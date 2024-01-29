Александр Медведев заинтересован в переходе в «Зенит» бразильских игроков.

По данным « », поспособствовал подписанию большого количества бразильских футболистов, а также помог организовать поездку молодежной сборной России на турнир в Бразилию. Отмечается, что председатель правления « » переориентировал клуб на «бразильский» вектор развития, выиграв внутреннюю конкуренцию у .

Напомним, сейчас в составе «Зенита» 11 игроков, родившихся в Бразилии, включая арендованного «Интернасьоналом» Роберта Ренана. Во всех остальных клубах Мир выступает 15 бразильцев.