Песков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Мы не согласны с этим. Политизированное решение»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Дмитрий Песков Политика Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Песков отреагировал на решение о 4-летней дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Разумеется, мы не согласны с этим... С моей точки зрения, конечно, политизированное (решение)», – сказал Песков.

«Если есть какие-то механизмы апелляции... то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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84 комментария
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А что так сразу-то? Ты ж не комментируешь решение судов, и вообще в целом ни про что не в курсе?
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Кругом враааааги! 😱
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Мнение Дмитрия Навки!
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Вот он бы сказал—Мы проведем всестороннее расследование ,как допинг попал в организм несовершеннолетнего ребенка и строжайше накажем виновных!— вот это было бы дело! А он прокомментировал на уровне спортсовских домохозяек
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Ответ Rsa Mer
Мнение Дмитрия Навки!
Ждём мнение Кабаева
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Одних детей сажают за компьютерную игру; другим дают допинг, чтобы потешить амбиции вождя; третьих не просто не лечат — им отказывают в лечении даже за деньги, собранные милосердными людьми.
Это и есть круг путинского добра
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Вы хорошо «защищали» ее 2 года - дедушка, мороженое…
а сейчас на каждом шагу кричите о политике хаха
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а это вопрос кремля чтоли? а потом еще говорият спорт не политики))
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Тихо, спокойно, по пунктам.

1. Допинг в пробе А признан окончательно и беспопоротно.
2. Проба Б не вскрывалась.
3. Доказательств того, что это Обама проковырял дырку в стене и подменил кристально чистую Русскую Мочу на свою отравленную, не предоставлено.

Но решение, конечно, политизированное. Так и запишем.
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Жрать допинг до Сочи, а особенно после не политизированное решение
решение. Но ничего, Камилла получила плюшки, теперь ещё и страдалица, будет чиновником, как раз по уровню знаний она идеальная особа
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О, главный эксперт по антидопингу вылез
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Мы кормили допингом, а теперь мы не согласны. Огласите весь список группировки, которая организовала это.
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Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. - Да не согласен я. - С кем? С энгельсом или с каутским? - С обоими, — ответил Шариков. - Это замечательно, клянусь богом. "Всех, кто скажет, что другая…" А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить… - Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.
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Она сама признала наличие триметазидина в допинг пробе, где политика, Пескову не мешало изучить дело, а потом отвечать на вопросы
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Так дамочку с американским паспортом позовите на трибуну Госдумы, и пусть объяснится.
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Срочно отлить альтернативную медальку ей и сыну кадырова.
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Ответ Ковид 07.10.52
Мы кормили допингом, а теперь мы не согласны. Огласите весь список группировки, которая организовала это.
Хрустальный
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Ответ Sergey Aficionado
По секретарским усам текло, а в рот Валиевой попало... И опять это царственное "МЫ". "Вы", может, и не согласны, а вот Высший спортивный мир принял честное решение, исходя из антидопинговых правил.
Способ попадания в пробу допинга не установлен, следствие велось столь длительный срок именно для выяснения этого. Так и не выяснили. Ну и кто здесь виноват?
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Ответ Yasenka
Нет, кругом друзья и беспристрастные судьи, которые почему-то возложили на себя обязанности третейских. Самому не смешно?))
Не знал, что Обама не только в подъездах, а еще и в баночки писает
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Выразил озабоченность)) впрочем, как всегда
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Ну ты же пресс-секретарь президента, а не Навки..
+3
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Ваши слова, Дмитрий, просто пустой звук. Ничего вы делать не будете! Если уж чистых спортсменов, которых не пустили на ОИ в 2018 году, не защитили, то что говорить про дело Камилы?
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А таблетки случайно съела?)) Не поверю, что спортсмен мирового уровня все подряд будет в свой организм запихивать
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Иногда поражаешься системе приоритетов усов.
Там не в курсе, там не знает. А как про ФК - готов ответ.
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Димон и Вован что ещё скажут
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Ты бы помолчал, усатый. Вы вместе с женой отмываете деньги на аленьких цветочках.
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Надеюсь, что у Валиевой отберут не только все звание, медали, но и все квартиры, машины и заставят все призовые вернуть назад.
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Теперь надо просто доказать, что дедушка с кружкой триметазидина, это Байден.
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Пук , и всё на этом
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Тебя забыли спросить.
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