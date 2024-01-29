Глава WADA о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Это победа для чистого спорта. Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме»

Глава WADA назвал вердикт по делу Камилы Валиевой победой для чистого спорта.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Это победа для WADA, для чистого спорта и для спортсменов во всем мире.

Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме. Мы призываем правительства рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поставку стимулирующих препаратов несовершеннолетним», – написал Витольд Банька в соцсети Х.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн