Французские юристы обеспокоены перегруженностью тюрем в преддверии Олимпийских игр

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Французские юристы обеспокоены переполненностью тюрем в преддверии Игр-2024.

После визита в изолятор города Нантер, который расположен в департаменте О-де-Сен, одном из крупнейших пригородов Парижа, коллегия адвокатов департамента направила открытое письмо министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти, в котором осудила содержание заключенных: в тюрьме, рассчитанной на 600 человек, проживают более 1000. 

Письмо также подписали юристы департаментов Сены и Марны, Эссона, Ивелина, Сены-Сен-Дени, Валь-де-Марна и Валь-д’Уаза и ряда других. 

В письме приводятся данные Минюста Франции, согласно которым в стране в тюрьмах на 60 719 мест сейчас 76 766 заключенных. Приближение Олимпиады, по мнению юристов, увеличит количество арестов и задержаний. 

«Наш долг как юристов — предупредить о рисках, связанных с беспрецедентным перенаселением, с точки зрения самоубийств, насилия и даже массовых мятежей, рисков, усугубляемых возможностью сильной жары в самом сердце олимпийского лета», — говорится в письме. 

В качестве решения проблемы предлагается прибегнуть к мерам, которые правительство принимало во время пандемии COVID-19, – досрочно освободить заключенных, у которых заканчивается срок лишения свободы.

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13 комментариев
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Выпустить побольше уголовников на улицы, чтобы они тоже смогли принять полноценное участие в олимпийском празднике. Молодцы юристы!
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«Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить» ©
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"Досрочно освободить заключенных", - это просто гениально)) Чую я, что эта олимпиада станет самой яркой и запоминающейся - всем будет весело, мало никому не покажется))
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Всех на волю!
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Надо всех вывезти за 101 километр от Парижа.
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Это всё пропаганда. Симоньян придумала.
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как такое возможно в демократическом обществе? там же не тюрьмы а дома отдыха. а что там все правозощитники ? или . всякие борцы за права всех и вся? куда все подевались ??
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Россия часто помогала Франции.
Пусть к нашим обращаются.
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В России сейчас освобождаются места в тюрьмах. Пускай к нам переводят.
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Ответ Maturmalai
Выпустить побольше уголовников на улицы, чтобы они тоже смогли принять полноценное участие в олимпийском празднике. Молодцы юристы!
Олимпийское перемирие же. Все всё знают, все понимают
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Ответ Ебздрогыч
«Наш долг как юристов — предупредить о рисках, связанных с беспрецедентным перенаселением, с точки зрения самоубийств, насилия и даже массовых мятежей, рисков, усугубляемых возможностью сильной жары в самом сердце олимпийского лета», — говорится в письме. Они там точно к Олимпиаде готовятся, или к новой революции, не менее великой, чем в 1789 году?
И в результате революции тюрьмы, как и тогда, опустеют
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