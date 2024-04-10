Бердыева предложили «Спартаку» через члена совета директоров. Тренера нет в шорт-листе Амарала (Metaratings)

«Спартаку» предложили назначить Курбана Бердыева вместо Гильермо Абаскаля.

По данным Metaratings.ru, одному из членов совета директоров « » предложили рассмотреть кандидатуру в качестве кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Абаскаля.

В шорт-листе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.

Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо». В феврале 2024 года он покинул свой пост, расторгнув контракт в одностороннем порядке.

Ранее появилась информация, что уволят с поста тренера «Спартака» на этой неделе. Клуб опроверг это.

Московская команда занимает 5-е место в Мир , на 8 очков отставая от лидирующего «Зенита».