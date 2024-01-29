Глава WADA о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Это победа для чистого спорта. Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме»

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Витольд Банька Камила Валиева Фигурное катание

Глава WADA назвал вердикт по делу Камилы Валиевой победой для чистого спорта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Это победа для WADA, для чистого спорта и для спортсменов во всем мире.

Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме. Мы призываем правительства рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поставку стимулирующих препаратов несовершеннолетним», – написал Витольд Банька в соцсети Х.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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146 комментариев
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1. С каких это пор микроскопические следы дешёвого ТМЗ стали называться "злостным накачиванием допинга"?
2. А накачивание "букетом запрещёнки" Симоны Байлз с малолетства по ТИ - это, видимо, благородное дело, не так ли, господин Банька?
+115
-33
+82
Он прав. Виновные спрятались за спиной девчонки и сидят как мыши.
+92
-22
+70
Ответ заблокированному пользователю
Прав, эти тщеславные люди должны сидеть в тюрьме. Тутберидзе как комментирует ситуацию?Ааа, молчит, как и все причастные
Так посадите для начала тренеров Симоны Байлз.
+80
-24
+56
Накачивать детей допингом нельзя, но если очень хочется, то через ТИ можно
+53
-11
+42
Не надо было выступать без флага и гимна. Уважение мы в спорте потеряли. Русофобские взгляды будут тем сильнее, чем чаще большие чиновники от спорта будут прятаться за спинами спортсменов. Мы не смогли их защитить и дело не только в Камиле.
+42
-11
+31
Все из wada должны сидеть в тюрьме!!
+41
-13
+28
Не должно быть в спорте ни допинга ни ТИ
+31
-7
+24
Прав, эти тщеславные люди должны сидеть в тюрьме.
Тутберидзе как комментирует ситуацию?Ааа, молчит, как и все причастные
+40
-17
+23
Почему-то самый главный вопрос задает представить ВАДА, а не российские следователи: кто допинг Ками дал? Оставили девочку крайней и все
+27
-5
+22
===Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме.===
Это он про себя, юсаду, испанцев и некоторые другие "правильные" агентства и федерации? Поддерживаю. Должны сесть, причём пожизненно.
+27
-8
+19
Ответ lyubov61
Так посадите для начала тренеров Симоны Байлз.
Ну вот хватит с байлз и норвежцами, ну кто нам мешает сделать терапевтические исключения ? Нужны ей сердечные препараты, так оформите официально, теперь снова из-за неё одной-это система в России
+24
-6
+18
Ответ ДИОНИС
1. С каких это пор микроскопические следы дешёвого ТМЗ стали называться "злостным накачиванием допинга"? 2. А накачивание "букетом запрещёнки" Симоны Байлз с малолетства по ТИ - это, видимо, благородное дело, не так ли, господин Банька?
Изучите сколько он выводится. Версия про микродозу за пару дней до пробы - бред. Именно поэтому кас её не принял. Препарат выводится за 7-8 часов, редко за 12.
+26
-10
+16
Ответ ДИОНИС
1. С каких это пор микроскопические следы дешёвого ТМЗ стали называться "злостным накачиванием допинга"? 2. А накачивание "букетом запрещёнки" Симоны Байлз с малолетства по ТИ - это, видимо, благородное дело, не так ли, господин Банька?
Начался дешевый вотэбаутизм "а у вас самих негров допингом качают". Какая разница, что там в Штатах, когда у нас самих, еще со времен Сочи ’2014, рыльце уже давно не в микроскопическом пушку? Где отставки рос.спорт.чиновников и врачей сборной РФ - главных виновников?
+22
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+15
Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме» --- Должен. Но не сидит. В белой шубе ходит.
+19
-6
+13
Собственно по тому, откуда сыпятся новости, сразу можно понять, что это сугубо политическое дело)
+16
-4
+12
Согласен.Любой ,кто накачивает детей допингом,а также лицемерно это покрывает...Лекарство от астмы и т.д...Также ТЕ ,кто на это закрывают глаза,или даже крышуют,в том числе и в лице РУЧНОЙ ,КОРРУМПИРОВАННОЙ ,госдеповской ВАДА-должны сидеть в тюрьме...,нет-ввсшая мера...!!!
+19
-8
+11
Ответ Real_v_dushe
В России могут только премии и медали дать за такое, ну и в ГосДуму отправить, какая ещё тюрьма за накачивание детей допингом?
Так накачивали, что даже с трудом следы нашли? На ЧР накачали, а на ОИ - главный старт забили?
+21
-10
+11
Пока они говорят правильные вещи, Тутберидзе получает в подарок дворец.
+16
-6
+10
Ответ Cosx
Все из wada должны сидеть в тюрьме!!
Витольд Банька — польский легкоатлет, президент WADA с 1 января 2020 года.
Кто же его посадит? Он же поляк!
+11
-1
+10
Ответ Rene33
Почему-то самый главный вопрос задает представить ВАДА, а не российские следователи: кто допинг Ками дал? Оставили девочку крайней и все
В следствии главное не выйти на самих себя)
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+10
Ответ Призрачный триксель
Не должно быть в спорте ни допинга ни ТИ
В спорте должно быть все. Я не шучу. Вот все достижения фармы должны быть легализованы. Чтобы не было разборок. Их не будет, если разрешат всё. Наши предки выживали за счёт лекарственных растений, из которых появились химические аналоги. Никто амфе та мин не будет принимать, кроме спортсменов с "синдромом недостатка внимания". Пусть принимают ТМЗ и Луна, и Карен и прочая по тре бень. Посмотрим на их результаты
+11
-2
+9
В России могут только премии и медали дать за такое, ну и в ГосДуму отправить, какая ещё тюрьма за накачивание детей допингом?
+21
-12
+9
Ответ ДИОНИС
Вы лучше скажите, какие "великие преимущества" даёт этот ТМЗ?
Я вам скажу.
Выносливость, быстрое восстановление. Меньше усталости и сонливости.
+13
-4
+9
Ответ ДИОНИС
1. С каких это пор микроскопические следы дешёвого ТМЗ стали называться "злостным накачиванием допинга"? 2. А накачивание "букетом запрещёнки" Симоны Байлз с малолетства по ТИ - это, видимо, благородное дело, не так ли, господин Банька?
Так Байлз накачивали не ради спортивных результатов, а в связи с сдвг) Задолго до того как стало понятно что она станет спортсменкой мирового уровня. Это классическая терапия в сша, там миллионы детей и подростков на этих препаратах. А в большой спорт пробиваются единицы из них, и не благодаря а вопреки!
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+9
Кстати, за Валиеву обидно, за командник обидно, USADA уроды, федерация их, что ждёт золото - шакалы, наши Русада/ защитники клоуны(что только хуже делают), и в спорте в принципе нет у нас никого с "весом" в словах и с авторитетом, чтоб норм позицию транслировал/был с ок репутацией, WADA - марионетка в руках спонсоров и т. д

Но конкретно это заявление верное, случайно или нет, но ответственным лицом должны быть медики при Валиевой и чиновники, что над ней
С этим никто не спорит
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+7
Я один вижу кучу аккаунтов с недавними регистрациями в топе комментариев? Что-то тут не то
+7
0
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Это победа маразма
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Ответ eao79rus
Накачивать детей допингом нельзя, но если очень хочется, то через ТИ можно
Что мешало нашим делать ТИ, еще до Сочи? Сколько слышу уже лет 20 - норвежские биатлонисты все астматики! Так сделайте, чтоб наши тоже были все астматики и пусть тоже принимают лекарства, законно с бумагами официальными!! В чём проблема? А это работать надо потому что чиновникам...
+7
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+6
Ответ Revery
Кто накачивает - должен. Только в этой ситуации "сидеть" будет одна только Камила. И это самое фиговое.
Меня еще больше ужасают комментарии, где и Ками уже не главная жертва, а ТШТ. Я прям в ауте от всех этих: «Этери Георгиевна, держитесь» 🤦🏽‍♂️
+9
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Ответ Мороженко
Препарат выводится за 7-8 часов
Так его значит все могут принимать. Приняли, вовремя, вывели -тоже. И вот сразу стали кататься, как Камила.
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