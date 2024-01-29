Директор «Твенте» о продаже Угальде в «Спартак»: «Мы бы предпочли, чтобы он ушел летом и в более интересную лигу. Но когда игроку предлагают зарплату кратно выше нашей, шансов не остается»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Манфред Угальде Футбол

Технический директор «Твенте» не очень доволен уходом Манфреда Угальде.

Форвард присоединился к «Спартаку» за 13+2 млн евро, заключив контракт на 4,5 года.

«Все очень сложно. Мы бы предпочли, чтобы Манфред ушел, скажем, летом и в клуб из более интересной лиги. Мы с ним много говорили об этом.

Но он дал понять, что непременно хочет перейти в «Спартак». Когда клуб предлагает игроку зарплату, кратно превышающую ту, что он зарабатывает у нас, шансов не остается.

Конечно, мы могли бы удерживать его условиями контракта, но что это даст игроку? Мы хотим, чтобы футболист действительно стремился играть за «Твенте». Лучше отпустить того, кто этого не хочет. К тому же, скажем честно, получена очень крупная по меркам «Твенте» сумма», – заявил Арнольд Брюггинк.

«Спартак» наконец-то купил нападающего. Зачем нужен Угальде за 13 млн евро?

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45 комментариев
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Думал в АПЛ сольет Тен Хагу за сотку, но парень решил что уж лучше в РПЛ
+56
-8
+48
А зачем произносить эту фразу после продажи? Тупо, чтобы обидеть Спартак и РПЛ? А потом говорят, что у нас неэтично дела ведут.
+60
-19
+41
Бедненькие, всего лишь самую большую продажу в истории клуба совершили, безжалостные русские
+48
-14
+34
Ответ eao79rus
Спартак сходу даёт какому-то ноунейму зарплату в разы больше, чем на старом месте, но заваливает всех баблом, конечно же, Газпром. Смотри не перепутай
Для таких как ты я всегда предлагаю посчитать все покупки и продажи игроков Зенита(газпрома) и Спартака(Лукойла). И после этого вы все благополучно сливаетесь. Потому что там разница более чем очевидная.
+19
-7
+12
« С сожалением вынуждены принять грязные кровавые русские деньги, мы бы с удовольствием продали бы его за большие деньги, в другой чемпионат, но желающих не нашлось»
+12
-4
+8
Ответ Богдан Хабриев
А зачем произносить эту фразу после продажи? Тупо, чтобы обидеть Спартак и РПЛ? А потом говорят, что у нас неэтично дела ведут.
Объяснил болельщикам и прессе продажу, что тут непонятного? Чет тут какие-то все закомплексованные, в каждой фразе ищут попытки их принизить. Все он норм сказал и про то, что РПЛ не самая интересная лига. А могли как Сассуоло или Аякс прервать все контакты
+9
-4
+5
Ответ Leon Petov
Спортс, там Митрович уже унижает Майами. Где новость?
А чё митрович в млс перешёл ?
+4
0
+4
Ответ Makeav
Ну прям скажем: РПЛ не самая привлекательная лига в спортивном плане в мире. А любой клуб предпочёл бы, чтобы их игрок при прочих равных уехал в топ клуб или топ лигу, так как это отличный пиар для других новичков. Тот же Зенит, я уверен, предпочёл чтобы Малком за ту же сумму уехал бы в топ-5, а не в СА.
Ну и плюс тут еще роль % от перепродажи играет, мне кажется. В рамках топ лиг сумма сделки всяко больше будет. Да и уровень потенциальных покупателей сильно выше.
+4
0
+4
Ответ Богдан Хабриев
А зачем произносить эту фразу после продажи? Тупо, чтобы обидеть Спартак и РПЛ? А потом говорят, что у нас неэтично дела ведут.
Ну прям скажем: РПЛ не самая привлекательная лига в спортивном плане в мире. А любой клуб предпочёл бы, чтобы их игрок при прочих равных уехал в топ клуб или топ лигу, так как это отличный пиар для других новичков.

Тот же Зенит, я уверен, предпочёл чтобы Малком за ту же сумму уехал бы в топ-5, а не в СА.
+15
-12
+3
Ответ Makeav
Ну прям скажем: РПЛ не самая привлекательная лига в спортивном плане в мире. А любой клуб предпочёл бы, чтобы их игрок при прочих равных уехал в топ клуб или топ лигу, так как это отличный пиар для других новичков. Тот же Зенит, я уверен, предпочёл чтобы Малком за ту же сумму уехал бы в топ-5, а не в СА.
Предпочли бы — продали бы в Европу. А то получается и денег хочется, и в привлекательную лигу продать.

Все хотят продавать игроков в Ман Сити. Это не значит, что надо критиковать клуб, с которым вы только что вели дела.
+2
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+2
Ответ Borillaz
назовешь хоть одну покупку Спартака свыше 20 миллионов?!
А продажу назовёшь ?
+3
-1
+2
Ответ WizerionII
Для таких как ты я всегда предлагаю посчитать все покупки и продажи игроков Зенита(газпрома) и Спартака(Лукойла). И после этого вы все благополучно сливаетесь. Потому что там разница более чем очевидная.
Разница в доходах от тех же ЕК миллионов 200
В то время как Зенит играл в ЛЧ , Спартак отлетал в квалификации ЛЕ от всех подряд
+4
-2
+2
Ой, такие смешные оправдания, что это игрок в первую очередь убегал из клуба из-за зарплаты.
За 13 лямов они бантиком его обвязали и сами сказали, чтобы поскорее чемоданчики паковал
+2
0
+2
Спартак сходу даёт какому-то ноунейму зарплату в разы больше, чем на старом месте, но заваливает всех баблом, конечно же, Газпром. Смотри не перепутай
+23
-22
+1
Ответ WizerionII
Для таких как ты я всегда предлагаю посчитать все покупки и продажи игроков Зенита(газпрома) и Спартака(Лукойла). И после этого вы все благополучно сливаетесь. Потому что там разница более чем очевидная.
Я за вас уже все посчитал.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
Только не сливайтесь пожалуйста, найдите силы для ответа.
Ну хотя бы про зарплаты или мое любимое "вы все врети".
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Разница в доходах от тех же ЕК миллионов 200 В то время как Зенит играл в ЛЧ , Спартак отлетал в квалификации ЛЕ от всех подряд
Вы почти угадали. Примерно 193 миллиона. Я считал.
+2
-1
+1
Ответ Borillaz
да о чем я ними говорить?! у Спартака рекорд - 18 за Тила. а у самойпопулярнойкомандыпетербурга топ пять трансферов выше по цене. но, как сказал персонаж выше - главное не перепутай))
А что показал "Тил"?)
+3
-2
+1
Ответ WizerionII
Для таких как ты я всегда предлагаю посчитать все покупки и продажи игроков Зенита(газпрома) и Спартака(Лукойла). И после этого вы все благополучно сливаетесь. Потому что там разница более чем очевидная.
результаты ещё более очевидные
+1
0
+1
Ответ WizerionII
Для таких как ты я всегда предлагаю посчитать все покупки и продажи игроков Зенита(газпрома) и Спартака(Лукойла). И после этого вы все благополучно сливаетесь. Потому что там разница более чем очевидная.
да о чем я ними говорить?! у Спартака рекорд - 18 за Тила. а у самойпопулярнойкомандыпетербурга топ пять трансферов выше по цене. но, как сказал персонаж выше - главное не перепутай))
+3
-2
+1
Ответ eao79rus
Спартак сходу даёт какому-то ноунейму зарплату в разы больше, чем на старом месте, но заваливает всех баблом, конечно же, Газпром. Смотри не перепутай
назовешь хоть одну покупку Спартака свыше 20 миллионов?!
+2
-1
+1
Ответ Богдан Хабриев
А зачем произносить эту фразу после продажи? Тупо, чтобы обидеть Спартак и РПЛ? А потом говорят, что у нас неэтично дела ведут.
Это просто уровень людей в европе
+5
-4
+1
Ответ Фан Рубина
Спартаку. Ибо судьба его - ходить по еврограблям.
Комментарий удален модератором
Это называется надбавка за уровень чемпионата, к нам едут за деньгами. Так было и так будет , тем более сейчас когда нет еврокубков
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Ответ Leon Petov
Спортс, там Митрович уже унижает Майами. Где новость?
Пока 3:3 Где унижение?
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Ответ Egor Misnikov
Бедненькие, всего лишь самую большую продажу в истории клуба совершили, безжалостные русские
Не самая больша продажа, Тадича за 14 продали в Суатгемптон в 2014ом
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Ответ Egor Misnikov
Бедненькие, всего лишь самую большую продажу в истории клуба совершили, безжалостные русские
Ну всё же не самую. Судя по всему самая дорогая продажа Твенте - Тадич.
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Правильно, красно белый мешок надо доить
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и как им удалось деньги за трансфер перевести? У других команд вечно проблемы с этим)
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Комментарий удален модератором
Ответ Makeav
Ну прям скажем: РПЛ не самая привлекательная лига в спортивном плане в мире. А любой клуб предпочёл бы, чтобы их игрок при прочих равных уехал в топ клуб или топ лигу, так как это отличный пиар для других новичков. Тот же Зенит, я уверен, предпочёл чтобы Малком за ту же сумму уехал бы в топ-5, а не в СА.
так ты не ответил на изначальный вопрос.
+1
-1
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