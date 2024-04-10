Глава МОК Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы не состоялись

Томас Бах помолился за то, чтобы Игры дружбы в России не были проведены.

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) разыграли пранкеры Вован и Лексус.

Лексус под видом африканского политика заявил Баху, что в его стране отмечается «праздник святых Вована и Лексуса».

«Это герои континента, и если вы повторите молитву, было бы здорово», – сказал пранкер. Он положил руку на грудь, а Бах повторил за ним этот жест и прочитал молитву.

В молитве пранкер вместе с Бахом обратился к «святым» и попросил их принять «правильное решение», чтобы Игры дружбы в России не были проведены.

Вместе с Бахом «помолился» вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», – отметил он.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт