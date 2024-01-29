ОКР о решении по делу Валиевой: «Российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши»
Олимпийский комитет России выступил с заявлением после дисквалификации Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
«Олимпийский комитет России внимательно изучил опубликованный Спортивным арбитражным судом в г. Лозанне (CAS) пресс-релиз по делу в отношении Камилы Валиевой, к которой применена максимально жесткая санкция в виде дисквалификации сроком на 4 года.
Нам известно, что интересы нашей спортсменки в этом деле представляли квалифицированные юристы, которые специализируются на спорах в области спорта, в том числе антидопинговых. Не сомневаемся, что все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены по сведения арбитров САS.
К сожалению, решение CAS – негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК.
За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений – почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.
Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение – ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.
В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчеркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат.
CAS в данном процессе не рассматривал вопрос командного результата. Это является прерогативой ISU и МОК. ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», – говорится в заявлении ОКР.
Откуда допинг у 15-летней девочки???
Один элементарный вопрос, хоть бы кто ответил.
Откуда допинг взялся?
Результат пробы был подделан? Вроде бы нет. Ну так тогда разберитесь, откуда у несовершеннолетней спортсменки, выступающей на самом высоком уровне, взялись следы запрещённого препарата в крови! Накажите причастных. Всё!
Но нет, будем щёки дуть и верещать "Весьмирпротивнас!"
Откуда в крови 15-летней девочки взялось запрещённое вво
Это просто смехотворно - что ОКР и все-все "важные дяди и тети" говорят не о том, как вообще так работает ОКР (какие аргументы защиты были - опять же не говорят!), РУСАДА, федерации, команды и проф.спортсмены - как ВООБЩЕ ДОПИНГ ПОПАЛ в ее организм спортсменки, а горлопанят о том, что "лаборатория держала дольше", "она же маленькая! девочка! она замечательная", "кругом - враги! Они сгорят в аду!"
Это какой-то даже не сюр, а сю-сю-сюрище!
Они же будто просто сами рады такому решению - уводят всю тему в болото бустобрехательства какое-то - ответственных нет, разбираться и строить адекватную систему не надо
Нас учили, что жизнь - это бой.
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой»
(с)
Вот так вот и всех спортивных и не только чинуш не волнует СУТЬ - потому что она обнажит отвратительную работу их всех, они цепляются за "почему поздно опубликовали?! враги!", которое снимает ответственность со всех них. "разруха в головах, а не в клозетах", как говорится, и головы эти громче всех поют о врагах
Сталина на Вас нет, разгильдяйство и очковтирательство с уводом бюджетного бабла
Но вопрос остаётся
Допинг то откуда?