Кейн о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Харри Кейн Гленн Нюберг Давид Райя Габриэл Магальяэс Футбол

Харри Кейн считает, что судья должен был дать пенальти на Габриэле Магальяэсе.

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

Арбитр из Швеции Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

«Мы должны были получить чистый пенальти, когда судья дал свисток. 

Вратарь пасует мяч, и Габриэл берет его в руки. Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел», – сказал Кейн.

Ранее Томас Тухель раскритиковал данное решение главного арбитра матча. 

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59 комментариев
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По факту. Был четкий свисток, вратарь разыграл мяч по свистку, игра началась.

Это уже по-определению не может быть мелочью типа "стенка стояла на 5 см ближе" на которую еще можно закрыть глаза.
+61
-5
+56
Более очевидного пенальти (и более глупого) и быть не может. 100% пенальти. Я был удивлён когда утром увидел что большинство говорили " ну такое нельзя ставить, не в духе игры итд". Но болеем чем уверен будть на месте Арсенал, Реал Мадрид тут было бы 90% комментарий что это ограбление года и Перес всё купил. А сейчас " ну такое нельзя же ставить " ))))
+55
-13
+42
Не слышал что после свистка судьи, полевой игрок имеет право играть рукой
+13
-3
+10
Это не 100%, а 1000% пеналь
+8
-3
+5
Ответ Дима
это и есть днк бчк или ещё нет. в продолжение темы про т, что там у Артеты 🤭
А Артета тут причем? Не он то в руки мяч взял
+3
0
+3
Для стороннего наблюдателя/болельщика это именно так - пенальти.
+3
0
+3
Ну да, иначе можно просто взять мяч в руки и сказать «подождите, мы перебьем», если соперник использует высокий прессинг, к примеру.
+4
-1
+3
Думаю, что Бавария без проблем выиграет дома. Класс выше, и это скажется. Не удивлюсь, если Бавария вообще выиграет ЛЧ. Хотя для этого придется в финале оставить Кейна в запасе )))
+7
-4
+3
Кейн про переписанный гол Эриксена: «Это самый чистый гол, что я видел»
+9
-7
+2
Ну это чистейший пенальти. Ладно судейка некомпетентный , но где был ВАР? Вратарь Асренала уже ввел мяч в игру и Габриэль откровенно играет рукой разыгрывая мяч снова
+2
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+2
Интересно, а за такую явную игру красная не предусмотрена?
+1
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Ответ гилберт
Такое и правда нельзя ставить, но лично мне кажется что большинство хотели бы за такое пенальти, а ты говоришь наоборот.
Детская ошибка. Габриэл больше так не будет.
+1
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+1
по факту же...когда полевой игрок падает и при падении хватает мяч в руки, но при этом нарушения правил на нем не зафиксировано - это фол в атаке минимум, или ЖК
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Ответ madrilenos
Более очевидного пенальти (и более глупого) и быть не может. 100% пенальти. Я был удивлён когда утром увидел что большинство говорили " ну такое нельзя ставить, не в духе игры итд". Но болеем чем уверен будть на месте Арсенал, Реал Мадрид тут было бы 90% комментарий что это ограбление года и Перес всё купил. А сейчас " ну такое нельзя же ставить " ))))
Всё так. Просто людям неинтересно разгонять про Арсенал.
+5
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+1
Ответ Фанат спорта01
И поэтому даже не возмутился в том моменте?
он сразу побежал к судье
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судья-викинг)
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Ответ gunnersfun
"Спасибо судье, что не дал.... Как и красную мне за отмашку локтем в горло..НАМЕРЕННУЮ" Ураган...
не успел попросить, а минусоиды уже на низком старте..
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Ответ Гриззли
Момент редкий, потому что кто-то просто затупил, но это не отменяет нарушения правил и пенальти. Про правило 6 секунд, вратари его легко обходят, достаточно стукнуть мячом об газон и время отсчета обнуляется.
"достаточно стукнуть мячом об газон и время отсчета обнуляется"
Разве где-то написано, что время обнуляется?
В правилах указано, чтотнарушением является, если гк "controls the ball with the hand/arm for more than six seconds before releasing it"

Если считать, что отбив мяч о землю голкипер "releases ball", тот тут же в правиле указано такое нарушение: touches the ball with the hand/arm after releasing it and before it has touched another player
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Ответ гилберт
Столько шума из за того что момент редкий. Вот вратари по сто раз нарушают правила 6 секунд, но всем по барабану, потому что привыкли. Если такие моменты будут происходить чаще, то и к ним все привыкнут.
и что в этом хорошего?
0
0
0
Ответ гилберт
Столько шума из за того что момент редкий. Вот вратари по сто раз нарушают правила 6 секунд, но всем по барабану, потому что привыкли. Если такие моменты будут происходить чаще, то и к ним все привыкнут.
Момент редкий, потому что кто-то просто затупил, но это не отменяет нарушения правил и пенальти. Про правило 6 секунд, вратари его легко обходят, достаточно стукнуть мячом об газон и время отсчета обнуляется.
0
0
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Ответ Крыс Пол
Интересно, а за такую откровенную игру рукой красная не предусмотрена?
Нет, мяч же не в ворота шел.)
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И поэтому даже не возмутился в том моменте?
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Ответ madrilenos
Более очевидного пенальти (и более глупого) и быть не может. 100% пенальти. Я был удивлён когда утром увидел что большинство говорили " ну такое нельзя ставить, не в духе игры итд". Но болеем чем уверен будть на месте Арсенал, Реал Мадрид тут было бы 90% комментарий что это ограбление года и Перес всё купил. А сейчас " ну такое нельзя же ставить " ))))
Такое и правда нельзя ставить, но лично мне кажется что большинство хотели бы за такое пенальти, а ты говоришь наоборот.
0
0
0
Ответ Дима
Это и есть днк Барса или еще нет? это в продолжение темы, про то что в крови у Артеты 😅
Я думал днк бчк заносить миллионы долларов главе судейского комитета
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Не слышал что после свистка судьи, полевой игрок имеет право играть рукой
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Представляю, что за вонь здесь было, если так сделал защитник РЕАЛА. Коменты здесь уже было бы больше тысяча.
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Это и есть днк Барса или еще нет?

это в продолжение темы, про то что в крови у Артеты 😅
+5
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получать поблажки от судей это и есть днк бчк?)
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Помню, где-то в 2018 году, когда Реал играл кажется с Чешской Викторией, там защитник Виктории также мяч в руки взял.
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Не слышал что после свистка судьи, полевой игрок имеет право играть рукой
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