Россия может потерять золото командного турнира Олимпиады-2022. Окончательное решение примет МОК

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021-го на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

«Последствия, связанные с ретроактивной дисквалификацией г-жи Валиевой за участие в прошлых событиях, в том числе участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, не подпадали под действие настоящей арбитражной процедуры и должны быть проверены соответствующими спортивными организациями», – говорится в релизе .

Таким образом, решение по поводу возможного перераспределения медалей командного турнира примет Международный олимпийский комитет ( ).

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн