«Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан» («СЭ»)

Теги Спартак Милан Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Маурицио Сарри Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», руководство московского клуба предлагало Маурицио Сарри пост главного тренера. 

Итальянский специалист не принял предложение «Спартака», так как имеет договоренность с руководством «Милана» и должен возглавить итальянский клуб этим летом. 

65-летний итальянец в марте после 4 поражений подряд был уволен из «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. Ранее Сарри был главным тренером «Ювентуса», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

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32 комментария
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Сарри, кстати, тоже не играл в футбол
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+38
Что еще нужно делать Пиоли чтобы его позиции были крепки ?
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Какой Милан🤣
Вот убогие менять Пиоли на Сарри.
+22
-2
+20
Федун хотел Монику Белуччи, а попалась Зарема....
+19
-4
+15
Ответ Кирилл Голивец
Сарри, кстати, тоже не играл в футбол
Может быть, это они так Мостового троллят?
+13
0
+13
Ответ Abu Ibrahim
Что еще нужно делать Пиоли чтобы его позиции были крепки ?
Выиграть ЛЧ без как либо трансферов
+9
0
+9
Ответ Кирилл Голивец
Сарри, кстати, тоже не играл в футбол
представь, что будет, если еще и чеканить не умеет)
+8
0
+8
Мостовой с Борзыкиным и Кузьмичом по-прежнему доступны.
+5
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Ахахаха Пиоли публично поддержали а товарищи из СЭ снова о своих больных фантазиях
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Сарри так офигел от этого предложения, что даже особо не заморочился отмазку придумывать.
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Всем понятно,что новость фейк.
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Банковский клерк в Спартак? Он что умеет? Счета оплачивать и чеканить сигаретами?
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Сарри отказался, потому что был трезвый..
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Чтооооооооооо?!?!?!?!?!?!?!
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Ответ tankist231
Подпишите карреру тогда уж
Он уже тренирует другой клуб.
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Ответ mean machine/
Федун хотел Монику Белуччи, а попалась Зарема....
Так говоришь, как будто Зарема не топ-модель
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Ёлки у него, понимаешь...
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Ответ Pushkin_CR7
Какой Милан🤣 Вот убогие менять Пиоли на Сарри.
Ах да, тут про Спартак. Сарри не поможет.
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Выбрал какой то там Милан вместо великого и самого популярного Спартака? Быть не может
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Напоминает рекламу Жемчужины из Сочи и Бэкхемом в главной роли
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Надо было больше сигарет предложить)
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Ах, если б не Милан...
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Жаль.
А то у Спартака красивый цикл иностранных главных тренеров наметился в последнее десятилетие
итальянец-неитальянец-итальянец-неитальянец
было бы продолжение
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курит как сапожник, походка нефутбольная, не играл толком и мяч обработать не может - настоящее комбо для красно-белых!
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Назначьте уже Царя, хуже не будет! Хоть чеканить научит и походку всем поправит.
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Сарри подрался с Моуриньо за то, чтобы Спартак возглавил Мостовой
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Зачем эти полумеры?
Летом Клопп освободится!
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Подпишите карреру тогда уж
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Что ни утро - то вброс на вентилятор про нового тренера Спартака.
Завтра будет про Моуриньо или кого то другого ?
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