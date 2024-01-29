ISU завтра, 30 января, опубликует заявление о последствиях решения CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года
ISU 30 января опубликует заявление о последствиях дисквалификации Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Решение по поводу перераспределения медалей будет принято позже.
«ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов.
ISU опубликует полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года», – сообщается на сайте организации.
😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн
«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию
Читаю это с определённой долей сарказма ((
Нет, я не поддерживаю приём допинга.
Других вопросов, надеюсь, больше нет.
Она в Москве или в отъезде?
Можно подумать, что они вдруг скажут что-то новое.
Наверно, 7 февраля уже церемонию награждения проведут, которая затмит "Оскар".
Но поддерживаю.
Притормозите.
почему какие-то препараты запрещают, а какие-то нет?