❌ Камила Валиева лишена всех наград, полученных с 25 декабря 2021 года
Медали Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го. В этот день она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
«Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступление)», – говорится в решении CAS.
За этот период Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022, награждение не было проведено из-за допинг-дела), чемпионкой Европы (2022), двукратным призером чемпионата России, призером этапов и финала Гран-при России.
И да, если CAS вынес такой приговор - значит, вся линия защиты была сшита белыми нитками и были неопровержимые доказательства допинга.
И да, на заметку родителям: чтобы вам там тренеры не обещали и не гарантировали - не надо им верить и идти на поводу. Лучше бы девочка прыгала два ультра-си и была второй (а может, и первой - кто знает!). Сейчас уважаемые товарищи так и останутся при кормушке, а жизнь ребенку в спорте будет поломана. Также будет и со всеми ништяками, полученными за молчание. Также со временем все отберут и выставят крайней.
А Аня и Саша - да, стали жертвами обстоятельств. Могли бы обе быть с золотом (а одна из них стать двукратной), но дяди выпустили девочку с непроверенной пробой.
Зла не хватает!!!
Но другого я и не ожидал
Но как же жаль наших ребят из командника, которые там выложились на все 100, но медалей своих так и не увидят 💔
2. норвежка Йохауг - 14 месяцев.
3. Теперь из фигуристов: на той же олимпиаде, что Камила, Баркеро - испанка - за СТЕРОИДЫ (!) получила ГОД (!! ) (+ см. недавнее разбирательство по испанской лаборатории)
4. Каролина Костнер за осознанное и совершенно зреложенское преступление по препятствованию допинг-офицерам получила бан 16 месяцев
5. Американка Джессика Калаланг была поймана на стимуляторе мозга, ей хотели дать нечеловеческий срок в 8 месяцев (сарказм), но грациозно отмазали по методу Йохауг и она была ОПРАВДАНА
ПРОСТО НАБОР ФАКТОВ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Крайней сделали Ками.....
надо читать текст