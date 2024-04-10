Кросби – самый совершенный хоккеист НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Барков – 2-й, Макдэвид – 4-й

Теги Питтсбург Флорида Колорадо Эдмонтон Лос-Анджелес Сидни Кросби Анже Копитар НХЛ Александр Барков Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Игроки НХЛ признали Сидни Кросби самым совершенным хоккеистом лиги.

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона. 

Игроков попросили выбрать самого совершенного хоккеиста лиги. Первое место занял нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 38,37% голосов. 

Топ-5 выглядит так:

1. Сидни Кросби («Питтсбург») – 38,37%;

2. Александр БарковФлорида») – 14,6%;

3. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 8,15%;

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 7,81%;

5. Натан Маккиннон («Колорадо») – 6,62%.

Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Макдэвид – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Панарин – 4-й

Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов

12 комментариев
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NHLPA выкатила результаты ежегодного опроса среди хоккеистов. Всего в нём приняло участие 639 членов профсоюза.

Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы бы хотели видеть в своей команде?

1. Андрей Василевский - 46,92%
2. Игорь Шестёркин - 6,49%
3. Илья Сорокин - 6,17%
4. Коннор Хэллебак - 5,03%
5. Юусе Сарос - 4,83%

Если вам нужно выиграть один матч, какого нападающего вы бы хотели видеть в своей команде?

1. Коннор Макдэвид - 48,71%
2. Сидни Кросби - 11,58%
3. Нэйтан Маккиннон - 6,59%
4. Никита Кучеров - 5,31%
5. Артемий Панарин - 2,57%

Если вам нужно выиграть один матч, какого защитника вы бы хотели видеть в своей команде?

1. Кэйл Макар - 56,38%
2. Виктор Хедман - 10,50%
3. Роман Йоси - 4,52%
4. Куинн Хьюз - 4,04%
5. Адам Фокс - 2,42%

Кто лучше всех владеет клюшкой?

1. Коннор Макдэвид - 35,53%
2. Патрик Кейн - 20,89%
3. Джек Хьюз - 8,06%
4. Никита Кучеров - 7,89%
5. Н. Маккиннон, А. Панарин - 3,95%

Кто самый совершенный игрок?

1. Сидни Кросби - 38,37%
2. Александр Барков - 14,60%
3. Анже Копитар - 8,15%
4. Коннор Макдэвид - 7,81%
5. Нэйтан Маккиннон - 6,62%

Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы бы хотели видеть его в своей команде?

1. Брэд Маршанд - 29,19%
2. Коннор Макдэвид - 17,48%
3. Мэттью Ткачак - 7,57%
4. Том Уилсон - 6,67%
5. Нэйтан Маккиннон - 5,23%

Кто лучше всех раздаёт передачи под быстрые отрывы в игре?

1. Кэйл Макар - 26,56%
2. Куинн Хьюз - 10,62%
3. Адам Фокс - 10,44%
4. Виктор Хедман - 8,97%
5. Эрик Карлссон - 8,06%

Кто лучший плеймейкер?

1. Никита Кучеров - 28,47%
2. Коннор Макдэвид - 20,91%
3. Леон Драйзайтль - 8,96%
4. Артемий Панарин - 7,56%
5. Митч Марнер - 5,80%

С каким игроком сложнее всего столкнуться в игре?

1. Виктор Хедман - 20,32%
2. Коннор Макдэвид - 9,48%
3. Джейккоб Слэвин - 7,90%
4. Анже Копитар - 6,09%
5. Кэйл Макар - 4,97%

Если вам нужно выиграть вбрасывание, кого вы выберете?

1. Райан О’Райлли - 14,49%
2. Сидни Кросби - 13,59%
3. Клод Жиру - 7,61%
4. Люк Гленденинг - 5,98%
4. Джордан Стаал - 5,98%

Кто самый стильный игрок?

1. Давид Пастрняк - 15,02%
2. Вилльям Нюландер - 12,17%
3. Остон Мэттьюс - 10,46%
4. Никита Кучеров - 2,47%
4. Джек Хьюз - 2,47%
4. Патрик Кейн - 2,47%

За игрой какой хоккеистки женской НХЛ вам больше всего нравится наблюдать?

1. Мари-Филип Пулен - 31,81%
2. Хилари Найт - 14,82%
3. Сара Нёрс - 8,63%
4. Джесси Комфер - 5,93%
5. Кендалл Койн Скофилд - 3,77%

На какой арене сложнее всего играть гостевой команде?

1. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 31,36%
2. Пи-Эн-Си Арена (Роли) - 16,31%
3. Ти-Ди Гарден (Бостон) - 15,59%
4. Болл Арена (Денвер) - 7,89%
5. Белл Центр (Монреаль) - 4,66%

На какой арене лучший лёд?

1. Белл Центр (Монреаль) - 34,48%
2. Роджерс Плэйс (Эдмонтон) - 14,52%
3. Кэнада Лайф Центр (Виннипег) - 11,07%
4. Икссэль Энерджи Центр (Сент-Пол) - 9,80%
5. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 5,08%

Какую страну мира вам больше всего хотелось бы видеть принимающей игры НХЛ?

1. Италия - 11,95%
2. Швеция - 9,49%
3. Англия - 8,73%
4. Швейцария - 8,35%
5. Франция - 6,64%
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+17
Ответ sandugach
NHLPA выкатила результаты ежегодного опроса среди хоккеистов. Всего в нём приняло участие 639 членов профсоюза. Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Андрей Василевский - 46,92% 2. Игорь Шестёркин - 6,49% 3. Илья Сорокин - 6,17% 4. Коннор Хэллебак - 5,03% 5. Юусе Сарос - 4,83% Если вам нужно выиграть один матч, какого нападающего вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Коннор Макдэвид - 48,71% 2. Сидни Кросби - 11,58% 3. Нэйтан Маккиннон - 6,59% 4. Никита Кучеров - 5,31% 5. Артемий Панарин - 2,57% Если вам нужно выиграть один матч, какого защитника вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Кэйл Макар - 56,38% 2. Виктор Хедман - 10,50% 3. Роман Йоси - 4,52% 4. Куинн Хьюз - 4,04% 5. Адам Фокс - 2,42% Кто лучше всех владеет клюшкой? 1. Коннор Макдэвид - 35,53% 2. Патрик Кейн - 20,89% 3. Джек Хьюз - 8,06% 4. Никита Кучеров - 7,89% 5. Н. Маккиннон, А. Панарин - 3,95% Кто самый совершенный игрок? 1. Сидни Кросби - 38,37% 2. Александр Барков - 14,60% 3. Анже Копитар - 8,15% 4. Коннор Макдэвид - 7,81% 5. Нэйтан Маккиннон - 6,62% Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы бы хотели видеть его в своей команде? 1. Брэд Маршанд - 29,19% 2. Коннор Макдэвид - 17,48% 3. Мэттью Ткачак - 7,57% 4. Том Уилсон - 6,67% 5. Нэйтан Маккиннон - 5,23% Кто лучше всех раздаёт передачи под быстрые отрывы в игре? 1. Кэйл Макар - 26,56% 2. Куинн Хьюз - 10,62% 3. Адам Фокс - 10,44% 4. Виктор Хедман - 8,97% 5. Эрик Карлссон - 8,06% Кто лучший плеймейкер? 1. Никита Кучеров - 28,47% 2. Коннор Макдэвид - 20,91% 3. Леон Драйзайтль - 8,96% 4. Артемий Панарин - 7,56% 5. Митч Марнер - 5,80% С каким игроком сложнее всего столкнуться в игре? 1. Виктор Хедман - 20,32% 2. Коннор Макдэвид - 9,48% 3. Джейккоб Слэвин - 7,90% 4. Анже Копитар - 6,09% 5. Кэйл Макар - 4,97% Если вам нужно выиграть вбрасывание, кого вы выберете? 1. Райан О’Райлли - 14,49% 2. Сидни Кросби - 13,59% 3. Клод Жиру - 7,61% 4. Люк Гленденинг - 5,98% 4. Джордан Стаал - 5,98% Кто самый стильный игрок? 1. Давид Пастрняк - 15,02% 2. Вилльям Нюландер - 12,17% 3. Остон Мэттьюс - 10,46% 4. Никита Кучеров - 2,47% 4. Джек Хьюз - 2,47% 4. Патрик Кейн - 2,47% За игрой какой хоккеистки женской НХЛ вам больше всего нравится наблюдать? 1. Мари-Филип Пулен - 31,81% 2. Хилари Найт - 14,82% 3. Сара Нёрс - 8,63% 4. Джесси Комфер - 5,93% 5. Кендалл Койн Скофилд - 3,77% На какой арене сложнее всего играть гостевой команде? 1. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 31,36% 2. Пи-Эн-Си Арена (Роли) - 16,31% 3. Ти-Ди Гарден (Бостон) - 15,59% 4. Болл Арена (Денвер) - 7,89% 5. Белл Центр (Монреаль) - 4,66% На какой арене лучший лёд? 1. Белл Центр (Монреаль) - 34,48% 2. Роджерс Плэйс (Эдмонтон) - 14,52% 3. Кэнада Лайф Центр (Виннипег) - 11,07% 4. Икссэль Энерджи Центр (Сент-Пол) - 9,80% 5. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 5,08% Какую страну мира вам больше всего хотелось бы видеть принимающей игры НХЛ? 1. Италия - 11,95% 2. Швеция - 9,49% 3. Англия - 8,73% 4. Швейцария - 8,35% 5. Франция - 6,64%
Одним комментарием выложил материала на 15 новостей…
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+5
Типа без слабых мест. И забить, и отдать, и в обороне, и на вбрасывания, и на пятачок, и в углах побороться. Конечно, Кросби, он всё умеет на льду
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Видимо имелось в виду - разносторонний игрок. Если так, то спорить не буду.
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Изначально хотелась бы более подробная расшифровка понятия "совершенный", но по общим признакам Кросби тут заслуженно.
Но второе место Баркова удивило.
+2
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+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Изначально хотелась бы более подробная расшифровка понятия "совершенный", но по общим признакам Кросби тут заслуженно. Но второе место Баркова удивило.
Ну, не то чтобы удивило, он действительно универсальный игрок без слабых мест. Другое дело, что не он один претендует быть вторым после Кросби.
+2
0
+2
Ответ sandugach
NHLPA выкатила результаты ежегодного опроса среди хоккеистов. Всего в нём приняло участие 639 членов профсоюза. Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Андрей Василевский - 46,92% 2. Игорь Шестёркин - 6,49% 3. Илья Сорокин - 6,17% 4. Коннор Хэллебак - 5,03% 5. Юусе Сарос - 4,83% Если вам нужно выиграть один матч, какого нападающего вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Коннор Макдэвид - 48,71% 2. Сидни Кросби - 11,58% 3. Нэйтан Маккиннон - 6,59% 4. Никита Кучеров - 5,31% 5. Артемий Панарин - 2,57% Если вам нужно выиграть один матч, какого защитника вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Кэйл Макар - 56,38% 2. Виктор Хедман - 10,50% 3. Роман Йоси - 4,52% 4. Куинн Хьюз - 4,04% 5. Адам Фокс - 2,42% Кто лучше всех владеет клюшкой? 1. Коннор Макдэвид - 35,53% 2. Патрик Кейн - 20,89% 3. Джек Хьюз - 8,06% 4. Никита Кучеров - 7,89% 5. Н. Маккиннон, А. Панарин - 3,95% Кто самый совершенный игрок? 1. Сидни Кросби - 38,37% 2. Александр Барков - 14,60% 3. Анже Копитар - 8,15% 4. Коннор Макдэвид - 7,81% 5. Нэйтан Маккиннон - 6,62% Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы бы хотели видеть его в своей команде? 1. Брэд Маршанд - 29,19% 2. Коннор Макдэвид - 17,48% 3. Мэттью Ткачак - 7,57% 4. Том Уилсон - 6,67% 5. Нэйтан Маккиннон - 5,23% Кто лучше всех раздаёт передачи под быстрые отрывы в игре? 1. Кэйл Макар - 26,56% 2. Куинн Хьюз - 10,62% 3. Адам Фокс - 10,44% 4. Виктор Хедман - 8,97% 5. Эрик Карлссон - 8,06% Кто лучший плеймейкер? 1. Никита Кучеров - 28,47% 2. Коннор Макдэвид - 20,91% 3. Леон Драйзайтль - 8,96% 4. Артемий Панарин - 7,56% 5. Митч Марнер - 5,80% С каким игроком сложнее всего столкнуться в игре? 1. Виктор Хедман - 20,32% 2. Коннор Макдэвид - 9,48% 3. Джейккоб Слэвин - 7,90% 4. Анже Копитар - 6,09% 5. Кэйл Макар - 4,97% Если вам нужно выиграть вбрасывание, кого вы выберете? 1. Райан О’Райлли - 14,49% 2. Сидни Кросби - 13,59% 3. Клод Жиру - 7,61% 4. Люк Гленденинг - 5,98% 4. Джордан Стаал - 5,98% Кто самый стильный игрок? 1. Давид Пастрняк - 15,02% 2. Вилльям Нюландер - 12,17% 3. Остон Мэттьюс - 10,46% 4. Никита Кучеров - 2,47% 4. Джек Хьюз - 2,47% 4. Патрик Кейн - 2,47% За игрой какой хоккеистки женской НХЛ вам больше всего нравится наблюдать? 1. Мари-Филип Пулен - 31,81% 2. Хилари Найт - 14,82% 3. Сара Нёрс - 8,63% 4. Джесси Комфер - 5,93% 5. Кендалл Койн Скофилд - 3,77% На какой арене сложнее всего играть гостевой команде? 1. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 31,36% 2. Пи-Эн-Си Арена (Роли) - 16,31% 3. Ти-Ди Гарден (Бостон) - 15,59% 4. Болл Арена (Денвер) - 7,89% 5. Белл Центр (Монреаль) - 4,66% На какой арене лучший лёд? 1. Белл Центр (Монреаль) - 34,48% 2. Роджерс Плэйс (Эдмонтон) - 14,52% 3. Кэнада Лайф Центр (Виннипег) - 11,07% 4. Икссэль Энерджи Центр (Сент-Пол) - 9,80% 5. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 5,08% Какую страну мира вам больше всего хотелось бы видеть принимающей игры НХЛ? 1. Италия - 11,95% 2. Швеция - 9,49% 3. Англия - 8,73% 4. Швейцария - 8,35% 5. Франция - 6,64%
после вот этого опроса самих хоккеистов, очень интересно - кто решил что Хедман якобы сдал, и не играет на своем уровне... весь сезон этому альтернативно-одаренному мнению удивляюсь, а ведь оно массовое и еще плюсуют его регулярно
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Ответ Don_Krebs
Ну, не то чтобы удивило, он действительно универсальный игрок без слабых мест. Другое дело, что не он один претендует быть вторым после Кросби.
Я бы даже сказал что Баркова вообще редко упоминают.
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0
Ответ sandugach
NHLPA выкатила результаты ежегодного опроса среди хоккеистов. Всего в нём приняло участие 639 членов профсоюза. Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Андрей Василевский - 46,92% 2. Игорь Шестёркин - 6,49% 3. Илья Сорокин - 6,17% 4. Коннор Хэллебак - 5,03% 5. Юусе Сарос - 4,83% Если вам нужно выиграть один матч, какого нападающего вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Коннор Макдэвид - 48,71% 2. Сидни Кросби - 11,58% 3. Нэйтан Маккиннон - 6,59% 4. Никита Кучеров - 5,31% 5. Артемий Панарин - 2,57% Если вам нужно выиграть один матч, какого защитника вы бы хотели видеть в своей команде? 1. Кэйл Макар - 56,38% 2. Виктор Хедман - 10,50% 3. Роман Йоси - 4,52% 4. Куинн Хьюз - 4,04% 5. Адам Фокс - 2,42% Кто лучше всех владеет клюшкой? 1. Коннор Макдэвид - 35,53% 2. Патрик Кейн - 20,89% 3. Джек Хьюз - 8,06% 4. Никита Кучеров - 7,89% 5. Н. Маккиннон, А. Панарин - 3,95% Кто самый совершенный игрок? 1. Сидни Кросби - 38,37% 2. Александр Барков - 14,60% 3. Анже Копитар - 8,15% 4. Коннор Макдэвид - 7,81% 5. Нэйтан Маккиннон - 6,62% Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы бы хотели видеть его в своей команде? 1. Брэд Маршанд - 29,19% 2. Коннор Макдэвид - 17,48% 3. Мэттью Ткачак - 7,57% 4. Том Уилсон - 6,67% 5. Нэйтан Маккиннон - 5,23% Кто лучше всех раздаёт передачи под быстрые отрывы в игре? 1. Кэйл Макар - 26,56% 2. Куинн Хьюз - 10,62% 3. Адам Фокс - 10,44% 4. Виктор Хедман - 8,97% 5. Эрик Карлссон - 8,06% Кто лучший плеймейкер? 1. Никита Кучеров - 28,47% 2. Коннор Макдэвид - 20,91% 3. Леон Драйзайтль - 8,96% 4. Артемий Панарин - 7,56% 5. Митч Марнер - 5,80% С каким игроком сложнее всего столкнуться в игре? 1. Виктор Хедман - 20,32% 2. Коннор Макдэвид - 9,48% 3. Джейккоб Слэвин - 7,90% 4. Анже Копитар - 6,09% 5. Кэйл Макар - 4,97% Если вам нужно выиграть вбрасывание, кого вы выберете? 1. Райан О’Райлли - 14,49% 2. Сидни Кросби - 13,59% 3. Клод Жиру - 7,61% 4. Люк Гленденинг - 5,98% 4. Джордан Стаал - 5,98% Кто самый стильный игрок? 1. Давид Пастрняк - 15,02% 2. Вилльям Нюландер - 12,17% 3. Остон Мэттьюс - 10,46% 4. Никита Кучеров - 2,47% 4. Джек Хьюз - 2,47% 4. Патрик Кейн - 2,47% За игрой какой хоккеистки женской НХЛ вам больше всего нравится наблюдать? 1. Мари-Филип Пулен - 31,81% 2. Хилари Найт - 14,82% 3. Сара Нёрс - 8,63% 4. Джесси Комфер - 5,93% 5. Кендалл Койн Скофилд - 3,77% На какой арене сложнее всего играть гостевой команде? 1. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 31,36% 2. Пи-Эн-Си Арена (Роли) - 16,31% 3. Ти-Ди Гарден (Бостон) - 15,59% 4. Болл Арена (Денвер) - 7,89% 5. Белл Центр (Монреаль) - 4,66% На какой арене лучший лёд? 1. Белл Центр (Монреаль) - 34,48% 2. Роджерс Плэйс (Эдмонтон) - 14,52% 3. Кэнада Лайф Центр (Виннипег) - 11,07% 4. Икссэль Энерджи Центр (Сент-Пол) - 9,80% 5. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 5,08% Какую страну мира вам больше всего хотелось бы видеть принимающей игры НХЛ? 1. Италия - 11,95% 2. Швеция - 9,49% 3. Англия - 8,73% 4. Швейцария - 8,35% 5. Франция - 6,64%
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