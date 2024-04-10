Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Макдэвид – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Панарин – 4-й
Игроки НХЛ выбрали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером в анонимном опросе.
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона.
Игроков попросили выбрать лучшего плеймейкера лиги. Согласно ответам игроков НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – Никита Кучеров («Тампа») с 28,47% голосов, 2-е место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), набрав 20,91%, 3-е место – Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с 8,96% голосов, 4-е место занял Артемий Панарин («Рейнджерс») с 7,56% голосов, на 5-м – Митч Марнер («Торонто») с 5,80% голосов.
Среди вратарей в опросе топ-3 заняли российские вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.
Выбирают журналисты,