Отступные Чалова в ЦСКА – 4,2 млн евро для европейских клубов («СЭ»)
Стала известна сумма отступных Федора Чалова для Европы в контракте с ЦСКА.
9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года, предыдущее соглашение было рассчитано до зимы 2024-го.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в новом контракте ЦСКА и Чалова прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 млн евро, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.
В текущем сезоне Федор забил 9 голов за 22 игры в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?
в одно ухо влетает, из другого вылетает
И это нормально.
другой вопрос... захочет ли он связываться с клубом из России
к тому же, в какой нибудь Бразилии всего то за 1 год и 3 месяца запросто может появиться игрок уровня, ну скажем, зенитовского Педро...
к счастью, Фёдор парень не глупый... сам куда попало не перейдёт