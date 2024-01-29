Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й
Александр Дюков остался 1-м в рейтинге влиятельных людей в российском футболе.
Как и год назад, президент РФС занял первую строчку в списке, подготовленном «Спорт-Экспрессом». Всего в нем 30 пунктов.
В рейтинг вошли:
1 (в прошлом году – 1). Александр Дюков – президент РФС.
2 (3). Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома».
3 (4). Александр Алаев – президент РПЛ, вице-президент РФС.
4 (2). Игорь Левитин – член попечительского совета РФС, помощник президента РФ.
5 (5). Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС.
6 (17). Александр Медведев – председатель правления «Зенита»/Максим Погорелов – исполнительный директор «Зенита».
7 (16). Максим Орешкин – председатель правления ЦСКА, помощник президента РФ/Евгений Гинер – президент ЦСКА, вице-президент РФС/Роман Бабаев – генеральный директор ЦСКА.
8 (15). Сергей Галицкий – владелец «Краснодара».
9 (10). Павел Андреев – агент.
10 (13). Дмитрий Гафин – председатель совета директоров «Динамо»/Павел Пивоваров – генеральный директор «Динамо»/Юрий Соловьев – бывший председатель совета директоров «Динамо».
11 (22). Сергей Анохин - генеральный директор букмекерской компании «Фонбет».
12 (14). Кирилл Макаров – основатель и президент букмекерской компании Winline.
13 (-). Милорад Мажич – руководитель департамента судейства РФС.
14 (21). Валерий Карпин – главный тренер сборной России и «Ростова».
15 (19). Николай Осипов – президент Медийной футбольной лиги.
16 (-). Гильермо Абаскаль – главный тренер «Спартака».
17 (-). Леонид Слуцкий – главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
18 (-). Наиль Измайлов – президент ФНЛ.
19 (-). Алексей Рыскин – спортивный директор «Ростова».
20 (28). Марат Хинчагов и Алан Мамукаев – агенты.
21 (24). Герман Ткаченко – агент.
22 (26). Юрий Зайцев и Михаил Прокопец – юристы.
23 (-). Артем Дзюба – нападающий «Локомотива».
24 (23). Нобель Арустамян – журналист.
25 (27). Полина Юмашева – член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола.
26 (-). Григорий Иванов – президент «Урала».
27 (25). Тимур Гурцкая – менеджер.
28 (-). Футбольные Telegram-каналы.
29 (-). Сергей Карасев – судья.
30 (-). Олег Железнов – руководитель департамента защиты игры РФС.
На кобыле прискакаль.
Влияние тут от бандитов, а не от власти
Потому что дюкова могут в секунду укатать на нары
Нам самом деле, дюков ничего не решает. Он все такой же номинал бандитов