Анна Щербакова получит золото чемпионата Европы-2022 после аннулирования результата Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Щербакова получит золото чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Таким образом, Валиеву лишат золота чемпионата Европы-2022. Победительницей турнира станет Анна Щербакова, Александра Трусова получит серебро, бельгийка Луна Хендрикс – бронзу.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

128 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России.

И это всё она успела несмотря на отмены турниров из-за ковида, несмотря на откровенно давящую и неблагоприятную атмосферу вокруг российского спорта.

Щербакова выиграла все титулы, хотя в качестве носительниц какой-то сверхъестественной феноменальности и гениальности медиа и превалирующие массы фанатов всегда представляли иных девочек – Трусову, Косторную и Валиеву.

Анна никогда не ведёт себя как отбитая, не одевается как фрик-пугало и не несёт ахинею в интервью. Хочется верить, что не разочарует в дальнейшем.

Анна – истинная безупречная королева фигурного катания!
+114
-29
+85
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
А у Трусовой опять серебро)
+17
-1
+16
Хендрикс наверное щас в афиге: две ОДИНОЧНЫХ золотых медали Чемпионата Европы за пару недель ещё никто не выигрывал🤣
+27
-13
+14
Интересно, что ответит на это Аня. Надеюсь, как всегда достойно.
+18
-4
+14
бумажное золото ЧЕ - это не то чем Аня будет гордиться , зная её характер
+19
-5
+14
Меня, как болельщицу Ани, совсем не радует этот свалившийся на нее титул. Камила была с чистой пробой на ЧЕ и выиграла там честно. Думаю и сама Аня не рада.
+17
-4
+13
Да тут так себе поздравление, и Аня, я думаю, все сама понимает.
Другое дело, что человек прошел через ад пубертата и креветочную диету для фанаток РПП, ее хейтил весь бомонд в год, когда выпустили Камилу во взрослые, но тем не менее, Аня все всем доказала. Молодец.
А если б у ФФКР был мозг, выпустили бы в командник их с Сашкой - по мне, обе золотые и достоены всех наград мира.
Но пусть теперь жадный и преступных штаб напару с ФФКР грызутся. Медалей лишилась не только Камила, но и все остальные из командника.
+15
-6
+9
Поздравляю Аню с золотом❤️
+25
-17
+8
Ответ Anna Morgan
честные медали у Трусовой и у других
Аня точно не рада такому золоту. Это только фанаты Трусовой радуются её кабинетному чемпионству.
+8
-2
+6
Я хоть и поклонница Ани, но такое золото не радует, думаю и саму Аню не обрадует
+7
-1
+6
А могла вместо неё выступить в командных и была 2-х кратоной ОИ 🥇 🥇
А так...
+10
-4
+6
Ответ Montenegro Serbian
Хендрикс наверное щас в афиге: две ОДИНОЧНЫХ золотых медали Чемпионата Европы за пару недель ещё никто не выигрывал🤣
А кто выиграл два золота?
+8
-2
+6
Ответ Андрей Тарасов
Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России. И это всё она успела несмотря на отмены турниров из-за ковида, несмотря на откровенно давящую и неблагоприятную атмосферу вокруг российского спорта. Щербакова выиграла все титулы, хотя в качестве носительниц какой-то сверхъестественной феноменальности и гениальности медиа и превалирующие массы фанатов всегда представляли иных девочек – Трусову, Косторную и Валиеву. Анна никогда не ведёт себя как отбитая, не одевается как фрик-пугало и не несёт ахинею в интервью. Хочется верить, что не разочарует в дальнейшем. Анна – истинная безупречная королева фигурного катания!
Это действительно так, когда ТЩК только выходили на взрослый уровень, Щербакова была в тени Трусовой и Косторной, многие ее просто воспринимали как дополнение к ним, а в итоге именно Анна выиграла больше всего титулов, и это с отменой финала Гран-При два года подряд и одним отмененным ЧМ.
+6
0
+6
Поздравляю Аню, жаль из-за ковидных ограничений не было возможности выиграть ФГП, так бы имела сейчас золотой шлем.
+12
-7
+5
Ответ Olga Tchistyakov
Согласно выписке из ADAMS, об истории допинг-проб спортсменов, Валиева прошла многократный допинг-контроль с 24 августа 2019 года по 7 Февраля 2022 года, включая взятия проб 30 октября 2021 года (до положительной допинг-пробы), 13 января 2021 года и 7 февраля 2022 года (после положительной допинг-пробы), и ВСЕ эти пробы спортсмена были отрицательными.
Да, работала схема, выводился вовремя препарат. Интересно почему не получилось вывести к ЧР и сохранился микро остаток? Дозу повышали? Или поздно приняли?
+10
-5
+5
Обидно за Камилу, но по крайней мере медаль все равно в хороших руках.
+6
-1
+5
Ответ Свет19
Главное теперь, чтобы там за Алину, Сашу и Аню не взялись. А то были преценденты, что через 8 лет у спортсменов нашли допинг, типа раньше методы исследования были несовершенны. Ну это, тут писали, что золото Саши на ЧР бумажное и фу. А смотрю уже вовсю золоту на ЧЕ радуются :))) Ну поздравляю :)
Нормальные люди не радуются такому золоту. Уж Щербаковой точно такая медаль не нужна, у нее титулы есть свои.
+5
0
+5
Я думаю Аня эту медаль постарается вообще никак не комментировать
+5
0
+5
Ответ Anna Stefan
Интересно, что ответит на это Аня. Надеюсь, как всегда достойно.
она даже на Олимпиаде не смогла порадоваться.
+5
0
+5
Ответ Crocs
Комментарий скрыт
Твоему туктику до Щербаковой как пешком до марса
+5
-1
+4
Ответ IrbIS
это никому не нужно...юниорский, может еще кадетский?
Даже если ючм отбросить, у нее нет фгп. А без фгп нет шлема. Не повезло Ане с ковидным временем
+5
-1
+4
Я, конечно, болела за Аню и желала ей всех золотых медалей, но не таким путем :(
+5
-1
+4
Анна и так победила на том ЧЕ...)
Победила себя и толпу хейтеров, которые жаждали крови...))
Наивные...они не знали, что наша Аня сделана из стали!
Я никогда не забуду тот 4F...от которого практически все зависело.
У нее была одна попытка...без всяких если.
Она вышла и сделала...
+9
-5
+4
Поздравляемс Аню она вышла как боец в ПП и взяла свое, а то все успели включая бомонд обсудить что вместо нее нужно Тукту отправить, еще одна великая справедливость восторжествовала.
+5
-1
+4
Ответ IrbIS
Комментарий скрыт
Ей до Камилы,как до луны.
+5
-1
+4
Сейчас Анна чемпионка России, мира, олимпиады и Европы!
+5
-2
+3
Хоть передача медалей и является частью правил, но всё равно как же неприятно это всё. Тем более когда девушки еще и хорошо знакомы, тренируются вместе.
+3
0
+3
Ответ Ден Ден
Поздравляю Аню с золотом❤️
Поздравляем она вышла как боец и взяла свое, а то все успели включая бомонд обсудить что вместо нее нужно Тукту отправить.
+8
-5
+3
Ответ Anna Stefan
Интересно, что ответит на это Аня. Надеюсь, как всегда достойно.
Конечно, ответит и достойно примет этот титул🤭😄
+5
-2
+3
Ответ scorp19
Вот счастье то привалило. Вот точно кто больше всех щас рад за дисквалифай Валиевны )
Думаете, Аня рада больше, чем Вы?
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий