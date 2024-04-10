«Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан» («СЭ»)

Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».

По данным « », руководство московского клуба предлагало пост главного тренера.

Итальянский специалист не принял предложение « », так как имеет договоренность с руководством « » и должен возглавить итальянский клуб этим летом.

65-летний итальянец в марте после 4 поражений подряд был уволен из «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. Ранее Сарри был главным тренером « », «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.