволило бы получить для спортивной отрасли дополнительный источник финансирования.

В этой связи нам необходимо очень плотно отработать этот вопрос с Минфином, прежде чем выходить на внесение законопроекта», – сказал Свищев на заседании рабочей группы.

Инициатива подразумевает введение с 2026 года целевых отчислений от табака и алкоголя на финансирование спортивных мероприятий. Сумма отчислений будет утверждаться правительством РФ каждый год в процентном соотношении от суммы акциза.

Отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, а также на строительство и эксплуатацию спортивных объектов. 

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35 комментариев
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Если еще доходы от проституции и наркоторговли добавить, то наш спорт взлетит на невиданные высоты.
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0
+23
Ответ R Kukhov
Не в поддержку таба и алкоголя, но вопрос: на поддержку чего сейчас акцизы, и прочие сборы идут?
На поддержку штанов депутатов
+12
0
+12
Не в поддержку таба и алкоголя, но вопрос: на поддержку чего сейчас акцизы, и прочие сборы идут?
+13
-1
+12
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А в стране как раз падает потребление алкоголя и табака ( по крайней мере по официальным данным).
Товарищ, поддержи российский спорт - не бросай курения и пьянства!
+12
-1
+11
Бухайте и курите больше!Помогайте развитию спорта!
+10
-1
+9
Минздрав предупреждает, курение развивает отечественный спорт! И на пачках сигарет вместо инсульта и импотенции, Овечкин или Большунов
+10
-1
+9
Надо легализовать проституцию( все равно она есть) - а доходы в казну.
+6
0
+6
Ответ Лека-Лека
Можно и взятки налогами обложить
Старый советский анекдот.
-Должен ли коммунист платить взносы со взяток ?-
-Должен. Если он честный. -
+4
0
+4
Госдума обсудит с Минфином проект о финансировании борьбы с лудоманией за счет доходов от букмекеров
+6
-3
+3
Что? Может ещё обсудим финансирование детских домов- интернатов за счёт за счет легализации продажи наркотиков? Вы там в своём уме????
+4
-1
+3
Ответ maks44
Если еще доходы от проституции и наркоторговли добавить, то наш спорт взлетит на невиданные высоты.
Можно и взятки налогами обложить
+4
-1
+3
То есть для большего отчисления на спортивную отрасль, надо будет увеличить продажи табака и алкоголя, стало быть стимулировать граждан к употреблению табака и алкоголя. Применяя шахматную терминологии - цугцванг.
+3
-1
+2
А зачем делать отчисления целевыми? Чтобы ненароком не пошли на военные расходы?
Странная инициатива от российских депутатов, непатриотичная, неСВОевременная.
+3
-2
+1
Ужасная новость. Могли бы финансировать сферу здравоохранения или социальную, но спорту ведь нужнее
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А в стране как раз падает потребление алкоголя и табака ( по крайней мере по официальным данным).
хотя один академик получил госпремию за надписьна экранах ТВ "курение вредит здоровью" рядом с институтом открылись три магазинчика с надписью " Табак". Видно откроют еще.
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Ответ Алексей Родин
А почему бы не перейти сразу на более тяжёлую дурь? Букмекеры спонсируют игровые виды спорта, а вот хрень изменяющая сознание другие виды спорта... что за бред???
Так не довёз её сюда Антон...
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Ответ Аврал
Бухайте и курите больше!Помогайте развитию спорта!
ПФР двумя руками поддерживает это начинание !
Живи ярко , умри молодым !))
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Так что, россияне, выкурил трубку, выпил чарку, профинансировал спорт.
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Играйте так, как мы за вас бухаем.
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Не очень поняла, что пить и курить надо больше? А как же надпись на экранах ТВ " курение вредит здоровью" ?
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Так вот к чему была недавняя заметка о "водочной родословной" "Спартака"...
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"Воровать и пилить поменьше" вариант не рассматривался?
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А спорт и так к этому стимулирует! Я во время матча Россия Испания больше пачки скурил. А после матча столько выпил!
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Кто-то будет спиваться, а кто-то тренироваться?
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Ждем повышение цен на табак и алкоголь.
Гарантированно не коснется бормотухи. Повысят цены на качественные напитки.
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Там табачка и алкашка по неподтвержденным данным были под крышей РПЦ...кто-же добровольно откажется от пары лишних миллиардов в месяц...
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А в стране как раз падает потребление алкоголя и табака ( по крайней мере по официальным данным).
0
0
0
А почему бы не перейти сразу на более тяжёлую дурь? Букмекеры спонсируют игровые виды спорта, а вот хрень изменяющая сознание другие виды спорта... что за бред???
+1
-1
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