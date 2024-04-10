Педри отдал голевой пас через минуту после выхода на замену с «ПСЖ». Кристенсен забил через минуту после появления на поле

Педри отдал голевой пас через минуту после выхода на замену в матче с «ПСЖ».

« » в гостях играет с « » в 1/4 финала чемпионов (3:2, второй тайм).

Полузащитник сине-гранатовых поучаствовал во втором голе команды через минуту после выхода на замену. Испанец заменил Жоау Феликса на 61-й минуте и отдал голевой пас на Рафинью, закинув мяч в штрафную парижан.

Также после выхода на замену отличился защитник «блауграны» Андреас Кристенсен. На 76-й минуте он вышел на поле, а на 77-й забил после розыгрыша углового.

Педри не играл с 3 марта, когда получил травму в матче с «Атлетиком» в чемпионате . Статистику полузащитника «Барселоны» можно увидеть здесь.