Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия трансферы Манфред Угальде Футбол

«Спартак» купил нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Костариканец подписал контракт с московским клубом сроком на 4,5 года.

Сообщалось, что трансфер 21-летнего игрока обошелся красно-белым в 13 млн евро, еще 2 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

С учетом бонусных выплат этот трансфер может стать рекордным для нидерландского клуба. Самым дорогим игроком, проданным «Твенте», является Душан Тадич – он перешел в «Саутгемптон» за 14 млн евро в 2014 году.

В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

63 комментария
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Ответ brilliantdust
удачи.мы покупаем топ игрока,пока зенитка пятнашку за скопинцева отдает
самому не смешно?) хороший трансфер, порадуйтесь себе спокойно, нет же, всё про Зенит думают)
+59
-12
+47
Ответ dikaniopaolo
Ну будем посмотреть. Будем надеяться это новый Промес, а не новый Тиль....хотя по мне Тиль был очень неплох. Его неправильно использовали.
И Тиль , и Ханни , и Макгиди и Пашалич все были очень неплохи , но похерены по разным причинам
+38
-2
+36
Удачи, что ещё сказать. Ждём новых трансферов
+36
-5
+31
Ну будем посмотреть. Будем надеяться это новый Промес, а не новый Тиль....хотя по мне Тиль был очень неплох. Его неправильно использовали.
+23
-2
+21
Добро пожаловать в Спартак💪🏼
+11
-4
+7
Голов красивых и побольше! Отлично презентовали в тг!
+10
-3
+7
Ответ Красно Белые
сомнительно, но окэй
В Твенте в этом сезоне среди полевых самое большое время на поле. Для нападающего редкость.
Можно предположить, что будет твердым игроком основы. Уже что-то, Абаскалю всё же надо определяться с основой.
Промес, Соболев, Угальде - очень грозно такое нападение смотрится, теоретически во всяком случае.
Все трое отлично партнеров видят. Любят и пасовать под удар, и сами забивать.
+6
0
+6
Ответ Валентин
И Тиль , и Ханни , и Макгиди и Пашалич все были очень неплохи , но похерены по разным причинам
Макгиди то вроде хорошо играл у него судя по всему очень сложный характер
+6
0
+6
Ждем дебютную трёшечку Зениту!
+28
-24
+4
Блин что за мотивация ехать в РПЛ у парня?? Не у что стока отсыпали денег.. Ведь спокойно мог уйти в конце сезона, в условный Аякс! В любом случае, Спартак красавчики, хороший игрок для РПЛ!
+7
-3
+4
Надеюсь заиграет как Антошка! Добро пожаловать!
+6
-3
+3
неужели много бабок дали?мы без еврокубков года три
+2
0
+2
Ответ Александр Воронин
Ждем дебютную трёшечку Зениту!
Ждите. Ваши ожидания - ваши проблемы.
+5
-3
+2
Ответ Александр Воронин
Ждем дебютную трёшечку Зениту!
И сколько таких дебютных трешечек было?
+2
0
+2
Ответ Karel
В Твенте в этом сезоне среди полевых самое большое время на поле. Для нападающего редкость. Можно предположить, что будет твердым игроком основы. Уже что-то, Абаскалю всё же надо определяться с основой. Промес, Соболев, Угальде - очень грозно такое нападение смотрится, теоретически во всяком случае. Все трое отлично партнеров видят. Любят и пасовать под удар, и сами забивать.
Во-всяком случае, посмотрим. Надеюсь, что заиграет, удачи ему❤️🤍
+2
0
+2
Привез товар. Квинси заждался
+5
-3
+2
Ну, окэй.
Если не жалко 15 лямов ради 3-4 места рпл, то пожалуйста.
А так, не понимаю искренне, какой смысл сейчас такие бабки тратить на трансферы, когда ЕК закрыты.
Только ради откатов видимо
+4
-2
+2
Сколько же денег выкидывают
+5
-3
+2
сомнительно, но окэй
+4
-2
+2
Наконец-то подписали доморощенного!
+7
-5
+2
Ответ bellyashe
самому не смешно?) хороший трансфер, порадуйтесь себе спокойно, нет же, всё про Зенит думают)
Не думают, а думает один конкретно человек. Если один смотрит через забор в чужой огород - это не значит, что вся семья так делает
+2
-1
+1
За эти деньги можно было из Африки или Платины купить 3 средних молодых игроков и дать и сделать из них хороших
+4
-3
+1
Ответ Никита Game
Блин что за мотивация ехать в РПЛ у парня?? Не у что стока отсыпали денег.. Ведь спокойно мог уйти в конце сезона, в условный Аякс! В любом случае, Спартак красавчики, хороший игрок для РПЛ!
"Не у что стока отсыпали денег.." это покруче пазлов с решётками :)
+1
0
+1
Ответ brilliantdust
удачи.мы покупаем топ игрока,пока зенитка пятнашку за скопинцева отдает
брат пусть сначала проявит себя, вспомни Рощу, Тила! тоже топ трансферы были
+1
0
+1
Ответ brilliantdust
удачи.мы покупаем топ игрока,пока зенитка пятнашку за скопинцева отдает
Отдает (не отдает)
Держите в курсе
+2
-1
+1
вот это связка была бы: Бальде Угальде
+2
-1
+1
Ответ brilliantdust
удачи.мы покупаем топ игрока,пока зенитка пятнашку за скопинцева отдает
уже двоих топарей летом подписали…
+6
-5
+1
Ответ Зелёный гопник
Тогда счёт будет 10-3😅
точно заметил
+3
-2
+1
Ответ Zelle Abaskal
Скорее получим дефолтную четверочку в свои
Это понятно...Но что же нам теперь , и не мечтать?
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Ответ Валентин
И Тиль , и Ханни , и Макгиди и Пашалич все были очень неплохи , но похерены по разным причинам
Тренер нужен, тренер..
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