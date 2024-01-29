Россия может потерять золото командного турнира Олимпиады-2022. Окончательное решение примет МОК
CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022.
Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021-го на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.
«Последствия, связанные с ретроактивной дисквалификацией г-жи Валиевой за участие в прошлых событиях, в том числе участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, не подпадали под действие настоящей арбитражной процедуры и должны быть проверены соответствующими спортивными организациями», – говорится в релизе CAS.
Таким образом, решение по поводу возможного перераспределения медалей командного турнира примет Международный олимпийский комитет (МОК).
А есть сомнения в том, что потеряет?
Хотя Этери во вью Слуцкому задала логичный вопрос - как быть с опоздавшей лабораторией? Это нарушение правил так и пройдет безнаказанным? Так же как и функционеры, проверяющие участников - как допустили спортсменку с флажком по допингу?
Очевидно, что без всех этих подстав даже при дисквале Камилы золото команды было бы русским.
Слов нет.
Я верю в высшую справедливость. Пусть не публично, пусть через много лет, но тот, кто за этим стоит, поплатится. Не бывает так, что столько причинного зла не вылилось в подобное зло для инициатора.
Другой вопрос, что в текущей политической ситуации очевидно, что господин Бах и К непременно нас лишат медалей, и вопрос лишь в том, будут ли ОКР и ФФКР с ними судиться.