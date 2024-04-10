Кейн о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел»

Харри Кейн считает, что судья должен был дать пенальти на Габриэле Магальяэсе.

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер « » покатил мяч на , но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

Арбитр из Швеции Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

«Мы должны были получить чистый пенальти, когда судья дал свисток.

Вратарь пасует мяч, и Габриэл берет его в руки. Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел», – сказал .

Ранее Томас Тухель раскритиковал данное решение главного арбитра матча.