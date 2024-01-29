Россия может потерять золото командного турнира Олимпиады-2022. Окончательное решение примет МОК

Теги сборная России допинг МОК CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021-го на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

«Последствия, связанные с ретроактивной дисквалификацией г-жи Валиевой за участие в прошлых событиях, в том числе участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, не подпадали под действие настоящей арбитражной процедуры и должны быть проверены соответствующими спортивными организациями», – говорится в релизе CAS.

Таким образом, решение по поводу возможного перераспределения медалей командного турнира примет Международный олимпийский комитет (МОК).

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

139 комментариев
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Нет ни одного адекватного объяснения почему МОК не должен забирать у нас эту медаль, к сожалению
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Пфф
А есть сомнения в том, что потеряет?

Хотя Этери во вью Слуцкому задала логичный вопрос - как быть с опоздавшей лабораторией? Это нарушение правил так и пройдет безнаказанным? Так же как и функционеры, проверяющие участников - как допустили спортсменку с флажком по допингу?

Очевидно, что без всех этих подстав даже при дисквале Камилы золото команды было бы русским.

Слов нет.
Я верю в высшую справедливость. Пусть не публично, пусть через много лет, но тот, кто за этим стоит, поплатится. Не бывает так, что столько причинного зла не вылилось в подобное зло для инициатора.
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+32
Ответ Влад Безруков
Нет ни одного адекватного объяснения почему МОК не должен забирать у нас эту медаль, к сожалению
Я одного не пойму, все пробы после той единственной были чистыми... Почему такое наказание суровое не понятно...
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Остальных участников командных очень жаль
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+22
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Так этого золота и не было. Награждения-то не было, так что никто ничего не потерял. Ребят жаль, которые откатали свои программы, а на выходе получился пшик
Жаль, конечно, тк если б вместо Валиевой катались Трусова с Щербаковой, вопросов по командному золоту не было бы. Не должны были ее выпускать с неполученным результатом допинг-контроля.
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Ответ Влад Безруков
Нет ни одного адекватного объяснения почему МОК не должен забирать у нас эту медаль, к сожалению
Ну, объяснение то есть конечно: если бы ВАДА вовремя проверило пробу, то в команднике бы участвовали Щербакова и/или Трусова. Учитывая, что обе в личке с большим отрывом опередили тех же соперниц из США, нет никаких оснований полагать, что результаты командника от замены бы поменялись.
Другой вопрос, что в текущей политической ситуации очевидно, что господин Бах и К непременно нас лишат медалей, и вопрос лишь в том, будут ли ОКР и ФФКР с ними судиться.
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Да не может потерять, а потеряла. Ну что там, Карен Чжоу олимпийская чемпионка. Осспаде...
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Чрезмерное наказание.Она его не заслуживает.
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Ответ aleks007smol
Я одного не пойму, все пробы после той единственной были чистыми... Почему такое наказание суровое не понятно...
Посмотрите на состав этой судебной панели (американец, британец) - и вам всё станет ясно!
+20
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+11
Так этого золота и не было. Награждения-то не было, так что никто ничего не потерял. Ребят жаль, которые откатали свои программы, а на выходе получился пшик
+14
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+10
Этери георгиевна как я понимаю со Шветским, отквартированным к ней Мутко-вышли сухими из воды, только Ками растоптали несовершеннолетнюю.....
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+9
Ответ Влад Безруков
Нет ни одного адекватного объяснения почему МОК не должен забирать у нас эту медаль, к сожалению
Может в том, что релизовался опер риск у лаборатории? И если та не информирует в сроки, когда должна, а СЛУЧАЙНО ждёт месяц-два, то и у сборной не было возможности замены на любую другую фигуристку, которая на изи набрала очки на золото командника?)
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Самое несправедливое и незаслуженное решение. Жаль Марка, Вику, Мишек. И хотелось бы чтобы лица, ответственные за этот позор понесли наказание.
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Ответ Сладкий пончик
Да не может потерять, а потеряла. Ну что там, Карен Чжоу олимпийская чемпионка. Осспаде...
Карен Чен,а Чжоу это парень)
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Девчонку жалко. Взрослые сломали жизнь, начиная от докторов или тренеров что давали препараты, заканчивая МОКом продажным и прочими
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Ответ Виктория Петрова
ну получит Америка свои медали и пусть их все равно никто в жизни не назовёт чемпионами будут только на бумаге
Не получат МиГи, СК и Кондратюк. Это важнее.
+13
-5
+8
По сути сейчас создаётся прецедент. Если нас лишают командной медали из-за одного человека, то ничто не мешает и в дальнейшем найти "запрещённое вещество" у участника одной команды и перераспределить медали так, как хочется мок.
+10
-2
+8
ОБЗВОН! МЫ ЖДЕМ ОБЗВОН!
+16
-9
+7
Не могут остановить российских мужиков на танках - берутся за баб на коньках, герои.
+13
-7
+6
По мне уже все потеряно, и Россия может забыть об ОИ на ближайшие десятилетия. Зачем носится с ними как с писаной торбой не пойму. Надеятся что-то, обсуждают, все забудьте об ОИ Мок CAS и тд, нет будут унижаться 24/7, позорища
+11
-5
+6
Ответ Alealeale
Ну это уже точно вина федерации и ТШТ. Карма за то, что обманули Щербакову и не дали откатать ПП, как обещали.
Это карма за все! За то, что всего и много хотели и ртом и прочими местами, и чтоб все 3 места их, и что спортсменки только ТШТ, и за противные высказывания в адрес спортсменок уходивших
+7
-1
+6
Счастье ворованное золото ещё никому не приносило.
+8
-2
+6
Ответ sv_sport
Странная формулировка, типа Валиева не доказала неумышленность. А разве не обвиняющий должен доказывать умышленность? И потом, куча дел (через поцелуи и т.д.), когда это не мешало оправдывать НУЖНЫХ спортсменов. И потом, если то, что у нас расписывали в СМИ (препарат НЕ помогает, доза микроскопическая, малолетство) рассмотрят в швейцарском суде, то шансы всё-таки надо использовать и подавать апелляцию.
Нет. В спорте есть презумпция виновности. Ты виновен до тех пор, пока не докажешь обратное.
+6
0
+6
ну мы и так знаем какое решение примет МОК
+7
-1
+6
Ответ Dmona1
Счастье ворованное золото ещё никому не приносило.
Надеюсь, для Чжоу и К.Чен так и будет. Тем более что от своего ворованного титула кататься лучше они не станут.
+5
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Ответ Dmona1
Счастье ворованное золото ещё никому не приносило.
Астматики-допингисты-норвежчкой сборной с Вами не согласятся.
+5
0
+5
Ответ Влад Безруков
Нет ни одного адекватного объяснения почему МОК не должен забирать у нас эту медаль, к сожалению
Хотя бы потому, что на момент начала командника не было известно о плохой пробе и не по вине Камилы или России
+5
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+4
Ответ Влад Безруков
Может быть настолько заврались, что в CAS решили наказать по полной Но это лишь предположение
Глупое предположение. Если вы ознакомитесь с линями защиты, которые успешно озвучивались другими спортсменами в этом же суде, то таких предложений не возникло бы.
+4
0
+4
Ответ Влад Безруков
Нет ни одного адекватного объяснения почему МОК не должен забирать у нас эту медаль, к сожалению
Понятно всем, что Саша или Аня, участвуя в команднике, все равно были бы первые.
+4
0
+4
Даже не знаю, что эта "политически независимая" организация скажет
+8
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