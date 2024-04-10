Крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады-2024

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 Легкая атлетика

Крупнейший профсоюз Франции анонсировал проведение забастовки во время Игр в Париже.

По словам секретаря Всеобщей конфедерации труда (CGT) Селин Верзелетти, забастовки коснутся трех отраслей государственной службы: здравоохранения, местных органов власти и государственных служащих. 

Профсоюз, в частности, требует «долгосрочного найма, компенсации заработной платы за профессиональные ограничения, вызванные Играми, (...) права на отпуск, а также возможности перехода на удаленную работу».

Забастовка продлится с 15 апреля по 15 сентября. С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийски игры, с 28 августа по 8 сентября – Паралимпийские. 

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42 комментария
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До чего Путин Францию довёл, ужас!
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У некоторых людей ещё есть чувство собственного достоинства
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Эхехе))
Крайне интересная Олимпиада ожидается. И совсем не в спортивном смысле.
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+14
Пациент уже мёртв. Намечаются яркие похороны мирового олимпийского движения)))
+16
-5
+11
Ха-ха !
Я вчера писал про профсоюзы когда речь шла о ситуации в Париже.

Повторюсь:
Профсоюзы.
Забастовки.
Погромы магазинов и офисов.
Поджоги автомобилей.
Чёрный смрад от горящих покрышек.
.....

Это хронология будущих событий в Париже !
+15
-9
+6
Ответ Артём Ларсон
У некоторых людей ещё есть чувство собственного достоинства
Согласен, французские бюджетники нашим не чета 😎
+4
0
+4
Ответ Mav3r1ck
Опять Россия виновата наверное )))
100%. Агенты Кремля.
+14
-11
+3
Ответ Артём Ларсон
У некоторых людей ещё есть чувство собственного достоинства
Массовая полугодовая забастовка врачей и чувство достоинства?
+9
-6
+3
правильно, молодцы
+4
-1
+3
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Вау, уже и профсоюзы не угодили. Кайфы, вы тот самый владелец завода, которому море по колено?)
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Забастовки - это национальный вид спорта вт Франции
+3
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Опять Россия виновата наверное )))
+15
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За распространение таких новостей надо привлекать... Профсоюзы какие-то..., забастовки... Экстремизм!
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Умеют выбирать время)
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Ответ Togliattinec
То есть, по вашей картине мира, у людей нет права на забастовки и улучшения условий труда?
А имеют ли право ли дети что-то требовать у родителей?
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Ответ Pigmalion
Ну а мне могут угодить более привилегированные люди, которые требуют еще больших привилегий за счет менее привилегированных людей?
То есть, по вашей картине мира, у людей нет права на забастовки и улучшения условий труда?
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Ответ Pigmalion
Ну а мне могут угодить более привилегированные люди, которые требуют еще больших привилегий за счет менее привилегированных людей?
лол. ну это же не российские профсоюзы)
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Ответ Jan T
"..Профсоюз, в частности, требует.." Какой-то неправильный во Франции профсоюз. Нет бы, подобно российскому профсоюзу на общероссийском съезде профсоюзов, вознести здравицы и бурные аплодисменты вождю-рулевому. А они, вишь ты, требуют.
а в россии это частая проблема, что слова используются те же, но суть явлений прямо противоположная)
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Ответ Российский пользователь
что то какой то дезой попахивает и дня не проходит как наши сайты пишут, что там все плохо, а во время ОИ будет еще хуже
совпадение? не думаю)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ха-ха ! Я вчера писал про профсоюзы когда речь шла о ситуации в Париже. Повторюсь: Профсоюзы. Забастовки. Погромы магазинов и офисов. Поджоги автомобилей. Чёрный смрад от горящих покрышек. ..... Это хронология будущих событий в Париже !
Плавание по Сене с крысами наперегонки
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Ответ dedpihto59
Такое впечатление, что будет чудо, если эта Олимпиада состоится🤷‍♀️‼️
лол. меньше читайте росновости)
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Ответ Montenegro Serbian
Умеют выбирать время)
Дак они же специально, чтобы больнее ударить
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Давайте, камарады, жгите ... )
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Во время евро-2016 во Франции бастовали все, кому не лень. Доставляло неудобства, потому что в Ницце мусор не убирался, после матча в Марселе на поезде нельзя было уехать. Но в целом мало сказалось на общем впечатлении. Так будет и в этот раз
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Микрон уже заявил что они агенты Кремля!? А ХА ХА
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Ждём забастовки работников транспортной сферы!
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Макарону надо попросить на денек нашу росгвардию и сразу все забастовщики сядут работать по своим места
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Такое впечатление, что будет чудо, если эта Олимпиада состоится🤷‍♀️‼️
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Вообще-то, раз начинают в апреле, значит, времени договориться до Олимпиады полно.
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Бинго!
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