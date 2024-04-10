Отступные Чалова в ЦСКА – 4,2 млн евро для европейских клубов («СЭ»)

Стала известна сумма отступных Федора Чалова для Европы в контракте с ЦСКА.

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года, предыдущее соглашение было рассчитано до зимы 2024-го.

Как сообщает « », в новом контракте ЦСКА и Чалова прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 млн евро, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.

В текущем сезоне забил 9 голов за 22 игры в Мир . Подробно с его статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?