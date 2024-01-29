Песков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Мы не согласны с этим. Политизированное решение»

Дмитрий Песков отреагировал на решение о 4-летней дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Разумеется, мы не согласны с этим... С моей точки зрения, конечно, политизированное (решение)», – сказал Песков.

«Если есть какие-то механизмы апелляции... то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн