Бердыева предложили «Спартаку» через члена совета директоров. Тренера нет в шорт-листе Амарала (Metaratings)

Теги Спартак Курбан Бердыев премьер-лига Россия возможные трансферы Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

«Спартаку» предложили назначить Курбана Бердыева вместо Гильермо Абаскаля.

По данным Metaratings.ru, одному из членов совета директоров «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Абаскаля.

В шорт-листе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.

Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо». В феврале 2024 года он покинул свой пост, расторгнув контракт в одностороннем порядке.

Ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаля уволят с поста тренера «Спартака» на этой неделе. Клуб опроверг это.

Московская команда занимает 5-е место в Мир РПЛ, на 8 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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75 комментариев
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Как бы то ни было Бердыев уже вчерашний день, все его назначения предыдущих лет это доказали, нигде не добился успехов...
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-15
+45
Ответ Sodad
Это был бы идеальный вариант для кб
Лет 10 назад, но уже не сейчас, это то же самое, если предложить Семина, пусть заслуженные люди отдыхают на пенсии...
+40
-3
+37
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было Бердыев уже вчерашний день, все его назначения предыдущих лет это доказали, нигде не добился успехов...
Какого успеха он должен был достичь в Динамо Махачкала?Он ушел когда они были на первом месте в первой лиге.
+43
-11
+32
Интересное предложение, Для Спартака тренер в возрасте за 70 само то. Я бы предложил еще рассмотреть кандидатуру Никиты Симоняна.
+28
-4
+24
Ожидания: известный зарубежный тренер, пожилой мужчина в очках.
Реальность: известный зарубежный тренер, пожилой мужчина в очках.
Но, как всегда, есть нюанс...
+10
-1
+9
не надо!
+16
-7
+9
Надо было тогда назначать. Караван ушел
+13
-4
+9
Ответ Zenith forever
Интересное предложение, Для Спартака тренер в возрасте за 70 само то. Я бы предложил еще рассмотреть кандидатуру Никиты Симоняна.
Романцев моложе Бердыева. Симоняна можно начальником команды, а всех директоров разогнать.
Как-никак Симоняна Старостин тренером назначил, когда тот еще игроком был.
+6
-1
+5
Ответ Гоша Петров
Какого успеха он должен был достичь в Динамо Махачкала?Он ушел когда они были на первом месте в первой лиге.
При том в защите у Махачкалы был бетон
+7
-3
+4
Вернёт Мевлю и Джанаева в Спартак
+6
-2
+4
С пенсии человека хотят вытащить на 8-м десятке не дадут отдохнуть…
+7
-3
+4
Бердыев не пойдет. Он идет туда, где можно финансовыми потоками управлять, а в Спартаке на этом уже другие люди сидят и его не пустят.
+3
0
+3
Это был бы идеальный вариант для кб
+18
-15
+3
Отличный план. Надёжный, как швейцарские часы.
+3
0
+3
О, уже на пятом! А после тура были на шестом. В перерывах между матчами тоже можно подниматься по таблице.😊
+4
-1
+3
Ответ Гоша Петров
Какого успеха он должен был достичь в Динамо Махачкала?Он ушел когда они были на первом месте в первой лиге.
Всем понятно, что я имел ввиду прежде всего РПЛ - второе пришествие в Рубин, Сочи...
+2
0
+2
Там не в тренере дело. А в гнилом костяке команды во главе с Джикией...
+3
-1
+2
Ответ юра георгиевский
Бердыев - очень старый. Посмотрите сколько ему лет. Не смешите людей. Оставьте дедушку в покое. Это конечно утка.
Лучше такой старый как Бердыев, чем такой юный как Абаскаль.
+2
-1
+1
Лучше тогда уж Семина, он хоть не сбежит через пару месяцев
+1
0
+1
Бердыев отработанный материал
+1
0
+1
Это должно было произойти давно, но какие-то факторы не позволяли этому случиться.
+3
-2
+1
Ответ Sodad
Это был бы идеальный вариант для кб
Да для ним идеальным был Романцев, либо ядерный взрыв. Прощайте.
+1
0
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Ответ Eric_Cartman
Надо было тогда назначать. Караван ушел
тогда бы чемпионами могли не стать
+1
0
+1
Ответ Zenith forever
Интересное предложение, Для Спартака тренер в возрасте за 70 само то. Я бы предложил еще рассмотреть кандидатуру Никиты Симоняна.
В таком случае, через совет директоов можно протащить и переименование в "Спартак-70" 🤔
+1
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Ответ Мелкие лавочники
он же вроде давно не тренерует...
1 февраля ушёл из Динамо ( Махачкала) .
+2
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Ответ T622222
С пенсии человека хотят вытащить на 8-м десятке не дадут отдохнуть…
Ну он как бы ушел недавно совсем с Фнл при этом мог вывести Махачкалу в РПЛ видимо сказали тормози денег на трансферы нет
+1
-1
0
Ответ Eric_Cartman
Надо было тогда назначать. Караван ушел
Так его назначали. Тот сам полез условия менять, после того как обговорено было всё. Если не в курсе, для него уже весь комплект клубной одежды был готов
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Ответ abdulkaderkeita
Романцева и Сёмина ещё можно рассмотреть.
Фергюсона и Хиддинка тогда уж, епта
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Ответ Злодей Спб
Можно попробовать вообще без тренера. Пускай команда "самоорганизуется" и выстроит игру коллегиально в раздевалке. И никакой возможности переложить ответственность за результат на тренера. При неудовлетворительном результате - увольнять сразу всех игроков :)
Опережаешь время. За такими решениями будущее, но сейчас не поймут.
Директора директорами, они останутся - а игроками будут управлять "играющие тренеры". Именно такие команды будут добиваться успеха на поле. Тот же Семак мог быть таким лет за пять до окончания карьеры.
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Что, опять Бердыев? Нет, сегодня это вряд ли сработает.
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