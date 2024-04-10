Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Макдэвид – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Панарин – 4-й

Игроки НХЛ выбрали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером в анонимном опросе.

Ассоциация игроков опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона.

Игроков попросили выбрать лучшего плеймейкера лиги. Согласно ответам игроков НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – (« ») с 28,47% голосов, 2-е место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), набрав 20,91%, 3-е место – Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с 8,96% голосов, 4-е место занял (« ») с 7,56% голосов, на 5-м – Митч Марнер («Торонто») с 5,80% голосов.

Среди вратарей в опросе топ-3 заняли российские вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.