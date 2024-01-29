Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й

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Александр Дюков остался 1-м в рейтинге влиятельных людей в российском футболе.

Как и год назад, президент РФС занял первую строчку в списке, подготовленном «Спорт-Экспрессом». Всего в нем 30 пунктов.

В рейтинг вошли:

1 (в прошлом году – 1). Александр Дюков – президент РФС.

2 (3). Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома».

3 (4). Александр Алаев – президент РПЛ, вице-президент РФС.

4 (2). Игорь Левитин – член попечительского совета РФС, помощник президента РФ.

5 (5). Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС.

6 (17). Александр Медведев – председатель правления «Зенита»/Максим Погорелов – исполнительный директор «Зенита».

7 (16). Максим Орешкин – председатель правления ЦСКА, помощник президента РФ/Евгений Гинер – президент ЦСКА, вице-президент РФС/Роман Бабаев – генеральный директор ЦСКА.

8 (15). Сергей Галицкий – владелец «Краснодара».

9 (10). Павел Андреев – агент.

10 (13). Дмитрий Гафин – председатель совета директоров «Динамо»/Павел Пивоваров – генеральный директор «Динамо»/Юрий Соловьев – бывший председатель совета директоров «Динамо».

11 (22). Сергей Анохин - генеральный директор букмекерской компании «Фонбет».

12 (14). Кирилл Макаров – основатель и президент букмекерской компании Winline.

13 (-). Милорад Мажич – руководитель департамента судейства РФС.

14 (21). Валерий Карпин – главный тренер сборной России и «Ростова».

15 (19). Николай Осипов – президент Медийной футбольной лиги.

16 (-). Гильермо Абаскаль – главный тренер «Спартака».

17 (-). Леонид Слуцкий – главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

18 (-). Наиль Измайлов – президент ФНЛ.

19 (-). Алексей Рыскин – спортивный директор «Ростова».

20 (28). Марат Хинчагов и Алан Мамукаев – агенты.

21 (24). Герман Ткаченко – агент.

22 (26). Юрий Зайцев и Михаил Прокопец – юристы.

23 (-). Артем Дзюба – нападающий «Локомотива».

24 (23). Нобель Арустамян – журналист.

25 (27). Полина Юмашева – член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола.

26 (-). Григорий Иванов – президент «Урала».

27 (25). Тимур Гурцкая – менеджер.

28 (-). Футбольные Telegram-каналы.

29 (-). Сергей Карасев – судья.

30 (-). Олег Железнов – руководитель департамента защиты игры РФС.

62 комментария
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Ответ </c/>
не стыдно такое позорище составлять...одни питерские вверху списка, при том, что футбол угробили давным давно..
Поэтому и влиятельные, под себя всё подмяв
+33
-14
+19
не стыдно такое позорище составлять...одни питерские вверху списка, при том, что футбол угробили давным давно..
+45
-30
+15
Мостовой щас и тут про Абаскаля вспомнит
+9
-3
+6
Бессмыслица какая-то, впрочем СЭ не удивил.
+7
-1
+6
Все-таки самым влиятельным человеком в отечественном футболе, как и во всех остальных сферах, является кое-кто другой, кхе-кхе
+9
-4
+5
90% и чеканить не умеют.
+5
-1
+4
А за ними Абаскаль
На кобыле прискакаль.
+7
-4
+3
Где Зарема?!
+7
-5
+2
Ответ Чётко_как_чечётка
Её сегодня на всю ночь заказали
Кто?!! 2-й, 7-й и 16-й?!
+4
-2
+2
Влиять на то чего нет? это сильно)
+1
0
+1
Карпин, Абаскаль, Слуцкий ) Мостовой составлял рейтинг?
+3
-2
+1
А как вообще составляется этот рейтинг?)))
+2
-1
+1
Слуцкий, который работает в Китае влиятельнее Семака, которого вообще нет в списке.
+2
-1
+1
Когда руководители букмекерских контор влиятельнее тренера сборной, значит футбол в стране скорее мертв, чем жив. ((
+1
0
+1
Ответ инок
Странно видеть Дюкова на первом плане. Он вообще ничего не делает и ни на что не влияет.
Просто он лучше всех ничего не делает и на что не влияет))
+3
-2
+1
Ответ deil26
Слуцкий, который работает в Китае влиятельнее Семака, которого вообще нет в списке.
На что может повлиять Семак кроме тарелки сельдерея?
+4
-3
+1
Ответ Тюменец
Где Зарема?!
Её сегодня на всю ночь заказали
+3
-3
0
Ответ </c/>
не стыдно такое позорище составлять...одни питерские вверху списка, при том, что футбол угробили давным давно..
Угробили это значит Спартаку по пятерке стали каждый раз класть?
+1
-1
0
Ответ </c/>
не стыдно такое позорище составлять...одни питерские вверху списка, при том, что футбол угробили давным давно..
Потекло!!!
+2
-2
0
Ответ </c/>
не стыдно такое позорище составлять...одни питерские вверху списка, при том, что футбол угробили давным давно..
вы сами себя закопали
+5
-5
0
Ответ vendigo
уверен что вряд ли, вы - точно не доживете ))) при том что желаю долгих ))
и Вам
0
0
0
Если бы Дзюба умел вести себя правильно перед видеокамерой, возможно даже не попал бы в этот список
0
0
0
Список четкий. Первые шесть расписывают кто какое место займет после Зенита,который у них всегда первый будет.
0
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Левитин влиятельнее,как оказалось.
+1
-1
0
Дюков был начальником миллера в порту

Влияние тут от бандитов, а не от власти

Потому что дюкова могут в секунду укатать на нары

Нам самом деле, дюков ничего не решает. Он все такой же номинал бандитов
0
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Ответ Grishkevich
А как вообще составляется этот рейтинг?)))
от *****, как и почти все в СЭ
+1
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Поэтому и футбол у нас отстой. Один Галицкий в теме, а остальные делитанты
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Скорее антирейтинг....
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Кто то ещё читает этот СЭкс?
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где Мостовой?
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