Анна Щербакова получит золото чемпионата Европы-2022 после аннулирования результата Камилы Валиевой

Щербакова получит золото чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Таким образом, Валиеву лишат золота чемпионата Европы-2022. Победительницей турнира станет , получит серебро, бельгийка – бронзу.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн