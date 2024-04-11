Из-за оскорбительной реплики о Ямале «Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Экс-тренер «Атлетико» Бургос заявил в эфире, что Ламин может стать попрошайкой, если его карьера не сложится

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия Херман Бургос дискриминация Ламин Ямаль Футбол

«Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с вещателем из-за слов в адрес Ламина Ямаля.

«Барселона» и «ПСЖ» отказались от общения c Movistar, крупнейшим платным телевещателем Испании, после игры 1/4 финала Лиги чемпионов, где каталонцы одержали победу со счетом 3:2.

Поводом послужил неудачный комментарий бывшего помощника Диего Симеоне в «Атлетико» Хермана Бургоса, выступавшего в роли аналитика на игре Лиги чемпионов, о футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

Незадолго до начала матча, когда камера показывала Ямаля, Бургос сказал: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора».

Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании, выступающих на дорогах. Артисты встают перед машинами и устраивают небольшое представление (чаще всего жонглируя). После этого артисты пытаются выпросить деньги у водителей.

Газета As отметила, что этот комментарий можно расценить как дискриминационный.

Вскоре Бургос принес извинения.

«Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем», – сказал аргентинец.

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21 комментарий
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Это был не расистский, а просто в целом крайне тупой и непрофессиональный комментарий
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Сказал бы он так про одного чернокожего из Реала
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Уважение клубам за это решение
Но причем тут расизм то?)
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Немного о бытовом расизме в Испании,
Молодцы обе команды за понимание.
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Причем тут вообще расизм? Они теперь любое высказывание будут интерпретировать как расизм?
Бредятина просто.
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Зачем? Такой уже есть , все мы знаем кто это)))
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Ответ LNk O
Сказал бы он так про одного чернокожего из Реала
Да тут в комментах все местные кулесы разрывались бы шутками про Вини и расизм) а тут уже другое
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Нынче даже "Пробил мимо ворот" - расистский комментарий. Если негр пробил мимо.
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Контекст в том что Ямаль выходец из одного из беднейших районов Испании где проживают в основном темнокожиее и так Бургос хотел унизить игрока Барсы напомнив ему про его социальной лифт в виде футбола. Что-то подсказывает что самому Бургосу может понадобиться новая работа для своих голосовых связок и горла.

Заодно оправдает имя ХерМана.

Что бесит более всего что взрослые дяди считают своим правом и обязанностью(работой) оскорблять несовершеннолетнего ребёнка.
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Я думаю расизм в том, что у них там скорее всего чернокожие этим занимаются. Это как узбекскому/таджикскому футболисту сказать: не получится в футболе- пойдешь дворы мести.
Но это только моя версия)
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Ответ mr kovalsky
Да тут в комментах все местные кулесы разрывались бы шутками про Вини и расизм) а тут уже другое
Лол ну это правда смахивает на расизм. Почему именно ямаль окажется у светофора, а не кто-то другой?
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А почему вы недооцениваете Ямаля? Вдруг он действительно отлично жонглирует.
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А где расизм? Это просто хамская реплика.
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И где расизм?
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Окажется в России,в Спартаке или зените
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Попрошайка пенальти добавил Бургос.Ну так это ДНК Барсы.
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Хорошо сказал азахахах
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