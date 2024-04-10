«Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан» («СЭ»)
Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».
По данным «Спорт-Экспресса», руководство московского клуба предлагало Маурицио Сарри пост главного тренера.
Итальянский специалист не принял предложение «Спартака», так как имеет договоренность с руководством «Милана» и должен возглавить итальянский клуб этим летом.
65-летний итальянец в марте после 4 поражений подряд был уволен из «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. Ранее Сарри был главным тренером «Ювентуса», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».
На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.
Вот убогие менять Пиоли на Сарри.
А то у Спартака красивый цикл иностранных главных тренеров наметился в последнее десятилетие
итальянец-неитальянец-итальянец-неитальянец
было бы продолжение
Летом Клопп освободится!
Завтра будет про Моуриньо или кого то другого ?