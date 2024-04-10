Дмитрий Губерниев: «Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит в экономике»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Губерниев прокомментировал высказывание Загитовой, которая назвала сородичами китайцев.

«А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами.

Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля «Москвич», например. С прекрасным гордым русским названием «Москвич». Разве нынешний «Москвич» не сородич китайского автомобиля?

Поэтому Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике, с учетом наших торговых связей с Китаем, с учетом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учетом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: «Русский с китайцем — братья навек».

Другой вопрос — мы‑то их считаем сородичами, а кем они считают нас? Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права, и мы берем пример с Загитовой!» — сказал Губерниев.

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера

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93 комментария
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Еще в сородичах у нас теперь талибы, хуситы, хамас.
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+54
Губерниев не мог упустить возможность потроллить Загитову с сородичами.
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Ответ maks44
Еще в сородичах у нас теперь талибы, хуситы, хамас.
Промес
+31
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+29
Китай в любой момент может стряхнуть с себя новоявленных назойливых "сородичей", если посчитает такое "родство" невыгодным для себя. Ничего личного, просто в первую очередь действуют в интересах своей страны, а не трындят о "братьях навек".
+29
-2
+27
Ответ Sasha_Weight
Меня вчера заминусили крепко за то, что я написала, что наш президент просто отдал экономику России на откуп Китаю, причем этот факт признают многие экономисты даже РФ... В общем, спасибо, Дима, Алина за поддержку).
Людям комфортнее думать, что всё идёт по плану.
+23
-3
+20
Меня вчера заминусили крепко за то, что я написала, что наш президент просто отдал экономику России на откуп Китаю, причем этот факт признают многие экономисты даже РФ... В общем, спасибо, Дима, Алина за поддержку).
+29
-10
+19
Предлагаю Алине поменять авто недружественной страны на авто, которое произвели сородичи))) Пересядет ли она с Мерседеса на китайский ... (даже не знаю как они у них называются)
+18
-5
+13
Они нас точно не считают
+17
-5
+12
Даже минимальные знания история свидетельствуют о том, что китайцы если кому и сородичи, то исключительно сами себе. Всегда были замкнуты исключительно на себе, вот такая самодостаточная цивилизация. А все эти распиаренные (для внутреннего пользования) экономические связи выглядят так: вы нам сырье за копейки, а мы вам готовые товары с высокой добавленной стоимостью. И никаких инвестиций, никаких кредитов, никаких технологий. Все это в избытке раньше получали от тех, кого сейчас назвали врагами.
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Сородич
м. устар.
Человек одного с кем-л. рода (при первобытно-общинном строе).
Человек близкого, родственного с кем-л. происхождения, принадлежащий к одной с кем-л. народности, национальности или происходящий из одной с кем-л. местности.

Армейский стишок вдогонку
Старшина мне мать родная,
Командир отец родной,
Нахрен мне семья такая,
Лучше буду сиротой!
+12
-4
+8
Ответ Чебурашка от Гены
Торговые отношения с Китаем это отдать на откуп нашу экономику Китаю? Кстати, в той же Германии чуть не вся бытовая техника Майдан Чина. И что плохого в этом? Правильно вас минусовали.
Продать по дешевке газ, лес и нефть Китаю - это не торговые отношения. Я на границе с Китаем живу, у нас все поля и лесопилки под китайцами.
+10
-2
+8
Ответ Sasha_Weight
Меня вчера заминусили крепко за то, что я написала, что наш президент просто отдал экономику России на откуп Китаю, причем этот факт признают многие экономисты даже РФ... В общем, спасибо, Дима, Алина за поддержку).
Ну скорее это не экономисты, а пропагандисты. Вряд ли у них есть цель дать какой-то экономический анализ.
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+7
Даже, если Губер прищурится, всё равно его сородичем в Китае не сочтут.
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Вчера вечером: играются два эпичных матча ЛЧ
Новости на главной спорца: 1) Загитова сказала (вчерашняя "новость"). 2) Губерниев сказал о том, что Загитова сказала.
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Вот так из сильной независимой державы медленно, но верно превращаемся в младших братьев Китая...ужас...
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Губер попытался как-то смешно постебаться над очевидной глупостью, высказанной известной невеждой. Получилось не очень. Всё-таки это не Вася.
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Ответ Чебурашка от Гены
Так не бери дешевку. Есть выбор. Китайские товары по всему миру есть.
Так Китай то что нам дает? Взамен наших ресурсов. Кстати в моем городе, мимо которого идет газовая и нефтяная труба газа нет.
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Каждой бабе по китайцу!
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Ответ СержМиранэн
потому что ты сидишь на спорце и пишешь коммантарии, а не работаешь.
Т.е. все, кто сидит на спортсе и пишет комментарии - не работает? ОК
+4
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+3
Помню уже дружили как-то раз с Китаем, потом что-то пошло не так. Но можем повторить.
+6
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+3
Сожителями, соразмерно
+2
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+2
Русский с китайцем — братья навек©️
А это точно было?😏
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Ой, братья))) Братья, братья, будут они махать головой, братья, братья. Однако не удивлюсь, если лет через 100 или раньше, они будут дома от Байкала до Амура. Да, и про Туву не забудут. Причем, напролом ничего захватывать не будут, а, тихой сапой, медленно-медленно, долго обхаживая, мягко, но, упорно. Они же не дурачки какие-то. Братья, братья...
+5
-3
+2
Ответ Док Аксель
Даже, если Губер прищурится, всё равно его сородичем в Китае не сочтут.
"Вот вам и дружок" (с) Жмурки что то вспомнилось)
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Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Посмотрите какие части совместного самолета делали враги, а теперь на своих и китайских самолет потяжелел на несколько тонн.
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Ответ Olga.t
Китай в любой момент может стряхнуть с себя новоявленных назойливых "сородичей", если посчитает такое "родство" невыгодным для себя. Ничего личного, просто в первую очередь действуют в интересах своей страны, а не трындят о "братьях навек".
Им без сырьевого придатка не обойтись....пока....
+4
-2
+2
Ответ Чебурашка от Гены
По дешёвке мы газ и Германии продавали. Это долгосрочные экономические отношения. Китай нам тоже немало чего даёт.
И что же они такого нам дают? Болванки для надписи Москвич? Хавалы, которые сейчас стоят 2-3 ляма, а через года 4 сгниют, и упадут в стоимости раз в 5. Смартфоны, которые они в принципе по всему миру продают. Некачественные шмотки. Всякая мелочевка, которая через 3 месяца ломается, типа колонок.
+4
-2
+2
сородичи у вас в Северной Корее явно, а не в Китае.
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Какое-то странное направление нашей внешней политики: сначала со всеми поссориться, а потом судорожно искать себе "сородичей".
+8
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Зачем нужны эти коронавирусные китайцы?
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