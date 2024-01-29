❌ Камила Валиева лишена всех наград, полученных с 25 декабря 2021 года

Теги сборная России допинг дисквалификации женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Медали Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го. В этот день она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступление)», – говорится в решении CAS. 

За этот период Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022, награждение не было проведено из-за допинг-дела), чемпионкой Европы (2022), двукратным призером чемпионата России, призером этапов и финала Гран-при России. 

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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Камила Валиева
334 комментария
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Тащили ее в команду...всеми силами ) Ни в коем случае не позволить Ане и Саше стать ОЧ, никаких замен!!!. Федерация, Тутберидзе... получите то что заслужили!
+198
-39
+159
Как она всех подставила (её команда) . Люди из-за неё заслуженного 🥇 ОИ лишились. А знаю, знаю... Это дедушки стакан виноват или собака
+150
-60
+90
Пожалуй, самая печальная карьера в истории российского ФК. Очень талантливые ребенок, оставшийся ни с чем.
И да, если CAS вынес такой приговор - значит, вся линия защиты была сшита белыми нитками и были неопровержимые доказательства допинга.

И да, на заметку родителям: чтобы вам там тренеры не обещали и не гарантировали - не надо им верить и идти на поводу. Лучше бы девочка прыгала два ультра-си и была второй (а может, и первой - кто знает!). Сейчас уважаемые товарищи так и останутся при кормушке, а жизнь ребенку в спорте будет поломана. Также будет и со всеми ништяками, полученными за молчание. Также со временем все отберут и выставят крайней.
+106
-16
+90
Жалко только командную сборную, они то ни в чем не виноваты, и им победу в женском как Трусова так и Щербакова спокойно принесли бы
+79
-7
+72
Очень жалко особенно Марка Кондратюка. Так пахал, так выкладывался за команду. И ради чего?
+81
-25
+56
Где наказание для её окружения? Почему все спустили на тормозах? Пятнадцатилетняя девочка не сама в себя таблетки пихала
+59
-3
+56
Очень жалко нашу команду. Позор Федре и чиновникам, поставившим в команду фигуристку с непроверенной пробой! И Саша, и Аня были достойны выступать в команде, печально, что их лишили этого шанса!
+63
-10
+53
Ответ Cruel Snake
Как она всех подставила (её команда) . Люди из-за неё заслуженного 🥇 ОИ лишились. А знаю, знаю... Это дедушки стакан виноват или собака
ты серьезно думаешь она сама принимала решение принимать фарму? в 15 лет? косяк её тренеров
+73
-20
+53
Пальто как обычно осталось белым 😉
+52
-6
+46
по делу, не надо было допинг принимать
+81
-45
+36
Ответ ezhik38
Тащили ее в команду...всеми силами ) Ни в коем случае не позволить Ане и Саше стать ОЧ, никаких замен!!!. Федерация, Тутберидзе... получите то что заслужили!
Хотелось бы очень, чтобы от Тутберидзе и всех людей, пичкавших девочку допингом, даже следа в спорте не осталось. Но увы, и Камила, и ее мама молчали два года и верили, видимо, что их отмажут.
А Аня и Саша - да, стали жертвами обстоятельств. Могли бы обе быть с золотом (а одна из них стать двукратной), но дяди выпустили девочку с непроверенной пробой.
+58
-24
+34
Кто ответит из ФФКР за это? Почему при таких сильных девочках не было замены? Почему отправили спортсменку у которой отсутствовали результаты проб. Сейчас все спортсмены из команды наказаны, а не те, кто действительно виноват.
+35
-3
+32
Вообще, конечно, да. Получается пострадает только Камилла, а штабу ничего не будет? Как то странновато мягко скажем
+37
-6
+31
Если вы пичкали ребенка таблетками, нафига вы ее в командное ставили???? Нафига было рисковать всеми????
Зла не хватает!!!
+36
-8
+28
Камилу очень жаль, полностью косяк тренеров которые за фарму отвечали.
Но другого я и не ожидал
+40
-13
+27
Всё сама!!! Этери не причем!
+32
-8
+24
Про Камилу уже все говорила, считаю наказание прям максимально суровым по всем правилам, реально не ожидала такого
Но как же жаль наших ребят из командника, которые там выложились на все 100, но медалей своих так и не увидят 💔
+27
-7
+20
Как же жаль команду!!!!! Марк,МиГи и Кацы,вы заслуживаете золота!
+20
-3
+17
Получила федра двукратную оч? Жду извинений от всех причастных перед ребятами, для многих (если не для всех) из которых это был единственный шанс на золото ои. Аню с медалью че, Лизу - с серебром чр, Ксюшу - с бронзой
+26
-9
+17
Чтобы ожидать иного решения надо быть сверхоптимистом.
+18
-1
+17
Ответ imaxim
Очень жалко особенно Марка Кондратюка. Так пахал, так выкладывался за команду. И ради чего?
Особенно жалко МиГов. Кондратюк, если уж откровенно, в элиту мирового фигурного катания не входит. У КС не было шансов получить золото в личке при живых ПС. А вот "мишки" запросто могли побороться за золото с китайцами, и их лишние два проката явно подкосили. В итоге и в команде ничего не получили, и личкой зря пожертвовали
+17
-3
+14
Ответ MikhaL
Чтобы ожидать иного решения надо быть сверхоптимистом.
4 года - это перебор. В аналогичных случаях давали куда меньший срок, от нескольких месяцев до года. А тут ЧЕТЫРЕ!!! Несовершеннолетней!
+17
-3
+14
1. норвежец Сундбю за сознательное превышение дозы противоастматического препарата - 2 месяца.
2. норвежка Йохауг - 14 месяцев.
3. Теперь из фигуристов: на той же олимпиаде, что Камила, Баркеро - испанка - за СТЕРОИДЫ (!) получила ГОД (!! ) (+ см. недавнее разбирательство по испанской лаборатории)
4. Каролина Костнер за осознанное и совершенно зреложенское преступление по препятствованию допинг-офицерам получила бан 16 месяцев
5. Американка Джессика Калаланг была поймана на стимуляторе мозга, ей хотели дать нечеловеческий срок в 8 месяцев (сарказм), но грациозно отмазали по методу Йохауг и она была ОПРАВДАНА

ПРОСТО НАБОР ФАКТОВ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
+20
-7
+13
Ответ Sportsfan
4 года - это перебор. В аналогичных случаях давали куда меньший срок, от нескольких месяцев до года. А тут ЧЕТЫРЕ!!! Несовершеннолетней!
Так нефиг было клоунаду устраивать с самого начала, вовлекая в это РУСАДА. Сотрудничали бы с ВАДА с самого начала, получила бы свои полгода, а то и меньше. Но нет, надо было ради медалек разыгрывать весь этот фарс. В итоге дисква по полной и медалей лишилась и никто не понес наказания, кроме нее самой, хотя она тут скорее всего меньше всего виновата
+13
0
+13
Ответ Нурсултан Хамзаев
поздравляем Трусову с серебром Европы))
Для начала поздравим Аню с золотом Европы!
+20
-7
+13
Ками несовершеннолетней-дали по максималке((,а Штаб Этери Георгиевны-весь в шоколаде???)))очень интересное решение.
Крайней сделали Ками.....
надо читать текст
+16
-4
+12
Ответ ezhik38
Тащили ее в команду...всеми силами ) Ни в коем случае не позволить Ане и Саше стать ОЧ, никаких замен!!!. Федерация, Тутберидзе... получите то что заслужили!
поздравляем Трусову с серебром Европы))
+23
-11
+12
Ответ Cruel Snake
Как она всех подставила (её команда) . Люди из-за неё заслуженного 🥇 ОИ лишились. А знаю, знаю... Это дедушки стакан виноват или собака
не только она, почему только она должна отвечать за все и всех?
+17
-5
+12
Больше всего жалко командное золото ОИ. Никогда не пойму, почему нельзя было взять кого то другого в команду...
+16
-4
+12
Ответ imaxim
Очень жалко особенно Марка Кондратюка. Так пахал, так выкладывался за команду. И ради чего?
теперь Аня Чемпионка Европы получается?
+14
-3
+11
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