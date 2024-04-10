Мохеби – лучший игрок РПЛ в марте. У хавбека «Ростова» 4 гола и ассист в 3 матчах

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Мартин Крамарич Winline Максим Глушенков Сочи Кирилл Щетинин Мохаммад Мохеби Константин Тюкавин Футбол

Мохаммад Мохеби признан лучшим игроком марта в Мир РПЛ.

Полузащитник «Ростова» победил в голосовании болельщиков и стал лучшим по версии экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».

На награду Winline игроку месяца также претендовали Максим Глушенков, Кирилл Щетинин, Константин Тюкавин и Мартин Крамарич.

В марте Мохеби сыграл за «Ростов» в 3 матчах Мир РПЛ, отметившись 4 голами и ассистом. Его подробная статистика – здесь.

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13 комментариев
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Красавчик парень. Думаю в следующем сезоне должен идти на повышение. Очень грамотную и красивую игру показывает
+11
-1
+10
Мохеби - топовый футболист. Где его Валера откопал?
+6
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+6
Логично
+2
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+2
Ну всё заслуженно.
+1
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+1
Ответ Агитатор
Мохеби - топовый футболист. Где его Валера откопал?
В товарняке сборной с Ираном.
+3
-2
+1
Ответ Игорь Новиков
Вряд ли в Ростове игроков ищет Валера.
Валера так и сказал, приметил его в товарищеском матче со сборной Ирана. Так что только на пользу совмещение )
+1
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а что за треш в профиле игрока в разделе "статистика"?
Например 06.04 он одновременно провел матч Ростов - Сочи на поле и матч Эстегляль - Mes Rafsanjan в Высшей лиге Ирана
0
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Ответ Агитатор
Мохеби - топовый футболист. Где его Валера откопал?
В Иране)
Причем он успел уже поиграть в чемпионате Португалии)
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Ответ Агитатор
Мохеби - топовый футболист. Где его Валера откопал?
в товарищеском матче против Ирана
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Ответ Агитатор
Мохеби - топовый футболист. Где его Валера откопал?
За прошлые 18 матчей он сделал 2+1, а тут сверкнул месяц и сразу топ. Сколько таких было)
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Ответ Игорь Новиков
Вряд ли в Ростове игроков ищет Валера.
Понятно, что есть селекционная служба, но тренер тоже в поиске.
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Ответ IgroMan18
За прошлые 18 матчей он сделал 2+1, а тут сверкнул месяц и сразу топ. Сколько таких было)
Кроме статистики, есть ещё его действия на поле. И он в них прибавил прилично. Сказалась адаптация к чемпионату.
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