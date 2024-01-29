❌ Камила Валиева лишена всех наград, полученных с 25 декабря 2021 года

Медали Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го. В этот день она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступление)», – говорится в решении CAS.

За этот период Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022, награждение не было проведено из-за допинг-дела), чемпионкой Европы (2022), двукратным призером чемпионата России, призером этапов и финала Гран-при России.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн