Жесточайший бан Валиевой, новая девятка «Спартака», инструкции Путина помогли СКА, Дюков – самый влиятельный в российском футболе и другие новости

1. Камила Валиева признана виновной в деле о положительной допинг-пробе и дисквалифицирована на 4 года. Российская фигуристка лишена всех наград, полученных с 25 декабря 2021 года. Например, золото чемпионата Европы-2022 перешло Анне Щербаковой. Ну а главная трагедия, конечно, в том, что Россия может потерять золото командного турнира ОИ-2022, заявление ISU ожидается уже сегодня.

На суде Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно. На решение CAS Камила отреагировала роликом с отрывком своего выступления с наложенной песней со словами «Заглуши мою боль». В Кремле назвали бан спортсменки «политизированным решением», ОКР заявил, что «российскому спорту объявлена война». В WADA и НОК напротив назвали 4-летнюю дисквалификацию Валиевой «победой для спорта».

2. «Спартак» приобрел нового нападающего – из «Твенте» приехал Манфред Угальде. Костариканец взял 9-й номер, а зарабатывать будет 1,7 млн евро в год. «Твенте» очень не хотел продавать форварда и вообще иметь дела с Россией, но 13 миллионов есть 13 миллионов.

3. В КХЛ СКА обыграл «Локомотив» – для ярославцев это третье поражение подряд. Роман Ротенберг после матча сказал, что «Путин дал инструкции», и они сработали. «Спартак» выиграл третий матч подряд,«Салават Юлаев» вышел в плей-офф, одолев «Адмирал», «Амур» победил «Металлург» со счетом 7:6 и прервал серию из 9 поражений. Все результаты дня – здесь.

4. Александр Дюков возглавил рейтинг самых влиятельных людей российского футбола от «СЭ». Отдельно отметим, что глава Медиалиги Николай Осипов занял 15-е место.

5. Веселую перестрелку устроили «Аль-Хилаль» и «Интер» Месси и Суареса – 4:3! Майкл Ричард в первом тайме в стиле Роналду отпраздновал гол в ворота команды Лео, после перерыва аргентинец забил и сделал ассист, превратив 1:3 в 3:3, однако в самой концовке саудовцам принес победу Малком.

6. В Кубке Африки Кот-д’Ивуар обыграл Сенегал по пенальти и выбил действующего чемпиона уже на стадии 1/8 финала.

7. «Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях, согласно исследованию Sports.ru, в топ-3 также попали «Барса» и «Манчестер Юнайтед». Лучший результат среди российских команд – у «Зенита».

8. «Манчестер Сити» возглавил рейтинг лучших команд 2023 года по версии IFFHS.

9. НХЛ. «Оттава» победила «Нэшвилл».

10. СВР обвинила США в попытках сорвать предстоящие в России спортивные соревнования.

11. НБА. «Кливленд» взял верх над «Клипперс», «Оклахома» уступила «Миннесоте», «Денвер» справился с «Милуоки» Риверса и другие результаты.

12. Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала серебряным призером X Games в США.

13. «Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития благодаря Александру Медведеву, который выиграл внутреннюю конкуренцию у Андрея Аршавина.

14. Россия осталась в УЕФА по решению помощника Владимира Путина Игоря Левитина.

Цитаты дня

Елена Вайцеховская: «Как могло случиться, что на ОИ оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? Это вопрос к людям, которые продолжают управлять российским спортом»

Тарасова о вердикте по делу Валиевой: «Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке»

Сенатор Исаков о допинге Валиевой: «Глубоко убежден, что эти обвинения – работа Белого дома по демонизации нашей страны»

Экс-хореограф группы Тутберидзе о дисквалификации Валиевой: «Горите в аду, суки. За все ответят, придет время – за всех наших спортсменов и погибших людей»

Сантуш о Роналду на ЧМ-2022: «Криштиану – лучший игрок всех времен. Он был недоволен, дважды начав игру на скамейке, но его отношение к команде было безупречным»

Афеллай об Угальде в «Спартаке»: «Могут ли футболисты решать политические проблемы? Двойные стандарты – игроков из Израиля подписывать можно»