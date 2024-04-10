Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри уверен в победе над Александром Усиком.

«Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться, буду весить 160 кг и выпью семь литров пива перед выходом на ринг. Что он будет делать? Тыкать меня джебами?

При всем уважении к Усику, мы все видели его поединок с Дереком Чисорой. Ничего он не показал. Победу можно было отдать в любую сторону», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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13 комментариев
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Да, с Нганну мы уже это видели. Спасибо, Тайсон, но ты умудрился чуть не уронить репутацию бокса как такового, и лишь срочно вызвавшийся на помощь Джошуа как то поправил ситуацию.
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ИнфоЦыган.
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Эти балаболы один другого стоят. Но Фьюри конечно умудрился всех переплюнуть.
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Ответ Beriya
Красавчик, за словом в карман не лезет
Ты это сейчас серьезно?? 😂
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Да-да, говорить ты можешь что угодно, а потом опять не выйти на бой(
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Месяц до боя самый пик подготовки.. А фура языком только чешет
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Клоун
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Не хвались - идучи на рать, а хвались - идучи с рати!
Вообще придётся приложить немало усилий (и не языком), чтобы размотать усика...
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Ну подогревать интерес к бою уже пора начинать.
Вот Фьюри и взялся.
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Вот тут бы его на слове и поймать и заставить на камеру всё выполнить. Балабол...
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Обещать, не значит жениться 😁
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описаешься...
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