КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая. Лимит изменят – 5 легионеров на клуб (Артур Хайруллин)

Теги ФХР ИИХФ КХЛ Кубок Гагарина лимит на легионеров Политика Хоккей

КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР и вернуться к лимиту в 5 легионеров.

Ранее сообщалось, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

По словам журналиста Артура Хайруллина, до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР. 

Лимит на следующий сезон будет определяться указом Минспорта, но, как отмечает источник, командам, скорее всего, разрешат иметь по 5 иностранных игроков.

Напомним, что осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (ИИХФ). На данный момент инициатива окончательно не утверждена.

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33 комментария
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Будет уникальное событие для нашего хоккея, если это произойдёт.
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Ждëм официального подтверждения, потому что ФХР, явно, не хочет отпускать такую кормушку
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А вот это очень хорошая новость для настоящих любителей хоккея у нас !
Тогда можно разговаривать с НХЛ и международными федерациями без посредников.
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Вместо ФХР будет Профессиональная Организация Хоккеистов Уникальной Юрисдикции :)
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Круто! Теперь можно не отпускать игроков на фазельчемпы и олимпиады! Этот уклон в сборные всегда бесил. Теперь стали ближе к НХЛ!
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Воу, полегче! Третьяка кондратий хватит когда он об этом узнает. Уверен, что ФХР так просто не сдастся.
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Ответ Александр Коваль
Так там же вроде на законодательном уровне это невозможно. А у нас так быстро законы не переписыаают. А ещё если ты проводишь соревнования вне какой-либо Федерации, то ставки нельзя принимать. А у нас вся лига с букмекерами сотрудничает
"А у нас так быстро законы не переписыаают"
шутим? когда надо - примут одним днём и плевать на любые процедуры.
+9
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Ответ Габорик
Вместо ФХР будет Профессиональная Организация Хоккеистов Уникальной Юрисдикции :)
Профессиональная Организация Хоккеистов Единой России)))))))
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Такое решение лично мне больше нравится. КХЛ пусть будет более самостоятельной. Полностью независимой стать не получится. Будут указания "больших людей" и спонсоров приходить. Но хоть от ФХР посвободнее станет. В НХЛ же не опираются на указания Федерации Канады или США. И Лига очень сильный вес в хоккее имеет. А у нас скорее ФХР свою слабую деятельность прикрывает за счёт КХЛ. Достижения в клубах - Федерация часто и себе приписывать успевает. А помощь клубам какая от них конкретно большая?
+3
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Прикольно. Получается, что будут внесены серьезные изменения в законодательство, так как сейчас по действующему закону ФХР — организация, которая единолично наделена правом организации, проведения и популяризации хоккея на территории России (в том числе через региональные федерации и иных представителей), а КХЛ проводит свой чемпионат в соответствии с договором, по которому ФХР ей это право делегировала.
Вообще можно спустить чемпионат России на уровень ВХЛ, и сделать его открытым, как в футболе, и оставить его ФХР, пусть проводят. Ну, и молодежный хоккей оставить федерациям в регионах. А КХЛ сделать полностью автономным проектом, пусть и с госучастием (всякие там группы СОГАЗ и Ростелеком), но без лишних «организаций-прокладок».
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Ответ RBChannel
Даже не верю. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Старые пердуны просто так не сдадутся.
Я бы сказал будут стоять насмерть. Можно ставки ставить, когда пойдут первые обличительные комментарии с их стороны. Думаю, уже к вечеру проснутся.
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Здравая мысль. Если это произойдёт, то Ларионову уже только за это можно будет поставить памятник. Он эту идею в прошлом году озвучил и начал продвигать, также как и сдвиг календаря ближе к лету. Помнится тогда всем известный пул ветеранов всех собак на него спустил.
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ФХР будут палки в колёса вставлять, тупая и бесполезная организация
ИИХФ тоже по бороде
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Ну наконец-то. Для российского спорта вещь историческая. Только вот фхр будет вставлять палки в колёса. Ждём развития событий, зреет конфликт
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Самостоятельная лига.
В России. Ага.
Где все клубы бюджетные.

Наивные)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А вот это очень хорошая новость для настоящих любителей хоккея у нас ! Тогда можно разговаривать с НХЛ и международными федерациями без посредников.
Не хочу вас опускать на землю...но мы и так с НХЛ разговаривали на прямую.Мы напрямую и договорились и взаимоуважении контрактов, из Европы НХЛ забирает игроков и на контракте выплачивая компенсацию, тогда это было 200 тысяч долларов, а у нас не имеют право не прикаких обстоятельств если есть контракт,это Медеведв договоривался(тот который был президентом лиги),после случая с Радуловым, где мы забрали его на контракте, а так как у нас не было никакой договоренности то ИИХФ была на нашей стороне.Шведы как очень известный случай так же напрямую договорились и у них другие правила, там есть ограничения по возрасту и даты до которых НХЛ обязана объявить, что забирает игрока,чтобы клубы типо летом могли найти новых.И суммы компенсации свои, и ограничении на общее кол-во игроков за сезон. ИИХФ просто трансферные карты выдает согласно нашей договоренности.Так что не думайте что тут что то изменится,это просто что бы показать средний палец ИИХФ за дисквал на чемпионатах мира, которые так и останутся у ИИХФ.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А вот это очень хорошая новость для настоящих любителей хоккея у нас ! Тогда можно разговаривать с НХЛ и международными федерациями без посредников.
Они вроде и так разговаривали без посредников и заключали между собой разные меморандумы.
Или нет?
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Ответ shickana
Ничего уникального, будет аналог Газпрома, Роснефти и т. п. В этой стране никто не может быть самостоятельным.
Стесняюсь спросить, а это тут при чём?! У нас что, Газпром с Роснефтью выходят из под эгиды ФХР?
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Надо избавляться от Третьяковщины
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Ответ Б.И.С.
"А у нас так быстро законы не переписыаают" шутим? когда надо - примут одним днём и плевать на любые процедуры.
причём во всех четырёх чтениях)))) Рекорд по-моему был в районе 3 чтения за полтора часа)))
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Не понимаю, чему так радуются в комментах.
Что, от этого сразу поднимется уровень российской экономики?
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об этом говорят уже несколько лет)
и чем так хорош сдвиг календаря ближе к лету для команд?;Ларионову вообще до ПО бы дотянуть)
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Ответ Vir_Cotto
Они вроде и так разговаривали без посредников и заключали между собой разные меморандумы. Или нет?
Так НХЛ приостановило официально действие своего Меморандума.
Меморандумы по сути - это договора на слове, призывы.
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Ответ Angryslon
Стесняюсь спросить, а это тут при чём?! У нас что, Газпром с Роснефтью выходят из под эгиды ФХР?
У нас Газпром и прочие не являются самостоятельеыми и свободными субъектами рынка, не будет им и КХЛ.
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Ну вот видите? Что-то куда-то движется. Постепенно улучшается. Не нужно плакать, на все нужно время
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