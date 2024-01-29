ISU завтра, 30 января, опубликует заявление о последствиях решения CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

ISU 30 января опубликует заявление о последствиях дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Решение по поводу перераспределения медалей будет принято позже.

«ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов.

ISU опубликует полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года», – сообщается на сайте организации.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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