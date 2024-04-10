Крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады-2024
Крупнейший профсоюз Франции анонсировал проведение забастовки во время Игр в Париже.
По словам секретаря Всеобщей конфедерации труда (CGT) Селин Верзелетти, забастовки коснутся трех отраслей государственной службы: здравоохранения, местных органов власти и государственных служащих.
Профсоюз, в частности, требует «долгосрочного найма, компенсации заработной платы за профессиональные ограничения, вызванные Играми, (...) права на отпуск, а также возможности перехода на удаленную работу».
Забастовка продлится с 15 апреля по 15 сентября. С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийски игры, с 28 августа по 8 сентября – Паралимпийские.
Крайне интересная Олимпиада ожидается. И совсем не в спортивном смысле.
Я вчера писал про профсоюзы когда речь шла о ситуации в Париже.
Повторюсь:
Профсоюзы.
Забастовки.
Погромы магазинов и офисов.
Поджоги автомобилей.
Чёрный смрад от горящих покрышек.
.....
Это хронология будущих событий в Париже !