Кросби – самый совершенный хоккеист НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Барков – 2-й, Макдэвид – 4-й
Игроки НХЛ признали Сидни Кросби самым совершенным хоккеистом лиги.
Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона.
Игроков попросили выбрать самого совершенного хоккеиста лиги. Первое место занял нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 38,37% голосов.
Топ-5 выглядит так:
1. Сидни Кросби («Питтсбург») – 38,37%;
2. Александр Барков («Флорида») – 14,6%;
3. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 8,15%;
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 7,81%;
5. Натан Маккиннон («Колорадо») – 6,62%.
Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Макдэвид – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Панарин – 4-й
Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов
Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы бы хотели видеть в своей команде?
1. Андрей Василевский - 46,92%
2. Игорь Шестёркин - 6,49%
3. Илья Сорокин - 6,17%
4. Коннор Хэллебак - 5,03%
5. Юусе Сарос - 4,83%
Если вам нужно выиграть один матч, какого нападающего вы бы хотели видеть в своей команде?
1. Коннор Макдэвид - 48,71%
2. Сидни Кросби - 11,58%
3. Нэйтан Маккиннон - 6,59%
4. Никита Кучеров - 5,31%
5. Артемий Панарин - 2,57%
Если вам нужно выиграть один матч, какого защитника вы бы хотели видеть в своей команде?
1. Кэйл Макар - 56,38%
2. Виктор Хедман - 10,50%
3. Роман Йоси - 4,52%
4. Куинн Хьюз - 4,04%
5. Адам Фокс - 2,42%
Кто лучше всех владеет клюшкой?
1. Коннор Макдэвид - 35,53%
2. Патрик Кейн - 20,89%
3. Джек Хьюз - 8,06%
4. Никита Кучеров - 7,89%
5. Н. Маккиннон, А. Панарин - 3,95%
Кто самый совершенный игрок?
1. Сидни Кросби - 38,37%
2. Александр Барков - 14,60%
3. Анже Копитар - 8,15%
4. Коннор Макдэвид - 7,81%
5. Нэйтан Маккиннон - 6,62%
Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы бы хотели видеть его в своей команде?
1. Брэд Маршанд - 29,19%
2. Коннор Макдэвид - 17,48%
3. Мэттью Ткачак - 7,57%
4. Том Уилсон - 6,67%
5. Нэйтан Маккиннон - 5,23%
Кто лучше всех раздаёт передачи под быстрые отрывы в игре?
1. Кэйл Макар - 26,56%
2. Куинн Хьюз - 10,62%
3. Адам Фокс - 10,44%
4. Виктор Хедман - 8,97%
5. Эрик Карлссон - 8,06%
Кто лучший плеймейкер?
1. Никита Кучеров - 28,47%
2. Коннор Макдэвид - 20,91%
3. Леон Драйзайтль - 8,96%
4. Артемий Панарин - 7,56%
5. Митч Марнер - 5,80%
С каким игроком сложнее всего столкнуться в игре?
1. Виктор Хедман - 20,32%
2. Коннор Макдэвид - 9,48%
3. Джейккоб Слэвин - 7,90%
4. Анже Копитар - 6,09%
5. Кэйл Макар - 4,97%
Если вам нужно выиграть вбрасывание, кого вы выберете?
1. Райан О’Райлли - 14,49%
2. Сидни Кросби - 13,59%
3. Клод Жиру - 7,61%
4. Люк Гленденинг - 5,98%
4. Джордан Стаал - 5,98%
Кто самый стильный игрок?
1. Давид Пастрняк - 15,02%
2. Вилльям Нюландер - 12,17%
3. Остон Мэттьюс - 10,46%
4. Никита Кучеров - 2,47%
4. Джек Хьюз - 2,47%
4. Патрик Кейн - 2,47%
За игрой какой хоккеистки женской НХЛ вам больше всего нравится наблюдать?
1. Мари-Филип Пулен - 31,81%
2. Хилари Найт - 14,82%
3. Сара Нёрс - 8,63%
4. Джесси Комфер - 5,93%
5. Кендалл Койн Скофилд - 3,77%
На какой арене сложнее всего играть гостевой команде?
1. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 31,36%
2. Пи-Эн-Си Арена (Роли) - 16,31%
3. Ти-Ди Гарден (Бостон) - 15,59%
4. Болл Арена (Денвер) - 7,89%
5. Белл Центр (Монреаль) - 4,66%
На какой арене лучший лёд?
1. Белл Центр (Монреаль) - 34,48%
2. Роджерс Плэйс (Эдмонтон) - 14,52%
3. Кэнада Лайф Центр (Виннипег) - 11,07%
4. Икссэль Энерджи Центр (Сент-Пол) - 9,80%
5. Ти-Мобил Арена (Лас-Вегас) - 5,08%
Какую страну мира вам больше всего хотелось бы видеть принимающей игры НХЛ?
1. Италия - 11,95%
2. Швеция - 9,49%
3. Англия - 8,73%
4. Швейцария - 8,35%
5. Франция - 6,64%
Но второе место Баркова удивило.