Педри отдал голевой пас через минуту после выхода на замену с «ПСЖ». Кристенсен забил через минуту после появления на поле
Педри отдал голевой пас через минуту после выхода на замену в матче с «ПСЖ».
«Барселона» в гостях играет с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2, второй тайм).
Полузащитник сине-гранатовых Педри поучаствовал во втором голе команды через минуту после выхода на замену. Испанец заменил Жоау Феликса на 61-й минуте и отдал голевой пас на Рафинью, закинув мяч в штрафную парижан.
Также после выхода на замену отличился защитник «блауграны» Андреас Кристенсен. На 76-й минуте он вышел на поле, а на 77-й забил после розыгрыша углового.
Педри не играл с 3 марта, когда получил травму в матче с «Атлетиком» в чемпионате Испании. Статистику полузащитника «Барселоны» можно увидеть здесь.
Ну и Хави очень попал с заменами в этом матче, перевернув матч.
Реалу нужна сильная Барса
Футбол, я люблю тебя.
Феликс сам вышел с замены и отыграл до конца матча
Ямаль (16 лет) и Кубарси (17 лет) в основе - это шик! какой-то новый уровень открылся!
Барселона - красавчики! ПСЖ - много вопросов