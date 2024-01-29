Сенатор Исаков о допинге Валиевой: «Глубоко убежден, что эти обвинения – работа Белого дома по демонизации нашей страны»

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Политика Витольд Банька Камила Валиева Эдуард Исаков Фигурное катание

Сенатор Эдуард Исаков назвал дело Валиевой работой по демонизации России.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Каждый раз, читая спортивные новости, поражаюсь цинизму и продажности CAS. Сегодня он принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года… Кто из адекватных людей поверит, что наша 15-летняя талантливая спортсменка, будучи на голову выше всех соперников по уровню катания, накануне Олимпиады в Пекине употребляла допинг?

Я глубоко убежден, что эти обвинения – ничто иное, как работа Белого дома по демонизации нашей страны в глазах мировой общественности. И дети у нас оказывается допингисты с малых лет, и русские солдаты на Донбассе – не освободители, а оккупанты. Переворачивают все с ног на голову как хотят, как завещал им дядюшка Геббельс.

Я уверен, что нашим юристам за нее еще надо бороться с CAS, потому что правда за нами. Понятно, что судьи подкуплены, а результаты проплачены Западом, но все равно нужно, чтобы в этом мире лжи голос правды звучал постоянно, громко и четко. Был маяком разума.

У Камилы Валиевой, несмотря на дисквалификацию, я уверен, есть будущее в спорте, есть тысячи путей реализации в жизни себя как Человека и Гражданина. Ей сейчас всего 17 лет. И на ее долю выпало немало испытаний, но, я уверен, что вместе со своей страной она все преодолеет.

Что касается таких жалких и двуличных организаций как CAS и WADA, эти ничтожные марионетки еще ответят за свою русофобскую политику. У президента WADA Витольда Баньки в следующем году истекают полномочия и, думаю, уже сейчас он задумывается об успешном продолжении сытой и успешной карьеры при поддержке Вашингтона.

Банька спешит как можно сильнее выслужиться перед хозяевами, выдавая Западу на растерзание наших детей и наших атлетов. Россия же такого отношения к своим не потерпит», – сказал Исаков.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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79 комментариев
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так допинг в белом доме нашли или где?
+116
-1
+115
Какой-то бред несет. Очевидно же, что это дело рук массонов.
+85
-1
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Ответ fbd
Какой-то бред несет. Очевидно же, что это дело рук массонов.
Рептилойдов. С Нибиру. Их почерк))
+57
-2
+55
Ответ Мороженко
Почему всегда все вокруг виноваты?
Национальная идея, скрепа
+50
-1
+49
- Сенатор, скажи триста
- Триста
- Медаль у медалиста
+39
-1
+38
Почему всегда все вокруг виноваты?
+29
0
+29
Так это опять американцы нам в штаны нагадили?
+27
-1
+26
Допинг нашли на чемпионате России, но виноваты на Западе )) При этом американцы своих спортсменов, попавшихся на допинге, моментально дисквалифицируют и лишают всех наград, как только слышат вердикт суда. Никто не кричит, что это в Кремле козни плетут.
+24
-2
+22
Или Жёлтого
+22
-1
+21
«Сидишь посреди этой немоты и думаешь: “Господи! да куда же настоящие-то люди попрятались?". Взглянешь кругом: всё-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам!»;
«Громадная сила - упорство тупоумия».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
+21
-1
+20
Ответ al
так допинг в белом доме нашли или где?
На шведском столе )
+18
0
+18
у вас там вообще нормальные есть в сенате?
+17
-1
+16
Очень глубокая и многоходовая операция западных спецслужб всех вместе взятых по демонизации страны посредством подсыпки анаболиков в чай девчонки. Сенатор Исаков глубоко копнул. Глыба шпионажа.
+15
-1
+14
Врёт он всё, это рептилоиды подстроили
+14
-1
+13
Ну да. Прям вижу - просыпается Байдон в своём этом кабинете овальном, спускается по лестнице, по пути несколько раз падает. На ком отыграться? Очевидно, Камила Валиева первая на очереди
+11
-1
+10
глубоко человек убежден.
+9
0
+9
И ведь самое печальное не то, что у нас сенаторы такую чушь несут, а то, что на эту чушь есть спрос. И спрос только растет.

Сука, лично Бидон допинг подсыпал. Нашли, наконец, национальную идею: «Во всем виноваты пиндосы». Даже в таких мелочах. И конца той заднице, в которую мы движемся с подобными идеями, не видать.
+9
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+8
да какой же бред они несут
все виноваты,все козлы,а мы молодцы,просто нас не любят
+9
-1
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Ответ fbd
Какой-то бред несет. Очевидно же, что это дело рук массонов.
Не, больше похоже на иллюминатов или розенкрейцеров
+8
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+7
так и вижу, Белый дом:
- сэр, у нас никак не получается демонизировать этих русских!
- придётся переходить к крайним мерам… активируйте план «Дед Валиевой»!
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А обнаруженный триметазидин запад подложил?
+8
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А когда CAS твоего однопартийца Легкова оправдал, ты тоже поражался цинизму и продажности суда?)
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0
+6
Не устаю удивляться, лживости, цинизму, вранью наших избранников
+7
-1
+6
Ответ kost68
у вас там вообще нормальные есть в сенате?
Наверное были. Но они самоликвидировались
+5
0
+5
Ответ kost68
у вас там вообще нормальные есть в сенате?
> нормальные
> в сенате
…….
+5
-1
+4
Кажется, что наши избранники пробили дно, но находятся экземпляры, которые. стучат снизу.
+4
0
+4
Задачи СВО меняются? Освободим мир от баньки?
+5
-1
+4
Ответ Остап Бендер
А лампочку на лестнице, стало быть, Байден выкрутил? (почти по Булгакову)
Ну нет, конечно... Это Обама был
+3
0
+3
работа Белого дома по демонизации нашей страны» --- Обамкины проделки. Точно.
+3
0
+3
Это версией ChatGPT и Медведев пользуется, только более продвинутой с Иблисами и уничтожением водки Финляндии.
+3
0
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