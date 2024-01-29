ОКР о решении по делу Валиевой: «Российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши»

Олимпийский комитет России выступил с заявлением после дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Олимпийский комитет России внимательно изучил опубликованный Спортивным арбитражным судом в г. Лозанне (CAS) пресс-релиз по делу в отношении Камилы Валиевой, к которой применена максимально жесткая санкция в виде дисквалификации сроком на 4 года.

Нам известно, что интересы нашей спортсменки в этом деле представляли квалифицированные юристы, которые специализируются на спорах в области спорта, в том числе антидопинговых. Не сомневаемся, что все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены по сведения арбитров САS.

К сожалению, решение CAS – негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК.

За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений – почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.

Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение – ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.

В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчеркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат.

в данном процессе не рассматривал вопрос командного результата. Это является прерогативой и МОК. ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», – говорится в заявлении ОКР.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн