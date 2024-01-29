Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро

«Спартак» купил нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Костариканец подписал контракт с московским клубом сроком на 4,5 года.

Сообщалось, что трансфер 21-летнего игрока обошелся красно-белым в 13 млн евро, еще 2 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

С учетом бонусных выплат этот трансфер может стать рекордным для нидерландского клуба. Самым дорогим игроком, проданным «Твенте», является Душан Тадич – он перешел в «Саутгемптон» за 14 млн евро в 2014 году.

В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.