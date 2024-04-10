Дмитрий Губерниев: «Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит в экономике»
Губерниев прокомментировал высказывание Загитовой, которая назвала сородичами китайцев.
«А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами.
Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля «Москвич», например. С прекрасным гордым русским названием «Москвич». Разве нынешний «Москвич» не сородич китайского автомобиля?
Поэтому Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике, с учетом наших торговых связей с Китаем, с учетом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учетом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: «Русский с китайцем — братья навек».
Другой вопрос — мы‑то их считаем сородичами, а кем они считают нас? Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права, и мы берем пример с Загитовой!» — сказал Губерниев.
«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера
м. устар.
Человек одного с кем-л. рода (при первобытно-общинном строе).
Человек близкого, родственного с кем-л. происхождения, принадлежащий к одной с кем-л. народности, национальности или происходящий из одной с кем-л. местности.
Армейский стишок вдогонку
Старшина мне мать родная,
Командир отец родной,
Нахрен мне семья такая,
Лучше буду сиротой!
Новости на главной спорца: 1) Загитова сказала (вчерашняя "новость"). 2) Губерниев сказал о том, что Загитова сказала.
А это точно было?😏
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