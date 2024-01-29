Валиева не оспаривала факт наличия триметазидина в ее допинг-пробе. Она не смогла доказать, что нарушение антидопинговых правил было непредумышленным

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Об этом говорится в тексте решения CAS по допинг-делу фигуристки.

Сегодня Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го (день, когда была сдала положительная допинг-проба).

«Валиева не оспаривала ответственность, поскольку она согласилась с тем, что по причине присутствия триметазидина в ее пробе она совершила нарушение в соответствии с пунктом 4.1 российских антидопинговых правил. <...>

Для того чтобы срок дисквалификации был сокращен, Валиева должна была доказать, что она не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно.

Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу: Валиева не смогла доказать, что совершила нарушение неумышленно. 

Комиссия CAS подчеркивает, что если спортсмен, являющийся защищенным лицом, не смог доказать, что он/она не совершал(а) антидопинговое нарушение умышленно, то правила не дают оснований относиться к ним иначе, чем к взрослым спортсменам.

Соответственно, было решено, что нет возможности для применения сокращенного срока дисквалификации. Комиссия назначила четырехлетний срок дисквалификации», – говорится в вердикте CAS. 

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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Камила Валиева

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133 комментария
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Два года ничего не делали, никак не защищались, но виноват во всем злой CAS
+103
-17
+86
Вывод который я сделал из пдфки суда - Валиеву слили свои же. Толком не защитили ее адвокаты. Бросили как разменную монету чтобы показать какой "Запад плохой".
+85
-9
+76
Ответ SexyCow
а как она докажет , что это было непредумышленно лол?
ну, Шубенков же доказал
+51
-2
+49
Если бы ТШТ хоть что-то сделал для оправдания Камилы, можно было бы получить более мягкое наказание. Но эта мадам в виттоне только ухмылялась в редких интервью и неудачно подшучивала. Теперь Ками уже нигде никогда на соревнованиях не выступит, а её дочка катает под флагом Грузии. Умеет человек получать бенефиты от всего.
И как надо от образа загадочной снежной королевы рядом с Юлей Липницкой деградировать до обсуждения переписок с бывшими ученицами! Закидайте помидорами, но на ЭТ лежит большая вина за произошедшее.
+53
-6
+47
Ответ etherification
Вывод который я сделал из пдфки суда - Валиеву слили свои же. Толком не защитили ее адвокаты. Бросили как разменную монету чтобы показать какой "Запад плохой".
Нет. Её бросили, чтобы отмазать Тутберидзе.
+52
-8
+44
Интересно, что Валиева вообще ни разу не оспаривала за эти 2 года, зато ее фанаты нам всем тут угрожали статьями за клевету)
+48
-11
+37
Ответ KristinaL
Это типо понадеялись на авось или реально ей пожертвовали? Капец пираньи у нас в фигурке
можно ходить вокруг да около, но все же понимают, что Валиеву кормили допингом в хрустальном. Все эти глупые версии про стакан и т.д. были направлены только на одно - чтобы доказать личную валиевскую халатность, чтобы выгородить тутберидзе и чиновников из ФФКР.
+29
-4
+25
Логично что следующий шаг- расследование в отношении тренерского штаба, разве нет?
Как может 15летний спортсмен в одиночку нести ответственность?
+22
-3
+19
Позорники,даже своих спортсменов не умеют защищать.Потом не удивляйтесь,почему впаяли по максимуму
+23
-4
+19
Одним словом - реализовался практически наихудший сценарий развития событий. Медали отнимут, и еще два года без соревнований.
Очень обидный и грустный поворот в карьере талантливой и уникальной спортсменки. Но надеюсь, что в жизни ее ждет еще очень много счастливых моментов и способов самореализации.
+20
-1
+19
Ответ Gemma157
Интересно, что Валиева вообще ни разу не оспаривала за эти 2 года, зато ее фанаты нам всем тут угрожали статьями за клевету)
Ну, они же все слушают всякий бред на бабушкинских каналах и свято верят, что весь мир ополчился против маленькой девочки.
Другое дело, что довольно дорогие юристы могли состряпать неплохое подтверждение. И тут больше вопрос, почему они этого не сделали?
По всей видимости, у WADA чуть ли не видеозапись была с принятием допинга, раз очень хорошие специалисты не смогли ничего сделать. Но вообще это интересный вопрос.
+23
-5
+18
Это типо понадеялись на авось или реально ей пожертвовали? Капец пираньи у нас в фигурке
+18
-1
+17
Ответ selso99
Два года ничего не делали, никак не защищались, но виноват во всем злой CAS
просто время тянули, что тут сделаешь , если попались на допинге
+18
-4
+14
Блин, лучшие юристы работали. Ппц, купили за платочек.
+16
-2
+14
Ответ MARG-la
Нет. Её бросили, чтобы отмазать Тутберидзе.
Ну, если она виновна, то вина Тутберидзе очевидна же?
+16
-2
+14
Почему этот ребёнок должен был что то доказывать? А где чинуши федерации,адвокаты,?Чем они были заняты эти два года ?
+14
0
+14
Ответ Нейля Данилова
Почему этот ребёнок должен был что то доказывать? А где чинуши федерации,адвокаты,?Чем они были заняты эти два года ?
Они наняли хорошего , дорого адвоката, который в первую очередь отстаивал их интересы, в не Валиевой. Поэтому у Валиевой дисквал 4 года
+14
0
+14
Ответ SexyCow
а как она докажет , что это было непредумышленно лол?
Как многие другие спортсмены доказывали, у которых тоже находили запрещенные препараты.
+14
-1
+13
Ответ SexyCow
а как она докажет , что это было непредумышленно лол?
Показала бы правильный паспорт и случайную помаду. Обычно срабатывает🤓
+20
-8
+12
Ответ SexyCow
а как она докажет , что это было непредумышленно лол?
Сдачи тренера, например. «Вы знаете, да-да, что-то было, мне как раз давали витамин С, но выглядел он не как обычно».
+15
-4
+11
А чем занимались все это время нанятые адвокаты и наверное очень дорогие? Но они же взялись за это дело и за два года так ничего не могли доказать? Какое расследование тогда целый год вело РУСАДА? Одни вопросы и ответ один, не смогли доказать. Странно это.
+11
-1
+10
Ответ selso99
Два года ничего не делали, никак не защищались, но виноват во всем злой CAS
"Виновата Омерика и лично Обэмка, ибо он нассал в пробу Камилочке триметазидином! А вот испанская фигуристка...! А вот американская гимнастка...! А вот норвежские кёрлингисты...! И вообще это двойные стандарты, потому что Израиль ни от каких соревнований не отстранили, а нас отстранили!!"
Патриботам обычно такого шлака вполне достаточно в качестве доказательной базы и аргументации 🤷🏻‍♂️ Собственно, поэтому мы все и живём в том, в чём живём
+24
-14
+10
Байден в подъезде продавал триметазидин
+18
-8
+10
А у кого-то, как у американской фигуристки Джессики Калаланг, прокатывает мозговой стимулятор, метаболизировавшийся из косметики ахахах. Ну или вон как у Баркеро, испанской фигуристки, что за СТЕРОИДЫ НА ОИ получила год. Уметь надо видимо
+15
-6
+9
Интересно, если, предположим, человека реально подставили и у него обнаружилось вещество, название которого он впервые в жизни услышал... Как он сможет доказать, что принял его неумышленно? Если он вообще не в курсе, как и когда его принял? Вот кто умышленно принимает, у того, наоборот, доказательства могут найтись, так как он их для страховки заранее готовит.
+11
-2
+9
Все же это несправедливо, что за это и за ЭПО дают одинаково по 4 года.
+9
-1
+8
а как она докажет , что это было непредумышленно лол?
+26
-18
+8
Валиева взяла всё на себя и не сдала систему. За это получит пожизненное бюджетное финансирование. А на срок дисквы ей в целом пофиг
+9
-2
+7
Взрослые сломали ей карьеру. Спасибо великому тренеру.
+9
-2
+7
Ответ RMandYNWA
Логично что следующий шаг- расследование в отношении тренерского штаба, разве нет? Как может 15летний спортсмен в одиночку нести ответственность?
Вот именно! А то интересно получается, несовершеннолетняя девочка получила по полной, а ТШ весь в белом как бы и не при чем.
+7
-1
+6
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