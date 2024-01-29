Фристайлистка Таталина заняла второе место на X Games в США. Она выступала под российским флагом
Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала призером X Games в США.
Соревнования проходят в Аспене. Таталина заняла второе место в дисциплине биг-эйр.
В официальной трансляции Таталина была представлена как спортсменка из России. В публикации с итоговым результатом рядом с ее фамилией был расположен российский флаг.
Победу одержала француженка Тесс Леде, тройку лучших замкнула американка Релл Харвуд.
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Значит можно допускать нас до соревнований с флагом.