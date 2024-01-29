«Ман Сити» – лучший клуб 2023 года по версии IFFHS. «Реал» – 2-й, «Барселона» – 17-я, «МЮ» – 26-й, «Ливерпуль» – 54-й, ЦСКА – 383-й, «Зенит» – 604-й

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«Манчестер Сити» возглавил рейтинг лучших команд 2023 года по версии IFFHS.

Команда Пепа Гвардиолы заняла первое место в списке из 700 клубов, подготовленном Международной федерацией футбольной истории и статистики.

В топ-20 вошли:

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 359 очков.

2. «Реал Мадрид» (Испания) – 332.

3. «Интер» (Италия) – 289.

4. «Аль-Ахли» (Египет) – 275,5.

5. ПСВ (Нидерланды) – 243,5.

6. «Байер» (Германия) – 236.

7. «Флуминенсе» (Бразилия) – 233.

8. «Фиорентина» (Италия) – 227,5.

9. «Палмейрас» (Бразилия) – 226.

10. «Порту» (Португалия) – 225.

11. «Форталеза» (Бразилия) – 219,5.

12. «Рома» (Италия) – 216,5.

13-14. «Бавария» (Германия) – 216.

13-14. «Фламенго» (Бразилия) – 216.

15. «Спортинг» (Португалия) – 210.

16. «Вест Хэм» (Англия) – 206,5.

17-18. «Барселона» (Испания) – 204

17-18. «Сан-Паулу» (Бразилия) – 204.

19. «Лейпциг» (Германия) – 197.

20. «Юнион» (Бельгия) – 195.

«Ювентус» занял 21-е место, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – 26-28-е, «Милан» – 30-е, «Боруссия» Дортмунд – 42-43-е, «Ливерпуль» – 54-е, «ПСЖ» – 65-66-е.

Лучшим российским клубом назван ЦСКА (383-я строчка), также в рейтинг попали «Краснодар» (делит 455-е место), «Зенит» и «Локомотив» (делят 604-е).

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56 комментариев
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Ливерпуль 54!!???😂
+48
-6
+42
Ответ geka888
Ливерпуль 54!!???😂
Да вообще бред, должен быть на 53 месте
+48
-7
+41
Что делает на 2 реал, который был позорно уничтожен в ЛЧ и даже Ла лигу не взял?
+46
-23
+23
Аль-Ахли на 4 месте 😁👌
+23
-3
+20
МЮ 26, Ливерпуль 54) Смех сквозь слёзы
+14
-2
+12
После первых трёх мест рандомайзер включили.
+13
-2
+11
Ответ Заборостроитель
Конторка жжет, конечно.😅 Но факт, того ЦСКА выше всех остальных, выглядит довольно таки приятно😏
Так там и египетский клуб, о котором никто не знает, на 4-м месте.
+14
-3
+11
Какой-то наркоманский рейтинг. Где Наполи, который Серию А с гигантским отрывом выиграл? Даже в двадцатке нет.
+10
0
+10
Нет спартака на первом месте,значит сити купили рейтинг
+9
0
+9
Ответ geka888
Ливерпуль 54!!???😂
Ну все таки 0 трофеев за год и отсутствие в ЛЧ дают о себе знать
+10
-1
+9
Пацаны расходимся, это какой-то жёсткий троллинг
+10
-3
+7
Очередной рейтинг планокура. Расходимся.
+6
-1
+5
Очередная шляпа основанная на кофейной гуще
+5
0
+5
Ответ TRUMAN88
А в честь чего реал 2? За какие заслуги?
Аль-Ахли тебя не смущает, да? Главное что Реал на втором.
+5
-1
+4
Ответ Олег Лисицын
Ну все таки 0 трофеев за год и отсутствие в ЛЧ дают о себе знать
Египетский клу. в ЛЧ играет? Или может ПСВ успешен?
+3
0
+3
Болельщики Аль-Ахли щас на ветку зайдут, мало не покажется никому.Всего-то 4-е место у победителя ЛЧ КАФ.
+4
-1
+3
Ответ Олег Лисицын
Ну все таки 0 трофеев за год и отсутствие в ЛЧ дают о себе знать
А Вест Хэм и Рома? Почему намного выше?
+3
0
+3
Ответ TRUMAN88
А в честь чего реал 2? За какие заслуги?
тебя не смущает ПСВ на 5 месте, и если не Реал то кто? Интер? Или может Бавария? и все по сути
+7
-4
+3
Ответ Гроссмейстер Д
Какой-то наркоманский рейтинг. Где Наполи, который Серию А с гигантским отрывом выиграл? Даже в двадцатке нет.
зато есть Юнион бельгийский, который в Лигу Конференций выпал и Фиорентина с Вест Хэмом)
+2
0
+2
Ответ Krauvec Cool
Да вообще бред, должен быть на 53 месте
Очень остроумно
+2
0
+2
Ответ Karl0709
Аль-Ахли на 4 месте 😁👌
а аль-насра на каком там?
+2
0
+2
Представляю как сейчас полыхнет у одного середняка от непопадания в рейтинг 700 лучших клубов планеты! Которые привыкли что им с голубых экранов сказочники Геничи и Шнякины рассказывают сказку что они самый популярный во вселенной и самый ̶г̶е̶й̶с̶к̶и̶й̶ народный клуб.
+2
0
+2
Барса вне топ 100 должна быть
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
Конторка жжет, конечно.😅 Но факт, того ЦСКА выше всех остальных, выглядит довольно таки приятно😏
Согласна
+1
0
+1
Ответ TRUMAN88
А в честь чего реал 2? За какие заслуги?
За то, что насиловал Юве постоянно на протяжении последних два века.
+1
0
+1
Ответ Доктор Верховцев
Так там и египетский клуб, о котором никто не знает, на 4-м месте.
Действующий победитель ЛЧ КАФ
Так еще у них левел пятый, был бы 7 - как и у МС, Реала.
Вообще на первом месте были😀
+2
-1
+1
Ответ Born is the King
Что делает на 2 реал, который был позорно уничтожен в ЛЧ и даже Ла лигу не взял?
Наполи нет, есть Юнион бельгийский, брать будете?
+1
0
+1
Конторка жжет, конечно.😅
Но факт, того ЦСКА выше всех остальных, выглядит довольно таки приятно😏
+4
-4
0
А в честь чего реал 2? За какие заслуги?
+8
-8
0
Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
Но Зенит лучший клуб России) значит остальные клубы хуже позора?
+3
-3
0
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