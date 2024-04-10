Отступные Чалова в ЦСКА – 4,2 млн евро для европейских клубов («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стала известна сумма отступных Федора Чалова для Европы в контракте с ЦСКА.

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года, предыдущее соглашение было рассчитано до зимы 2024-го.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в новом контракте ЦСКА и Чалова прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 млн евро, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.

В текущем сезоне Федор забил 9 голов за 22 игры в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?

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37 комментариев
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Сейчас его Фламенго купит и в аренду в зенит
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+87
И сразу вспоминается, как летом 2019 Гинер не продал Чалова за 20 млн в Кристалл Пэлас
+67
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Ответ Семён Страшников
И сразу вспоминается, как летом 2019 Гинер не продал Чалова за 20 млн в Кристалл Пэлас
уже несколько раз писали, что все равно автоматом списалось бы в счёт долгов ВЭБу и сейчас у Гинера акций было бы не 15%, а 16.
+18
0
+18
Ответ Семён Страшников
И сразу вспоминается, как летом 2019 Гинер не продал Чалова за 20 млн в Кристалл Пэлас
да вряд-ли там столько предлагали. вполне возможно что был вброс.но этого мы уже не узнаем
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Небольшая сумма так-то.
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+5
Ответ Vadim Slutsky
Комментарий скрыт
А может быть дороже. Иначе зачем такие друзья?
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Для российских клубов, так понимаю, ценник выше?
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Ответ Дядя ТУРА
Сейчас его Фламенго купит и в аренду в зенит
Зачем он Зениту, них Сергеев на лавке сидит. А он получше Чалова.
+9
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И за эти деньги Чалова купят только турки. Он не вывозит даже интенсивность РПЛ дольше 70-ой минуты.
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Ответ Mukunku 64
Балтика ( Калинград) и Тосно - могут побороться за суперфедю с Новопесчанском и Кубанью..
Не знал, что они в Европе
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Был бы у него вариант хороший- ушел бы бесплатно. Но хороших предложений видимо нет совсем.
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Ответ Игнатий Вдовиченко
уже несколько раз писали, что все равно автоматом списалось бы в счёт долгов ВЭБу и сейчас у Гинера акций было бы не 15%, а 16.
Да им хоть 100 раз напиши

в одно ухо влетает, из другого вылетает
+2
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+1
Ответ hiper26
Хоть бы в Турцию что ли забрали.
Зачем?
+2
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Ответ Чебурашка от Гены
Для российских клубов, так понимаю, ценник выше?
Конечно.
И это нормально.
+1
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Ответ .ru
сумма конечно смешная... к счастью, Фёдор парень не глупый... сам куда попало не перейдёт
Вполне адекватная сумма, учитывая что Чалову уже далеко не 20 лет, как Захаряну и тут гипотетический покупатель платит не за потенциал, а за реальное мастерство здесь и сейчас, к тому же, оставшийся срок контракта всего 1 год и 3 месяца
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вы не поняли мою мысль. Его стоимость сейчас не превышает 3.0
Тут в корне не согласен
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для теперешего спортивного состояния Чалова сумма совсем не маленькая. Хотя до конца сезона есть время и возможности исправить ситуацию и показать хорошую игру.
Толку? От этого его дороже не купят. Нужно было ещё тогда в КП продавать за 23+ бонусы.
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Ответ D-M
Вполне адекватная сумма, учитывая что Чалову уже далеко не 20 лет, как Захаряну и тут гипотетический покупатель платит не за потенциал, а за реальное мастерство здесь и сейчас, к тому же, оставшийся срок контракта всего 1 год и 3 месяца
думаю гипотетический покупатель знает совершенно конкретный потенциал Фёдора...
другой вопрос... захочет ли он связываться с клубом из России
к тому же, в какой нибудь Бразилии всего то за 1 год и 3 месяца запросто может появиться игрок уровня, ну скажем, зенитовского Педро...
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Ответ naxerger
да вряд-ли там столько предлагали. вполне возможно что был вброс.но этого мы уже не узнаем
Это уже официально подтвержденная информация
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Ответ ГШ68
Зачем он Зениту, них Сергеев на лавке сидит. А он получше Чалова.
как на серьезных щщах можно сравнивать Чалова и Сергеева с 26 голами в премьер-лиге к 28 годам? у Федора за два последних сезона голов больше
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Чалову надо за год уехать и рассматривать варианты даже со второй Бундеслигой. С клубом, который стоит на подъем.
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Однозначно, пора продавать.
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сумма конечно смешная...
к счастью, Фёдор парень не глупый... сам куда попало не перейдёт
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