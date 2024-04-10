Глава МОК Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы не состоялись

Теги МОК Томас Бах ахахаха Игры дружбы Легкая атлетика

Томас Бах помолился за то, чтобы Игры дружбы в России не были проведены.

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) разыграли пранкеры Вован и Лексус. 

Лексус под видом африканского политика заявил Баху, что в его стране отмечается «праздник святых Вована и Лексуса».

«Это герои континента, и если вы повторите молитву, было бы здорово», – сказал пранкер. Он положил руку на грудь, а Бах повторил за ним этот жест и прочитал молитву. 

В молитве пранкер вместе с Бахом обратился к «святым» и попросил их принять «правильное решение», чтобы Игры дружбы в России не были проведены. 

Вместе с Бахом «помолился» вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», – отметил он. 

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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38 комментариев
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Мир определенно сходит с ума. И народ мельчает. С трудом себе представляю на месте Баха Самаранча
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🤣🤣🤣
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Какой же он шут
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Ответ Хреновый Воронеж
Комментарий скрыт
Да, в МОК они такие...
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И это президент мок. Редкостный чудак на букву м😂. Такая деградация от Самаранча к этому вот экземпляру
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Наши конторские Бораты.
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Ответ Ебздрогыч
Мир определенно сходит с ума. И народ мельчает. С трудом себе представляю на месте Баха Самаранча
Самаранч был аристократом, с достоинством и честью. А этот... просто клоун.
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Ответ bilbiveter
Какой же он шут
зато выполняет все приказы Вашингтона по дискриминации россиян
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"Праздник святого Ергена" в современной интерпретации.
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Ба-Бах! Вот ведь мерзкий старикашка...
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Уровень деградации пробил очередное дно.
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почему я в голос с этого ) какой же бах клоун
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Де Кубертен, думаю, на том свете вентилятором работает, глядя на весь этот бардак
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И это глава крупнейшей международной спортивной организации, самый честный и не ангажированный🤣
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Когда читал, не сразу понял:"это я сумашедший, или всё вокруг"?
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Руководители таких организаций ничуть не умнее пенсионерки из деревни, которую развели мошенники.. нда уж, клоуны жалкие и мерзкие.
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А если кто будет писать про допуск Израиля на ОИ, и все такое, напомню ещё раз, что госсек США еврей. Это гуглится на раз.
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И...т.🤣🤣🤣
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Что вообще происходит ахаха
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Потомки эсэсовцев окончательно поехали крыше))
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Молодцы, русские пранкеры.
Вывели негодяя не чистую воду.
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Ответ Ебздрогыч
Мир определенно сходит с ума. И народ мельчает. С трудом себе представляю на месте Баха Самаранча
Быстро ты переобуваешься.
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Какой-то он … дурачок.
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Мда, какой же клоун🤦‍♂️
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Таким образом Вован и Лексус всё же вернулись к спорту, с чего и начиналась их популярность по сути)
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Можно оригинал диалога приложить?)
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Куда катится Мир???? Остановите Землю!!! Я сойду
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Помолись чтобы Олимпиада состоялась.
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значит играм быть.
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Ну во первых, Святой Лексус- это у нашего батюшки городского.
Во вторых, надо было сначала про подозрительную активность на карте рассказать и CVC код узнать( ну раз он такой ландыш).
Это я так, поверхностно накидал. Сейчас ещё придумаю
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