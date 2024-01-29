Ротенберг о победе СКА 3:0 над «Локомотивом»: «Путин дал инструкции – это сработало. Будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего»

Теги Локомотив СКА Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об инструкциях Владимира Путина после победы СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– СКА посетили президенты двух стран. Расскажите, пожалуйста, подробности того, как президент оценил арену и, может быть, если он смог посмотреть тренировку команды, может, он нашел какие-то маленькие нюансы, что можно улучшить, например?

– Вы видели настроение. Мы очень рады, что все прошло позитивно. Мы все обсудили, все детали.

Так как Владимир Владимирович лично занимался спортом, он понимает, как тяжело даются победы – и в дзюдо, и в хоккее.

Он сам играет в хоккей. Поэтому мы все обсудили детально. Да, он дал инструкции, это сработало сегодня. Поэтому выполнили установку.

Такие мероприятия – это очень важно для игроков. Огромная благодарность Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко, что они приехали.

В последний раз мы были вместе в одной раздевалке в 2014 году на чемпионате мира в Минске. Вот так прямо с командой – со сборной России, когда мы выиграли чемпионат мира. Вот сколько лет прошло. Это надо ценить. Слава Богу вот так сложилось все очень позитивно.

Это хороший заряд для всех. Не буду раскрывать все карты, но мы будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего, чтобы мы выигрывали дальше.

Сегодня нам удалось это сделать – ребятам огромная благодарность. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры.

103 комментария
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🤮
+150
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+146
Почему ощущение, что живем в каком-то романе Оруэлла? Страшно? И мне
+100
-2
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Глубоко, Рома, глубоко...
+95
-3
+92
Ответ stalemate
Почему ощущение, что живем в каком-то романе Оруэлла? Страшно? И мне
Потому, что в нем и живем.
+61
-1
+60
это уже дно?
+40
0
+40
Ответ stalemate
Почему ощущение, что живем в каком-то романе Оруэлла? Страшно? И мне
Это больше похоже на дурдом
+33
-1
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сюр какой-то
+30
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+29
...... есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо! (с)
+26
-1
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"И Ленин великий нам путь озарил", версия 2.0
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Это какая то не опубликованная антиутопия Оруэлла о культе личности
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Бедный Третьяк аж сбился со счета катков, когда это прочитал...
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+16
Ответ Марат Салимов
это уже дно?
наверное , самое глубокое днище....
+15
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Ответ Jenqa123
Комментарий удален модератором
да уж, все нормальные слова исчерпаны, это фиаско брат.... у меня тоже слова нет нормального, про этого "гения" написать......
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+15
Вот про кого надо было писать Чехову :)
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Не люблю слово «кринж», то тут оно идеально подходит.
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Второй год подряд претендует на премию лизун года!!!
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Локо денацифицирован...)
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Это просто позор какой то...
+9
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+9
Как же глубоко...
Даже проктологам такое не под силу.
+8
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+8
Ответ stalemate
Почему ощущение, что живем в каком-то романе Оруэлла? Страшно? И мне
Жизнь была нелёгкой. Снова всем животным, кроме свиней и собак, снизили нормы выдачи корма. Но Крикун без труда доказывал животным, что на самом деле они не испытывают недостатка в пище, что это им только кажется. В быстром темпе визгливым голосом он зачитывал цифры, доказывающие, что на Скотном Дворе стало больше сена, овса и репы, что рабочий день стал короче, а питьевая вода – вкуснее, возросла продолжительность жизни, упала детская смертность, стало больше соломы в стойлах и меньше блох. Животные верили каждому слову свиньи. (с)
+8
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+8
Печально за настоящих болельщиков в Питере, им с этим клоуном жить ещё долго,думаю,общаясь с ними,есть понимание, что на трибунах одни глоры в Ледовом,адекватные не ходят и не болеют уже с псевдотренером
+8
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+8
" Ну, товарищи. Ну это уже слишком."
+7
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+7
Ёлки как же отвратительно
+7
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Дал инструкции! Охренеть просто!
+6
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Ответ Марат Салимов
это уже дно?
По идее это уже то место, которое за ним находится...
+6
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Ответ Kobynick
Как же глубоко... Даже проктологам такое не под силу.
Может в следующий раз не рассчитать и до сердца языком достанет не дай бог. Потеряем нашего кормильца, как же мы без него
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Там шизофрения (раздвоение личности), уже давно !
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Я в принципе прекрасно понимаю почему Армения находится в такой ж... сейчас, но каким образом могучая русская цивилизация докатилась до этого, что терпит такое? Неужели совок уничтожил в большинстве людей чувство собственного достоинства?
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Его папа порол, чтобы он дядя вове лизал? Или это на подсознательном уровне?
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Вот некоторые спрашивают: почему адекватное большинство людей желают поражения Ска.
Так вот поэтому. Чем больше Ска побеждает, тем больше мы слышим такого. Чем меньше будет побед, тем меньше этой дичи будет. Без побед он молчит в тряпочку.
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