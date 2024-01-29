Валиева не оспаривала факт наличия триметазидина в ее допинг-пробе. Она не смогла доказать, что нарушение антидопинговых правил было непредумышленным

Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Об этом говорится в тексте решения CAS по допинг-делу фигуристки.

Сегодня Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го (день, когда была сдала положительная допинг-проба).

«Валиева не оспаривала ответственность, поскольку она согласилась с тем, что по причине присутствия триметазидина в ее пробе она совершила нарушение в соответствии с пунктом 4.1 российских антидопинговых правил. <...>

Для того чтобы срок дисквалификации был сокращен, Валиева должна была доказать, что она не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно.

Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу: Валиева не смогла доказать, что совершила нарушение неумышленно.

Комиссия CAS подчеркивает, что если спортсмен, являющийся защищенным лицом, не смог доказать, что он/она не совершал(а) антидопинговое нарушение умышленно, то правила не дают оснований относиться к ним иначе, чем к взрослым спортсменам.

Соответственно, было решено, что нет возможности для применения сокращенного срока дисквалификации. Комиссия назначила четырехлетний срок дисквалификации», – говорится в вердикте CAS.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн