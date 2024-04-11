«Атлетико» не проигрывает дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне – 11 побед, 6 ничьих. Общий счет – 20:5
«Атлетико» при Диего Симеоне остается непобежденным на своем поле в плей-офф ЛЧ.
Сегодня мадридцы обыграли «Боруссию» Дортмунд в 1/4 финала – 2:1.
Аргентинец тренирует испанский клуб с 2011 года. За это время в плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» провел на «Висенте Кальдерон» и «Метрополитано» 17 матчей. 11 из были выиграны, еще в 6 зафиксирована ничья.
В 12 случаях хозяева не пропустили. Общий счет – 20:5 в их пользу.