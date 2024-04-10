Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков. Макдэвид – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Панарин – 4-й

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Митч Марнер Хоккей

Игроки НХЛ выбрали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером в анонимном опросе.

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона. 

Игроков попросили выбрать лучшего плеймейкера лиги. Согласно ответам игроков НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – Никита КучеровТампа») с 28,47% голосов, 2-е место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), набрав 20,91%, 3-е место – Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с 8,96% голосов, 4-е место занял Артемий ПанаринРейнджерс») с 7,56% голосов, на 5-м – Митч Марнер («Торонто») с 5,80% голосов. 

Среди вратарей в опросе топ-3 заняли российские вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. 

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8 комментариев
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Кучеров это Хави и Иньеста в одном лице
+3
0
+3
Заслуженно
+3
0
+3
Максимально крутое достижение и уважение от коллег, особенно с учетом того, что он крайний, а не центральный, ему априори сложнее
+4
-1
+3
Вот это приятно! Да ещё с каким отрывом! Хлебушек тоже молодчик в пятёрке 💪
+2
0
+2
Драйзайтль, конечно,умный игрок, но чтобы как плэймейкер он был выше Панарина... По-моему, это перебор.
+1
0
+1
Здесь настолько всё очевидно,что никакие опросы не нужны,тем более анонимные.
0
0
0
Хорошо бы мнения профессиональных журналистов совпали с мнениями профессиональных хоккеистов при выбора победителя Харт Трофи.
Выбирают журналисты,
0
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0
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