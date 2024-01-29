Анна Щербакова получит золото чемпионата Европы-2022 после аннулирования результата Камилы Валиевой
Щербакова получит золото чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой.
Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
Таким образом, Валиеву лишат золота чемпионата Европы-2022. Победительницей турнира станет Анна Щербакова, Александра Трусова получит серебро, бельгийка Луна Хендрикс – бронзу.
И это всё она успела несмотря на отмены турниров из-за ковида, несмотря на откровенно давящую и неблагоприятную атмосферу вокруг российского спорта.
Щербакова выиграла все титулы, хотя в качестве носительниц какой-то сверхъестественной феноменальности и гениальности медиа и превалирующие массы фанатов всегда представляли иных девочек – Трусову, Косторную и Валиеву.
Анна никогда не ведёт себя как отбитая, не одевается как фрик-пугало и не несёт ахинею в интервью. Хочется верить, что не разочарует в дальнейшем.
Анна – истинная безупречная королева фигурного катания!
Другое дело, что человек прошел через ад пубертата и креветочную диету для фанаток РПП, ее хейтил весь бомонд в год, когда выпустили Камилу во взрослые, но тем не менее, Аня все всем доказала. Молодец.
А если б у ФФКР был мозг, выпустили бы в командник их с Сашкой - по мне, обе золотые и достоены всех наград мира.
Но пусть теперь жадный и преступных штаб напару с ФФКР грызутся. Медалей лишилась не только Камила, но и все остальные из командника.
А так...
Победила себя и толпу хейтеров, которые жаждали крови...))
Наивные...они не знали, что наша Аня сделана из стали!
Я никогда не забуду тот 4F...от которого практически все зависело.
У нее была одна попытка...без всяких если.
Она вышла и сделала...