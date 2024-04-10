Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»
Тайсон Фьюри уверен в победе над Александром Усиком.
«Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться, буду весить 160 кг и выпью семь литров пива перед выходом на ринг. Что он будет делать? Тыкать меня джебами?
При всем уважении к Усику, мы все видели его поединок с Дереком Чисорой. Ничего он не показал. Победу можно было отдать в любую сторону», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фьюри – о разнице в габаритах с Усиком: «Весовые категории существуют не просто так. Размер имеет значение»
Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»
Вообще придётся приложить немало усилий (и не языком), чтобы размотать усика...
Вот Фьюри и взялся.