«Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития благодаря Медведеву. Председатель правления питерцев выиграл внутреннюю конкуренцию у Аршавина («Спорт-Экспресс»)
Александр Медведев заинтересован в переходе в «Зенит» бразильских игроков.
По данным «Спорт-Экспресса», Медведев поспособствовал подписанию большого количества бразильских футболистов, а также помог организовать поездку молодежной сборной России на турнир в Бразилию. Отмечается, что председатель правления «Зенита» переориентировал клуб на «бразильский» вектор развития, выиграв внутреннюю конкуренцию у Андрея Аршавина.
Напомним, сейчас в составе «Зенита» 11 игроков, родившихся в Бразилии, включая арендованного «Интернасьоналом» Роберта Ренана. Во всех остальных клубах Мир РПЛ выступает 15 бразильцев.
Да что вобще в башке у этих журналистов??
Интересно, что такое "российский вектор". Скупить сборников за оверпрайс?
- Куплю!
(с)
Кстати, а что вы Угальде, Рябчука берете в этом сезоне? Что вы не воспитываете своих?
Обычно гендиректор, спортивный директор и главный тренер имеют равный голос в подобных вопросах. Если они не могут прийти к общему мнению, то выносят альтернативные варианты на совет директоров, и там уже решают.
Обычно в сложных корпоративных структурах это так работают.
Не знаю на 100% как в Зените. Просто предположил.
https://www.sports.ru/football/1086999377.html
ХАХАХАХАХАХА