ОКР о решении по делу Валиевой: «Российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши»

Теги сборная России допинг МОК ISU ОКР CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский комитет России выступил с заявлением после дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Олимпийский комитет России внимательно изучил опубликованный Спортивным арбитражным судом в г. Лозанне (CAS) пресс-релиз по делу в отношении Камилы Валиевой, к которой применена максимально жесткая санкция в виде дисквалификации сроком на 4 года.

Нам известно, что интересы нашей спортсменки в этом деле представляли квалифицированные юристы, которые специализируются на спорах в области спорта, в том числе антидопинговых. Не сомневаемся, что все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены по сведения арбитров САS.

К сожалению, решение CAS – негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК.

За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений – почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.

Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение – ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.

В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчеркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат.

CAS в данном процессе не рассматривал вопрос командного результата. Это является прерогативой ISU и МОК. ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», – говорится в заявлении ОКР.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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102 комментария
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Да как вы задолбали!
Откуда допинг у 15-летней девочки???
Один элементарный вопрос, хоть бы кто ответил.
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+70
Российскому спорту об’явлена не война, а СВО
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Ответ Влад Безруков
Да как вы задолбали! Откуда допинг у 15-летней девочки??? Один элементарный вопрос, хоть бы кто ответил.
Не переводите разговор. Сказано война и точка. Тут мировая закулиса с геополитикой, а вы с каким-то допингом.
+53
-5
+48
Весь мир виноват,кроме нас самих.Это у нас,такая своего рода самозащита.
+32
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+28
Ответ Виктор Щербин
Весь мир виноват,кроме нас самих.Это у нас,такая своего рода самозащита.
Это что новость что ли? Постоянно слышим, "это не мы", "мы тут ни причем", "какие ваши доказательства". Это не самозащита, а тактика, рассчитанная на определенную часть аудитории.
+30
-4
+26
Сколько пафоса! А можно было просто не жрать допинг
+31
-7
+24
Где-то мы это уже слышали - не мы начали , НАТО у порога , нас надули 10 раз ...
+25
-4
+21
И ни слова про стакан деда?
Откуда допинг взялся?
+22
-1
+21
Ответ Rio (BLR)
И ни слова про стакан деда? Откуда допинг взялся?
Там же уже версия с пирожным, испечённым дедом для внучки, появилась. Или он ей в этом стакане пёк? Не успеваю следить за обновлением всех версий событий
+15
0
+15
Отзывайте Овечкина, будет спортивным фронтом руководить.
+15
-2
+13
Ответ Reggi
Там же уже версия с пирожным, испечённым дедом для внучки, появилась. Или он ей в этом стакане пёк? Не успеваю следить за обновлением всех версий событий
Напоминает рассказы Данни Алвеса: "что со мной случилось в клубе"👏👏👏
+12
0
+12
Ну началось... Стоит кому-то где-то облажаться на самом высоком уровне, как сразу кричим "Кругом враги и нас подставили!"
Результат пробы был подделан? Вроде бы нет. Ну так тогда разберитесь, откуда у несовершеннолетней спортсменки, выступающей на самом высоком уровне, взялись следы запрещённого препарата в крови! Накажите причастных. Всё!
Но нет, будем щёки дуть и верещать "Весьмирпротивнас!"
+11
-1
+10
Ответ Леха Гибкий
Комментарий скрыт
Мой вопрос всё ещё не изменился
Откуда в крови 15-летней девочки взялось запрещённое вво
+11
-1
+10
Если результаты Валиевой аннулируют, то как это может не повлиять на результат команды в целом? У Валиевой 20 баллов, у Канады на 4 месте на 21 балл меньше. Если учесть, что все команды получат по плюс баллу в КП и ПП, то не будет и бронзы.
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"почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам"

Это просто смехотворно - что ОКР и все-все "важные дяди и тети" говорят не о том, как вообще так работает ОКР (какие аргументы защиты были - опять же не говорят!), РУСАДА, федерации, команды и проф.спортсмены - как ВООБЩЕ ДОПИНГ ПОПАЛ в ее организм спортсменки, а горлопанят о том, что "лаборатория держала дольше", "она же маленькая! девочка! она замечательная", "кругом - враги! Они сгорят в аду!"

Это какой-то даже не сюр, а сю-сю-сюрище!

Они же будто просто сами рады такому решению - уводят всю тему в болото бустобрехательства какое-то - ответственных нет, разбираться и строить адекватную систему не надо
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«Мы ведём войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой.
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой»

(с)
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Ответ Юрий Гаврилов
Сюрище это просроченная проба лидера ФК, на основании которой сшили дело белыми нитками
Вас не интересует как допинг попал в кровь спортсменки? Почему наша федерация не поднимала вопрос поторопить лабораторию ТОГДА? Почему спортсменка без четко и официально чистой пробы идет в командные соревнования перенося риски на всех, а не только на себя?

Вот так вот и всех спортивных и не только чинуш не волнует СУТЬ - потому что она обнажит отвратительную работу их всех, они цепляются за "почему поздно опубликовали?! враги!", которое снимает ответственность со всех них. "разруха в головах, а не в клозетах", как говорится, и головы эти громче всех поют о врагах
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Заела пластинка... Херли тогда всё мечтаете туда возвращаться?
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Я согласен, что войну объявили нашему спорту еще перед ОИ14, когда создали допинговую программу, да еще выпустили Родченкова в логово врага и тот все сдал.А сейчас уже отголоски идут, это типа. как бомбы находят с ВОВ.
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Ответ Ебздрогыч
Сколько пафоса! А можно было просто не жрать допинг
Можно было сделать ТИ, и жрать ложками (как те же амеры и норвежские лыжники).
+13
-7
+6
Хватит вашего Фарса с никчемными заявлениями-кто Ками с непроверенной пробой в состав Сборной олимпийской утверждал из чиновников ОКР, назовите ФИО и должность или Поздняков лично подписывал и утверждал список сборной по фигурному катанию?-так пусть ЛИЧНО и увольняется-раз так умудрились подставить сборную и страну,позорники....
Сталина на Вас нет, разгильдяйство и очковтирательство с уводом бюджетного бабла
+7
-1
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А вот и тяж.артиллерия из ОКР подъехала в чат. И, как обычно, "это нам объявили войну", "мы - жертвы сочинской конспирологии" и далее по нудному списку... А где ответы про путешествие допинга от врачей - в организм несчастной и (теперь) всеми затравленной Камилы?
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+5
Просто добавить через каждые 3 слова "кхе-кхе" или "мням" и норм.
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Вот эта фраза "боже, ведь сегодня великая дата, ровно десять лет с сочинских игр", они это спецуганом прогадали, такая смешная )) Как тут давеча писали, что вечеринка в носке состоялась на 666-й день сво. Какое-то помешательство на числах, не знаю, чем ещё это объяснить
+5
0
+5
Ответ s4nsay
Комментарий скрыт
Господи, какая каша в голове)
+5
-1
+4
всех спортсменов в окоп, пленных и трофеи не брать
+3
0
+3
"По факту же российскому спорту была объявлена война". Напоминает по достоверности другой известный тезис "не мы начали, мы заканчиваем".
+4
-1
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Ответ Юрий Гаврилов
А про лошадь в конном спорте слышал? У лошади допинг нашли, но спортивный суд её оправдал, поверив в легенду о съеденном лошадью сене, на которое помочился работник конюшни, в моче которого были запрещённые вещества.
Жуткая история. Да. По телику и не такое услышать можно.

Но вопрос остаётся

Допинг то откуда?
+3
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Ответ Леха Гибкий
Каким допингом она обожралась? Как это вещество влияет на спортивные результаты?
повышает выносливость организма, помогает быстрее восстанавливаться. Выше прыгать от него она не станет, но может дольше и продуктивнее тренироваться.
+4
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Новости о Валиевой-прям как сводки с фронта
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0
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