Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й

Александр Дюков остался 1-м в рейтинге влиятельных людей в российском футболе.

Как и год назад, президент РФС занял первую строчку в списке, подготовленном «Спорт-Экспрессом». Всего в нем 30 пунктов.

В рейтинг вошли:

1 (в прошлом году – 1). – президент РФС.

2 (3). – председатель правления « ».

3 (4). – президент , вице-президент РФС.

4 (2). Игорь Левитин – член попечительского совета РФС, помощник президента РФ.

5 (5). Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС.

6 (17). Александр Медведев – председатель правления «Зенита»/Максим Погорелов – исполнительный директор «Зенита».

7 (16). Максим Орешкин – председатель правления ЦСКА, помощник президента РФ/Евгений Гинер – президент ЦСКА, вице-президент РФС/Роман Бабаев – генеральный директор ЦСКА.

8 (15). Сергей Галицкий – владелец «Краснодара».

9 (10). Павел Андреев – агент.

10 (13). Дмитрий Гафин – председатель совета директоров «Динамо»/Павел Пивоваров – генеральный директор «Динамо»/Юрий Соловьев – бывший председатель совета директоров «Динамо».

11 (22). Сергей Анохин - генеральный директор букмекерской компании «Фонбет».

12 (14). Кирилл Макаров – основатель и президент букмекерской компании Winline.

13 (-). Милорад Мажич – руководитель департамента судейства РФС.

14 (21). Валерий Карпин – главный тренер сборной России и «Ростова».

15 (19). Николай Осипов – президент Медийной футбольной лиги.

16 (-). Гильермо Абаскаль – главный тренер «Спартака».

17 (-). Леонид Слуцкий – главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

18 (-). Наиль Измайлов – президент ФНЛ.

19 (-). Алексей Рыскин – спортивный директор «Ростова».

20 (28). Марат Хинчагов и Алан Мамукаев – агенты.

21 (24). Герман Ткаченко – агент.

22 (26). Юрий Зайцев и Михаил Прокопец – юристы.

23 (-). Артем Дзюба – нападающий «Локомотива».

24 (23). Нобель Арустамян – журналист.

25 (27). Полина Юмашева – член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола.

26 (-). Григорий Иванов – президент «Урала».

27 (25). Тимур Гурцкая – менеджер.

28 (-). Футбольные Telegram-каналы.

29 (-). Сергей Карасев – судья.

30 (-). Олег Железнов – руководитель департамента защиты игры РФС.