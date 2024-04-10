Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»

Тайсон Фьюри уверен в победе над Александром Усиком.

« ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться, буду весить 160 кг и выпью семь литров пива перед выходом на ринг. Что он будет делать? Тыкать меня джебами?

При всем уважении к Усику, мы все видели его поединок с . Ничего он не показал. Победу можно было отдать в любую сторону», – сказал чемпион мира по боксу .

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри – о разнице в габаритах с Усиком: «Весовые категории существуют не просто так. Размер имеет значение»

Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»