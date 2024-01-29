ISU завтра, 30 января, опубликует заявление о последствиях решения CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Теги допинг ISU CAS Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

ISU 30 января опубликует заявление о последствиях дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Решение по поводу перераспределения медалей будет принято позже. 

«ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов.

ISU опубликует полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года», – сообщается на сайте организации.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию

54 комментария
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"ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов."-------------------------------
Читаю это с определённой долей сарказма ((
+11
-7
+4
Ответ imaxim
Вы поддерживаете прием допинга?
100500 таких комментариев от вас.

Нет, я не поддерживаю приём допинга.
Других вопросов, надеюсь, больше нет.
+5
-1
+4
Ответ Девочка с севера
Хоть бы они там сдохли все!!!
Вы за допинг?
+10
-6
+4
Надеюсь, что Тутберидзе хоть как-то прокомментирует это событие, нельзя же отмалчиваться бесконечно.
Она в Москве или в отъезде?
+4
0
+4
А Этери Цветаеву когда уже процитирует наконец?
+7
-3
+4
Хор радующихся становится всё больше.
Можно подумать, что они вдруг скажут что-то новое.
+5
-1
+4
Почему нет комментариев от штаба Тутберидзе?
+10
-6
+4
Сперва хотели 7 февраля, но им намекнули, что стоит поспешить. Конечно, решение совершенно предсказуемо после дисквалификации, но смотрится опять неловко.
Наверно, 7 февраля уже церемонию награждения проведут, которая затмит "Оскар".
+8
-4
+4
Ответ Блинчик
Валиева - всего лишь одна допингистка из многих. А сколько доперов в этом ИСУ остаются безнаказанными! Самый злостный из них некий Юзя Х.
А что, у него есть положительная проба?
+3
0
+3
Ответ Блинчик
Когда Валиевы откроют рот и сдадут Щ, когда дисквалифицируют Щ и вернут Саше Трусовой заслуженное золото ОИ, вот тогда российских спортсменов и вернут.
Если ТИ у неё оформлено, то к сожалению не прикопаешься, а ксенон выветрился давно
+4
-1
+3
Не терпится ребятам
+3
-2
+1
Ответ Трусики Бочкаревой
Насильно ей допинг никто в рот не совал, это ее выбор
вы присутствовали?😆
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+1
Ответ Девочка с севера
Хоть бы они там сдохли все!!!
Прочитал голосом Тарасовой почему-то.
Но поддерживаю.
+5
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Ответ Under
а чем фарма от допинга отличается?
Тем, что она разрешена
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Ответ Блинчик
Когда Валиевы откроют рот и сдадут Щ, когда дисквалифицируют Щ и вернут Саше Трусовой заслуженное золото ОИ, вот тогда российских спортсменов и вернут.
По вашей логике и до Трусовой и остальных фигуристок очередь дойдёт...
Притормозите.
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Шустрые они , торопятся угодить хозяевам.
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Ответ Olga.t
Надеюсь, что Тутберидзе хоть как-то прокомментирует это событие, нельзя же отмалчиваться бесконечно. Она в Москве или в отъезде?
По новому контракту с телеканалом "Пятница" она может комментировать только "Больших девочек")))
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Ответ imaxim
Тем, что она разрешена
это понятно, я скорее про влияние на организм
почему какие-то препараты запрещают, а какие-то нет?
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Ответ Olga.t
Хор радующихся становится всё больше. Можно подумать, что они вдруг скажут что-то новое.
ISU - одна из сторон процесса, который они выиграли. Наверное, в хоре радующихся им и место, нет?
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Ответ Splin
профспорт бнз него невозможен, чтоб там кто не говорил
Без фармы да, без допинга возможен
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Ответ Olga.t
Надеюсь, что Тутберидзе хоть как-то прокомментирует это событие, нельзя же отмалчиваться бесконечно. Она в Москве или в отъезде?
Скорее всего ЭТ будет молчать. На смену КВ пришли другие спортсменки. Есть ЭТ чем заниматься.
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Ответ Olga.t
По вашей логике и до Трусовой и остальных фигуристок очередь дойдёт... Притормозите.
Западников опыт уже есть,как сделать Российских спортсменов допингистами.
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Ответ bella_eka
Почему нет комментариев от штаба Тутберидзе?
А что она может коментировать, все и так понятно
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Ответ bella_eka
Почему нет комментариев от штаба Тутберидзе?
Вряд ли будет. Они должны поддержать её
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Ответ Dmitriy Racheev
Обожаю шутки за триста. У медалиста
Чем богаты....)
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Ответ Forever Alone
В братьев Уильямс и Симону Байлз скорее
Вы опять про соседа и корову? Их дела сегодня тоже рассмотрели или это единственное утешение опечаленного любителя фигуристки, похеревшей медаль, заработанную под нейтральным флагом? Не переживайте, скоро чтототамкиада, там наберут ведро медалей
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ч юы задал вопоос к тем деятелям в сборной кто ее допустил, зная что она под следствием с положительной пробой! все омтальное вторично. девочки в момент привратилась из всеобщей любимицы в изгоя.
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История, в которой жалко всех, кто на коньках.
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Насильно ей допинг никто в рот не совал, это ее выбор
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Больше всех пострадали фигуристы, участвовавшие в команднике с чистыми пробами. А Валиева пусть требует компенсации с тех, кто спекулировал на теме допинга и ОИ в её команде весь следующий сезон после ОИ.
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