Мохеби – лучший игрок РПЛ в марте. У хавбека «Ростова» 4 гола и ассист в 3 матчах
Мохаммад Мохеби признан лучшим игроком марта в Мир РПЛ.
Полузащитник «Ростова» победил в голосовании болельщиков и стал лучшим по версии экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».
На награду Winline игроку месяца также претендовали Максим Глушенков, Кирилл Щетинин, Константин Тюкавин и Мартин Крамарич.
В марте Мохеби сыграл за «Ростов» в 3 матчах Мир РПЛ, отметившись 4 голами и ассистом. Его подробная статистика – здесь.
Например 06.04 он одновременно провел матч Ростов - Сочи на поле и матч Эстегляль - Mes Rafsanjan в Высшей лиге Ирана
Причем он успел уже поиграть в чемпионате Португалии)