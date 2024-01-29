«Ман Сити» – лучший клуб 2023 года по версии IFFHS. «Реал» – 2-й, «Барселона» – 17-я, «МЮ» – 26-й, «Ливерпуль» – 54-й, ЦСКА – 383-й, «Зенит» – 604-й

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг лучших команд 2023 года по версии IFFHS.

Команда Пепа Гвардиолы заняла первое место в списке из 700 клубов, подготовленном Международной федерацией футбольной истории и статистики.

В топ-20 вошли:

1. « » (Англия) – 359 очков.

2. « » (Испания) – 332.

3. « » (Италия) – 289.

4. «Аль-Ахли» (Египет) – 275,5.

5. ПСВ ( ) – 243,5.

6. « » (Германия) – 236.

7. «Флуминенсе» (Бразилия) – 233.

8. «Фиорентина» (Италия) – 227,5.

9. «Палмейрас» (Бразилия) – 226.

10. «Порту» (Португалия) – 225.

11. «Форталеза» (Бразилия) – 219,5.

12. «Рома» (Италия) – 216,5.

13-14. «Бавария» (Германия) – 216.

13-14. «Фламенго» (Бразилия) – 216.

15. «Спортинг» (Португалия) – 210.

16. «Вест Хэм» (Англия) – 206,5.

17-18. «Барселона» (Испания) – 204

17-18. «Сан-Паулу» (Бразилия) – 204.

19. «Лейпциг» (Германия) – 197.

20. «Юнион» (Бельгия) – 195.

«Ювентус» занял 21-е место, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – 26-28-е, «Милан» – 30-е, «Боруссия» Дортмунд – 42-43-е, «Ливерпуль» – 54-е, «ПСЖ» – 65-66-е.

Лучшим российским клубом назван ЦСКА (383-я строчка), также в рейтинг попали «Краснодар» (делит 455-е место), «Зенит» и «Локомотив» (делят 604-е).