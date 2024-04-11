Из-за оскорбительной реплики о Ямале «Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Экс-тренер «Атлетико» Бургос заявил в эфире, что Ламин может стать попрошайкой, если его карьера не сложится
«Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с вещателем из-за слов в адрес Ламина Ямаля.
«Барселона» и «ПСЖ» отказались от общения c Movistar, крупнейшим платным телевещателем Испании, после игры 1/4 финала Лиги чемпионов, где каталонцы одержали победу со счетом 3:2.
Поводом послужил неудачный комментарий бывшего помощника Диего Симеоне в «Атлетико» Хермана Бургоса, выступавшего в роли аналитика на игре Лиги чемпионов, о футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.
Незадолго до начала матча, когда камера показывала Ямаля, Бургос сказал: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора».
Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании, выступающих на дорогах. Артисты встают перед машинами и устраивают небольшое представление (чаще всего жонглируя). После этого артисты пытаются выпросить деньги у водителей.
Газета As отметила, что этот комментарий можно расценить как дискриминационный.
Вскоре Бургос принес извинения.
«Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем», – сказал аргентинец.
Но причем тут расизм то?)
Молодцы обе команды за понимание.
Бредятина просто.
Заодно оправдает имя ХерМана.
Что бесит более всего что взрослые дяди считают своим правом и обязанностью(работой) оскорблять несовершеннолетнего ребёнка.
Но это только моя версия)