Мохеби – лучший игрок РПЛ в марте. У хавбека «Ростова» 4 гола и ассист в 3 матчах

Мохаммад Мохеби признан лучшим игроком марта в Мир РПЛ.

Полузащитник « » победил в голосовании болельщиков и стал лучшим по версии экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».

На награду Winline игроку месяца также претендовали , , и Мартин Крамарич.

В марте Мохеби сыграл за «Ростов» в 3 матчах Мир , отметившись 4 голами и ассистом. Его подробная статистика – здесь.