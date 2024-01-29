Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро
«Спартак» купил нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.
Костариканец подписал контракт с московским клубом сроком на 4,5 года.
Сообщалось, что трансфер 21-летнего игрока обошелся красно-белым в 13 млн евро, еще 2 млн могут быть выплачены в виде бонусов.
С учетом бонусных выплат этот трансфер может стать рекордным для нидерландского клуба. Самым дорогим игроком, проданным «Твенте», является Душан Тадич – он перешел в «Саутгемптон» за 14 млн евро в 2014 году.
В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Можно предположить, что будет твердым игроком основы. Уже что-то, Абаскалю всё же надо определяться с основой.
Промес, Соболев, Угальде - очень грозно такое нападение смотрится, теоретически во всяком случае.
Все трое отлично партнеров видят. Любят и пасовать под удар, и сами забивать.
Если не жалко 15 лямов ради 3-4 места рпл, то пожалуйста.
А так, не понимаю искренне, какой смысл сейчас такие бабки тратить на трансферы, когда ЕК закрыты.
Только ради откатов видимо
Держите в курсе