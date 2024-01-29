Глава WADA о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Это победа для чистого спорта. Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме»
Глава WADA назвал вердикт по делу Камилы Валиевой победой для чистого спорта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Это победа для WADA, для чистого спорта и для спортсменов во всем мире.
Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме. Мы призываем правительства рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поставку стимулирующих препаратов несовершеннолетним», – написал Витольд Банька в соцсети Х.
2. А накачивание "букетом запрещёнки" Симоны Байлз с малолетства по ТИ - это, видимо, благородное дело, не так ли, господин Банька?
Тутберидзе как комментирует ситуацию?Ааа, молчит, как и все причастные
Это он про себя, юсаду, испанцев и некоторые другие "правильные" агентства и федерации? Поддерживаю. Должны сесть, причём пожизненно.
Кто же его посадит? Он же поляк!
Выносливость, быстрое восстановление. Меньше усталости и сонливости.
Но конкретно это заявление верное, случайно или нет, но ответственным лицом должны быть медики при Валиевой и чиновники, что над ней
С этим никто не спорит