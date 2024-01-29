«Ман Сити» – лучший клуб 2023 года по версии IFFHS. «Реал» – 2-й, «Барселона» – 17-я, «МЮ» – 26-й, «Ливерпуль» – 54-й, ЦСКА – 383-й, «Зенит» – 604-й
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг лучших команд 2023 года по версии IFFHS.
Команда Пепа Гвардиолы заняла первое место в списке из 700 клубов, подготовленном Международной федерацией футбольной истории и статистики.
В топ-20 вошли:
1. «Манчестер Сити» (Англия) – 359 очков.
2. «Реал Мадрид» (Испания) – 332.
3. «Интер» (Италия) – 289.
4. «Аль-Ахли» (Египет) – 275,5.
5. ПСВ (Нидерланды) – 243,5.
6. «Байер» (Германия) – 236.
7. «Флуминенсе» (Бразилия) – 233.
8. «Фиорентина» (Италия) – 227,5.
9. «Палмейрас» (Бразилия) – 226.
10. «Порту» (Португалия) – 225.
11. «Форталеза» (Бразилия) – 219,5.
12. «Рома» (Италия) – 216,5.
13-14. «Бавария» (Германия) – 216.
13-14. «Фламенго» (Бразилия) – 216.
15. «Спортинг» (Португалия) – 210.
16. «Вест Хэм» (Англия) – 206,5.
17-18. «Барселона» (Испания) – 204
17-18. «Сан-Паулу» (Бразилия) – 204.
19. «Лейпциг» (Германия) – 197.
20. «Юнион» (Бельгия) – 195.
«Ювентус» занял 21-е место, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – 26-28-е, «Милан» – 30-е, «Боруссия» Дортмунд – 42-43-е, «Ливерпуль» – 54-е, «ПСЖ» – 65-66-е.
Лучшим российским клубом назван ЦСКА (383-я строчка), также в рейтинг попали «Краснодар» (делит 455-е место), «Зенит» и «Локомотив» (делят 604-е).
Так еще у них левел пятый, был бы 7 - как и у МС, Реала.
Вообще на первом месте были😀
Но факт, того ЦСКА выше всех остальных, выглядит довольно таки приятно😏