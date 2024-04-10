Педри отдал голевой пас через минуту после выхода на замену с «ПСЖ». Кристенсен забил через минуту после появления на поле

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андреас Кристенсен Рафинья Диас Педри Футбол

Педри отдал голевой пас через минуту после выхода на замену в матче с «ПСЖ».

«Барселона» в гостях играет с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2, второй тайм).

Полузащитник сине-гранатовых Педри поучаствовал во втором голе команды через минуту после выхода на замену. Испанец заменил Жоау Феликса на 61-й минуте и отдал голевой пас на Рафинью, закинув мяч в штрафную парижан.

Также после выхода на замену отличился защитник «блауграны» Андреас Кристенсен. На 76-й минуте он вышел на поле, а на 77-й забил после розыгрыша углового.

Педри не играл с 3 марта, когда получил травму в матче с «Атлетиком» в чемпионате Испании. Статистику полузащитника «Барселоны» можно увидеть здесь.

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31 комментарий
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Афиши полностью себя оправдали:D обожаю лч
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0
+55
Че там ультрас песеже бухтели перед матчем то?
+51
-1
+50
Как Педри нашел Рафинью - это просто шикарно.

Ну и Хави очень попал с заменами в этом матче, перевернув матч.
+42
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Две удачные замены ))
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-1
+20
Пас конфетка🤌
+19
0
+19
Ну и кто тут пута? Ультрас П$Г?
+18
0
+18
Кристенсен идеально сам себя с днюхой поздравил!
+17
-1
+16
Скорострелы :)
+17
-1
+16
Всех с победой сине гранатовые! Если Барса продолжит так играть,то Хави конечно никуда не отпустят. Достойная игра,характер есть!
+11
0
+11
Хави угадал с заменами. Полностью перевернул игру
+10
0
+10
Чумовой гол получился. Топ класс🔝
+8
0
+8
Я хоть и болельщик Реала, но стал сентиментален и топил за ….Барсу….
Реалу нужна сильная Барса
+6
0
+6
Вот этого Барселону мы хотим видеть
+6
0
+6
Ответ Trey4rch
Че там ультрас песеже бухтели перед матчем то?
Барса на ультрас болт большой и толстый положили
+5
0
+5
Классно и быстро - и Педри заменил все же Роберто:)
+6
-1
+5
Давно не было ТАКИХ четвертьфиналов.
Футбол, я люблю тебя.
+5
0
+5
ключевой момент во втором тайме! морально умирающую Барсы перезапустил! ШИКАРНО! Раф лучшую свою игру провел! Лева на удивлении был очень хорош, хоть и ушел без гола, но по игре один из лучших! все сыграли хорошо. особо можно отметить Кунде, который чего то принял, как он волновался до февраля и как он уверенно проводит начиная с февраля!
+3
0
+3
отличные замены от Хави, я даже воодушевился.
+3
0
+3
Ну Серхи Роберто же он заменил, ну )) даже если хотели написать не Феликса, а Канселу - то и это же глупость )) а Педри - мастер, без вопросов
+3
0
+3
Маэстро!
+3
0
+3
Вот это я понимаю удачные замены)
+4
-1
+3
Игрок экстра класса
+2
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+2
Всех с победой! Но рано не радоваться ПСЖ может в гостях камбекнуть
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голевая педри просто чистый сеск
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А потом Феликс опять вышел на поле по следующей замене. Учватов, браво!!!
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Педри заменил Жоау Феликса???))))
Феликс сам вышел с замены и отыграл до конца матча
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Вчерашний матч Реал-МС, и некоторые эпизоды этого матча, напомнили легендарный матч МЮ-Реал 4-3.
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а какой пас отдал Феликс?! но, Мендеш был супер хорош!

Ямаль (16 лет) и Кубарси (17 лет) в основе - это шик! какой-то новый уровень открылся!

Барселона - красавчики! ПСЖ - много вопросов
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Ответ Trey4rch
Че там ультрас песеже бухтели перед матчем то?
Спели колыбельную игрокам Барсы под отелес в 4 утра и ушли довольные
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