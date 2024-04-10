Французские юристы обеспокоены перегруженностью тюрем в преддверии Олимпийских игр

Французские юристы обеспокоены переполненностью тюрем в преддверии Игр-2024.

После визита в изолятор города Нантер, который расположен в департаменте О-де-Сен, одном из крупнейших пригородов , коллегия адвокатов департамента направила открытое письмо министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти, в котором осудила содержание заключенных: в тюрьме, рассчитанной на 600 человек, проживают более 1000.

Письмо также подписали юристы департаментов Сены и Марны, Эссона, Ивелина, Сены-Сен-Дени, Валь-де-Марна и Валь-д’Уаза и ряда других.

В письме приводятся данные Минюста Франции, согласно которым в стране в тюрьмах на 60 719 мест сейчас 76 766 заключенных. Приближение Олимпиады, по мнению юристов, увеличит количество арестов и задержаний.

«Наш долг как юристов — предупредить о рисках, связанных с беспрецедентным перенаселением, с точки зрения самоубийств, насилия и даже массовых мятежей, рисков, усугубляемых возможностью сильной жары в самом сердце олимпийского лета», — говорится в письме.

В качестве решения проблемы предлагается прибегнуть к мерам, которые правительство принимало во время пандемии COVID-19, – досрочно освободить заключенных, у которых заканчивается срок лишения свободы.