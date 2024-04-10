Глава МОК Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы не состоялись
Томас Бах помолился за то, чтобы Игры дружбы в России не были проведены.
Главу Международного олимпийского комитета (МОК) разыграли пранкеры Вован и Лексус.
Лексус под видом африканского политика заявил Баху, что в его стране отмечается «праздник святых Вована и Лексуса».
«Это герои континента, и если вы повторите молитву, было бы здорово», – сказал пранкер. Он положил руку на грудь, а Бах повторил за ним этот жест и прочитал молитву.
В молитве пранкер вместе с Бахом обратился к «святым» и попросил их принять «правильное решение», чтобы Игры дружбы в России не были проведены.
Вместе с Бахом «помолился» вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», – отметил он.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Вывели негодяя не чистую воду.
Во вторых, надо было сначала про подозрительную активность на карте рассказать и CVC код узнать( ну раз он такой ландыш).
Это я так, поверхностно накидал. Сейчас ещё придумаю