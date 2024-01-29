Сенатор Исаков о допинге Валиевой: «Глубоко убежден, что эти обвинения – работа Белого дома по демонизации нашей страны»

Сенатор Эдуард Исаков назвал дело Валиевой работой по демонизации России.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Каждый раз, читая спортивные новости, поражаюсь цинизму и продажности CAS. Сегодня он принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года… Кто из адекватных людей поверит, что наша 15-летняя талантливая спортсменка, будучи на голову выше всех соперников по уровню катания, накануне Олимпиады в Пекине употребляла допинг?

Я глубоко убежден, что эти обвинения – ничто иное, как работа Белого дома по демонизации нашей страны в глазах мировой общественности. И дети у нас оказывается допингисты с малых лет, и русские солдаты на Донбассе – не освободители, а оккупанты. Переворачивают все с ног на голову как хотят, как завещал им дядюшка Геббельс.

Я уверен, что нашим юристам за нее еще надо бороться с CAS, потому что правда за нами. Понятно, что судьи подкуплены, а результаты проплачены Западом, но все равно нужно, чтобы в этом мире лжи голос правды звучал постоянно, громко и четко. Был маяком разума.

У Камилы Валиевой, несмотря на дисквалификацию, я уверен, есть будущее в спорте, есть тысячи путей реализации в жизни себя как Человека и Гражданина. Ей сейчас всего 17 лет. И на ее долю выпало немало испытаний, но, я уверен, что вместе со своей страной она все преодолеет.

Что касается таких жалких и двуличных организаций как CAS и WADA, эти ничтожные марионетки еще ответят за свою русофобскую политику. У президента WADA Витольда Баньки в следующем году истекают полномочия и, думаю, уже сейчас он задумывается об успешном продолжении сытой и успешной карьеры при поддержке Вашингтона.

Банька спешит как можно сильнее выслужиться перед хозяевами, выдавая Западу на растерзание наших детей и наших атлетов. Россия же такого отношения к своим не потерпит», – сказал Исаков.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн