КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая. Лимит изменят – 5 легионеров на клуб (Артур Хайруллин)
КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР и вернуться к лимиту в 5 легионеров.
Ранее сообщалось, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.
По словам журналиста Артура Хайруллина, до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР.
Лимит на следующий сезон будет определяться указом Минспорта, но, как отмечает источник, командам, скорее всего, разрешат иметь по 5 иностранных игроков.
Напомним, что осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (ИИХФ). На данный момент инициатива окончательно не утверждена.
Тогда можно разговаривать с НХЛ и международными федерациями без посредников.
шутим? когда надо - примут одним днём и плевать на любые процедуры.
Вообще можно спустить чемпионат России на уровень ВХЛ, и сделать его открытым, как в футболе, и оставить его ФХР, пусть проводят. Ну, и молодежный хоккей оставить федерациям в регионах. А КХЛ сделать полностью автономным проектом, пусть и с госучастием (всякие там группы СОГАЗ и Ростелеком), но без лишних «организаций-прокладок».
ИИХФ тоже по бороде
В России. Ага.
Где все клубы бюджетные.
Наивные)
Или нет?
Что, от этого сразу поднимется уровень российской экономики?
и чем так хорош сдвиг календаря ближе к лету для команд?;Ларионову вообще до ПО бы дотянуть)
Меморандумы по сути - это договора на слове, призывы.