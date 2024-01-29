Песков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Мы не согласны с этим. Политизированное решение»
Дмитрий Песков отреагировал на решение о 4-летней дисквалификации Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Разумеется, мы не согласны с этим... С моей точки зрения, конечно, политизированное (решение)», – сказал Песков.
«Если есть какие-то механизмы апелляции... то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», – добавил пресс-секретарь президента РФ.
Это и есть круг путинского добра
а сейчас на каждом шагу кричите о политике хаха
1. Допинг в пробе А признан окончательно и беспопоротно.
2. Проба Б не вскрывалась.
3. Доказательств того, что это Обама проковырял дырку в стене и подменил кристально чистую Русскую Мочу на свою отравленную, не предоставлено.
Но решение, конечно, политизированное. Так и запишем.
решение. Но ничего, Камилла получила плюшки, теперь ещё и страдалица, будет чиновником, как раз по уровню знаний она идеальная особа
Там не в курсе, там не знает. А как про ФК - готов ответ.