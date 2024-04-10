Бердыева предложили «Спартаку» через члена совета директоров. Тренера нет в шорт-листе Амарала (Metaratings)
«Спартаку» предложили назначить Курбана Бердыева вместо Гильермо Абаскаля.
По данным Metaratings.ru, одному из членов совета директоров «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Абаскаля.
В шорт-листе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.
Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо». В феврале 2024 года он покинул свой пост, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
Ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаля уволят с поста тренера «Спартака» на этой неделе. Клуб опроверг это.
Московская команда занимает 5-е место в Мир РПЛ, на 8 очков отставая от лидирующего «Зенита».
Реальность: известный зарубежный тренер, пожилой мужчина в очках.
Но, как всегда, есть нюанс...
Как-никак Симоняна Старостин тренером назначил, когда тот еще игроком был.
Директора директорами, они останутся - а игроками будут управлять "играющие тренеры". Именно такие команды будут добиваться успеха на поле. Тот же Семак мог быть таким лет за пять до окончания карьеры.