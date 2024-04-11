«Атлетико» не проигрывает дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне – 11 побед, 6 ничьих. Общий счет – 20:5

«Атлетико» при Диего Симеоне остается непобежденным на своем поле в плей-офф ЛЧ.

Сегодня мадридцы обыграли «Боруссию» в 1/4 финала – 2:1.

Аргентинец тренирует испанский клуб с 2011 года. За это время в плей-офф Лиги чемпионов « » провел на « » и « » 17 матчей. 11 из были выиграны, еще в 6 зафиксирована ничья.

В 12 случаях хозяева не пропустили. Общий счет – 20:5 в их пользу.