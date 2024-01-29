Фристайлистка Таталина заняла второе место на X Games в США. Она выступала под российским флагом

Теги фристайл сборная России жен (фристайл) сборная США жен сборная Франции жен Анастасия Таталина биг-эйр (фристайл) Тесс Леде Лыжи

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала призером X Games в США.

Соревнования проходят в Аспене. Таталина заняла второе место в дисциплине биг-эйр.

В официальной трансляции Таталина была представлена как спортсменка из России. В публикации с итоговым результатом рядом с ее фамилией был расположен российский флаг.

Победу одержала француженка Тесс Леде, тройку лучших замкнула американка Релл Харвуд.

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17 комментариев
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Молодец!
+22
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+22
думаю это один из пунктов соглашения по техасской народной республике
+21
-2
+19
Тот случай, когда коммерческие конторы уделывают т.н. общественные организации "за всё хорошее".
+12
-1
+11
Ответ Иван Буренков
Какой шок, ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ ВЫСТУПАЛА! 😱 Надеюсь, никто от этого не умер!
Просто до одной страны эта новость еще не добралась.
+11
-2
+9
Какой шок, ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ ВЫСТУПАЛА! 😱 Надеюсь, никто от этого не умер!
+9
-1
+8
Жду реакции Гашека
+10
-3
+7
И ведь ничего не случилось же.
Значит можно допускать нас до соревнований с флагом.
+7
-1
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молодцы амеры, сразу видно, что плевать им на всё - свободные люди по-настоящему, этому не научить
+5
-2
+3
Удивительно на америкосовской земле российский флаг.Маленькая но победа.
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Поздравляю ! Всем советую х-games смотреть ! ) там нереальное что то , и летние и зимние
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https://youtu.be/igV9jQ4PGv8 это супер !
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Думаю - что за фамилия знакомая. А она чемпионка мира 2021 года - в 20 лет :)
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Молодчина!
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Ответ Dinamik1
Удивительно на америкосовской земле российский флаг.Маленькая но победа.
В UFC, Беллатор, PFL российским бойцам тоже ставят флаги.
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Ответ Dinamik1
Удивительно на америкосовской земле российский флаг.Маленькая но победа.
Кстати, не так уж и удивительно. У нас в баскет играет много американцев, у них - в хоккей много наших. Всем хорошо, все довольны.
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Ответ Dinamik1
Удивительно на америкосовской земле российский флаг.Маленькая но победа.
Американцам не надо доказывать самим себе, что они верны трансатлантическим ценностям. Это жалкий удел их европейских шавок.
+1
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