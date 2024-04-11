«Атлетико» не проигрывает дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне – 11 побед, 6 ничьих. Общий счет – 20:5

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Висенте Кальдерон Метрополитано Футбол

«Атлетико» при Диего Симеоне остается непобежденным на своем поле в плей-офф ЛЧ.

Сегодня мадридцы обыграли «Боруссию» Дортмунд в 1/4 финала – 2:1.

Аргентинец тренирует испанский клуб с 2011 года. За это время в плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» провел на «Висенте Кальдерон» и «Метрополитано» 17 матчей. 11 из были выиграны, еще в 6 зафиксирована ничья.

В 12 случаях хозяева не пропустили. Общий счет – 20:5 в их пользу.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Атлетико неплохие шансы на финал, а там всякое может случится
0
0
0
Его бы тренером сборной Бразилии назначить
0
0
0
Топ
0
0
0
Ответ <Inter>
У Атлетико неплохие шансы на финал, а там всякое может случится
Да не повезло Атлетико, сначала гол на 10й добавленной, потом гол с офсайда в финале 16го:)) тащили судейки реал и не дали выиграть АТМ:))
+5
-5
0
Ответ Антинародная Команда
Его бы тренером сборной Бразилии назначить
Чилли
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий