Директор «Твенте» о продаже Угальде в «Спартак»: «Мы бы предпочли, чтобы он ушел летом и в более интересную лигу. Но когда игроку предлагают зарплату кратно выше нашей, шансов не остается»

Технический директор «Твенте» не очень доволен уходом Манфреда Угальде.

Форвард присоединился к « » за 13+2 млн евро, заключив контракт на 4,5 года.

«Все очень сложно. Мы бы предпочли, чтобы ушел, скажем, летом и в клуб из более интересной лиги. Мы с ним много говорили об этом.

Но он дал понять, что непременно хочет перейти в «Спартак». Когда клуб предлагает игроку зарплату, кратно превышающую ту, что он зарабатывает у нас, шансов не остается.

Конечно, мы могли бы удерживать его условиями контракта, но что это даст игроку? Мы хотим, чтобы футболист действительно стремился играть за «Твенте». Лучше отпустить того, кто этого не хочет. К тому же, скажем честно, получена очень крупная по меркам « » сумма», – заявил Арнольд Брюггинк.

«Спартак» наконец-то купил нападающего. Зачем нужен Угальде за 13 млн евро?