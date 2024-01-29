Ротенберг о победе СКА 3:0 над «Локомотивом»: «Путин дал инструкции – это сработало. Будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего»

Роман Ротенберг рассказал об инструкциях Владимира Путина после победы СКА.

СКА обыграл « » (3:0) в матче Фонбет чемпионата .

– СКА посетили президенты двух стран. Расскажите, пожалуйста, подробности того, как президент оценил арену и, может быть, если он смог посмотреть тренировку команды, может, он нашел какие-то маленькие нюансы, что можно улучшить, например?

– Вы видели настроение. Мы очень рады, что все прошло позитивно. Мы все обсудили, все детали.

Так как Владимир Владимирович лично занимался спортом, он понимает, как тяжело даются победы – и в дзюдо, и в хоккее.

Он сам играет в хоккей. Поэтому мы все обсудили детально. Да, он дал инструкции, это сработало сегодня. Поэтому выполнили установку.

Такие мероприятия – это очень важно для игроков. Огромная благодарность Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко, что они приехали.

В последний раз мы были вместе в одной раздевалке в 2014 году на чемпионате мира в Минске. Вот так прямо с командой – со сборной России, когда мы выиграли чемпионат мира. Вот сколько лет прошло. Это надо ценить. Слава Богу вот так сложилось все очень позитивно.

Это хороший заряд для всех. Не буду раскрывать все карты, но мы будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего, чтобы мы выигрывали дальше.

Сегодня нам удалось это сделать – ребятам огромная благодарность. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры.