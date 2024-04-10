Кейн о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел»
Харри Кейн считает, что судья должен был дать пенальти на Габриэле Магальяэсе.
«Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.
Арбитр из Швеции Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.
«Мы должны были получить чистый пенальти, когда судья дал свисток.
Вратарь пасует мяч, и Габриэл берет его в руки. Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел», – сказал Кейн.
Ранее Томас Тухель раскритиковал данное решение главного арбитра матча.
Это уже по-определению не может быть мелочью типа "стенка стояла на 5 см ближе" на которую еще можно закрыть глаза.
Разве где-то написано, что время обнуляется?
В правилах указано, чтотнарушением является, если гк "controls the ball with the hand/arm for more than six seconds before releasing it"
Если считать, что отбив мяч о землю голкипер "releases ball", тот тут же в правиле указано такое нарушение: touches the ball with the hand/arm after releasing it and before it has touched another player
это в продолжение темы, про то что в крови у Артеты 😅