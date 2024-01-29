«Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития благодаря Медведеву. Председатель правления питерцев выиграл внутреннюю конкуренцию у Аршавина («Спорт-Экспресс»)

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Александр Медведев заинтересован в переходе в «Зенит» бразильских игроков.

По данным «Спорт-Экспресса», Медведев поспособствовал подписанию большого количества бразильских футболистов, а также помог организовать поездку молодежной сборной России на турнир в Бразилию. Отмечается, что председатель правления «Зенита» переориентировал клуб на «бразильский» вектор развития, выиграв внутреннюю конкуренцию у Андрея Аршавина.

Напомним, сейчас в составе «Зенита» 11 игроков, родившихся в Бразилии, включая арендованного «Интернасьоналом» Роберта Ренана. Во всех остальных клубах Мир РПЛ выступает 15 бразильцев.

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88 комментариев
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Гендиректор "выиграл внутреннюю конкуренцию" у своего подчиненного.
Да что вобще в башке у этих журналистов??
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+172
Ответ -DF-
Гендиректор "выиграл внутреннюю конкуренцию" у своего подчиненного. Да что вобще в башке у этих журналистов??
Думаю, такие стратегические вещи, как трансферная политика, презентуют на совете директоров, который стоит над гендиректором. И наверняка туда презентовали два варианта - от Медведева и от Аршавина. В результате победил “медведевский” вариант.
+89
-10
+79
Интересно устроенная новость. Генеральный директор выиграл внутреннюю конкуренцию у им же устроенного на работу советника генерального директора Андрея Аршавина?
Интересно, что такое "российский вектор". Скупить сборников за оверпрайс?
+38
-10
+28
Вот это инсайд. СЭ впереди планеты всей просто. Интересно, как они раскопали, что Аршавин топит за российских игроков?
+17
-6
+11
- Построишь летучий корабль?
- Куплю!
(с)
+9
-2
+7
Ответ </c/>
правильным и самым логичным решением будет вкладывание денег в развитии своих игроков, но у зенита всё проще, когда своих не хватает раздают паспорта всем подряд...
Напоминаю, что первым в истории российского футбола кто помог получить гражданство РФ игроку не из СНГ стал "Спартак", а счастливчиком стал Жерри-Кристиан Тчуйссе.
Кстати, а что вы Угальде, Рябчука берете в этом сезоне? Что вы не воспитываете своих?
+6
0
+6
Ответ Borillaz
а где в новости хоть слово про "российскость" вектора Аршавина?)
Ну если посмотреть последние интервью Аршавина, то он российских игроков комментирует. Новости нет, это компиляция общих заявлений.
+6
-1
+5
И правильно сделал. Одна из сильнейших стран в истории футбола, от сотрудничества нужно брать максимум
+16
-12
+4
Ответ </c/>
Промес больше 5 лет законно живёт в России, говорит на русском и очень тепло отзывается о России...
И имеет судимость в Нидерландах
+4
0
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правильным и самым логичным решением будет вкладывание денег в развитии своих игроков, но у зенита всё проще, когда своих не хватает раздают паспорта всем подряд...
И как «паспорта» помогли в футбольном плане, Клаудиньо и Малком так и остались легионерами?
+10
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+4
Ответ Killiannnn
С хорошим тренером Зенит и с русским костяком показывал бы отличные результаты. Личке, Федотову, Осинькину не нужны 10 бразильцев
С чего вы взяли, что не нужны?
+4
0
+4
Ответ </c/>
крайне позорное поведение, не повод ли это расформировать эту фабрику полуфабрикатов из Бразилии...
А почему Спартак Угальде купил, а не доморощенного пригласил?
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+4
Ответ ZarvuR2020
Кул стори. Когда это всё решалось кстати? До тинкизяна или после? Особенно смешно, что теперь Семак тоже сидит в совете, наверняка решал разрешать Медведеву бразильцев или нет.
Полагаю, что подобные вопросы априори обсуждаются коллегиально.
Обычно гендиректор, спортивный директор и главный тренер имеют равный голос в подобных вопросах. Если они не могут прийти к общему мнению, то выносят альтернативные варианты на совет директоров, и там уже решают.
Обычно в сложных корпоративных структурах это так работают.
Не знаю на 100% как в Зените. Просто предположил.
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Ответ Tydeus
Интересно устроенная новость. Генеральный директор выиграл внутреннюю конкуренцию у им же устроенного на работу советника генерального директора Андрея Аршавина? Интересно, что такое "российский вектор". Скупить сборников за оверпрайс?
а где в новости хоть слово про "российскость" вектора Аршавина?)
+6
-3
+3
В СЭ, реально креативные ребята работают. Это же надо такое придумать.
+6
-3
+3
https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/aleksandr-medvedev-svoih-igrokov-v-zenite-budet-stolko-chto-ne-hvatit-palcev-odnoy-ruki-dlya-ih-podscheta-1521166/

https://www.sports.ru/football/1086999377.html
ХАХАХАХАХАХА
+10
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Ответ -DF-
Гендиректор "выиграл внутреннюю конкуренцию" у своего подчиненного. Да что вобще в башке у этих журналистов??
Это вполне обычная ситуация для корпорации, когда должность и реальный вес сотрудников не совпадают. Причём это далеко не только российская тема
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Пустой вброс для тупых. На СЭксе даже автор этой писульки не указан.
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Ответ Старик Стариканов
Просто на бразильцах легче пилить бабки
Спартак умудряется пилить на Кралах и Педрошах.
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Ответ </c/>
правильным и самым логичным решением будет вкладывание денег в развитии своих игроков, но у зенита всё проще, когда своих не хватает раздают паспорта всем подряд...
Говорить про паспорта игрокам Зенита, когда сами пытаются обойдя закон дать Промесу паспорт, мягко говоря неправильно
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Ответ Bronenosec
только один ньюанс- едет в основном третий сорт))) но зато бразильский)))
Кто мешает остальным нашим клубам переиграть этих неумех? =)
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И отлично! Главное дает результат. Уж лучше чем лимитные бревна
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Ответ Заблудившийся
Комментарий удален модератором
Тогда будет не до футбола.
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Ответ </c/>
правильным и самым логичным решением будет вкладывание денег в развитии своих игроков, но у зенита всё проще, когда своих не хватает раздают паспорта всем подряд...
Чтобы вложить деньги в своих игроков спартак сократил вторую команду, а теперь покупает Звезду в Петербурге?
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Ответ Sashafut
Надо закрыть все футбольные школы в России, вектор развития всего росфутбола понятен и школы никому не нужны! И тем более их воспитанники!) 😂 😂 😂 😂 😂
А причём здесь вся Россия? В России огромное количество клубов, каждый из них принимает свою стратегию развития в зависимости от возможностей. Именно в разнообразии этих путей и находится плюс!
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Ответ Жорег Борщофф
С чего вы взяли, что не нужны?
Ну это примерно как мне не нужен Роллс-Ройс, потому что я не могу его купить.
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Да быть того не может, чтобы глава клуба выбирал направление развития клуба. Вот это инсайд!
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Из новости не ясно что предлагал Андрей и в чем конкуренция
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Ответ дима кушов
в газовом сан пауло все так же весело😂😂😂
Димасик. Ты когда изучишь все кнопочки? А то постоянно на смайликах зависаешь.
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Ответ Tydeus
Ну если посмотреть последние интервью Аршавина, то он российских игроков комментирует. Новости нет, это компиляция общих заявлений.
Да в целом, тоже думаю, что его вектор был завязан на чем то типа поиска талантов в рос. футбольных школах и раннем хантинге в Смену. что было бы перспективно и интересно. но Зениту нужны титулы здесь и сейчас. ценник - дело десятое. все таки Аршавин занимает должность связанную с развитием детско-юношеского сектора, если мне не изменяет память
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