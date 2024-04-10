КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая. Лимит изменят – 5 легионеров на клуб (Артур Хайруллин)

КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР и вернуться к лимиту в 5 легионеров.

Ранее сообщалось, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

По словам журналиста Артура Хайруллина, до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР.

Лимит на следующий сезон будет определяться указом Минспорта, но, как отмечает источник, командам, скорее всего, разрешат иметь по 5 иностранных игроков.

Напомним, что осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (ИИХФ). На данный момент инициатива окончательно не утверждена.