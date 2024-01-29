Афеллай об Угальде в «Спартаке»: «Могут ли футболисты решать политические проблемы? Двойные стандарты – игроков из Израиля подписывать можно»
Ибраим Афеллай высказался о переходе Манфреда Угальде в «Спартак».
Ранее стало известно, что красно-белые подпишут нападающего «Твенте» за 13+2 млн евро. Сделка станет рекордной в истории нидерландского клуба.
«Способны ли теперь игроки решать политические проблемы? Если ты можешь совершенствоваться и начать зарабатывать в пять-шесть раз больше – все мы можем быть моралистами, но это просто не тот случай.
Несколько лет назад «Твенте» был на грани смерти. Если они могут получить эту сумму, и игрок тоже хочет [перехода]... Это всего лишь юридическая конструкция, верно? Я не понимаю споров. НЕК подписал игрока из Израиля (речь о трансфере Тьяронна Шери из «Маккаби Хайфа» – Sports.ru), и вы тоже можете. Это двойные стандарты.
Футболисты не должны быть связаны с политикой. Клубы имеют право вести переговоры в рамках правил», – сказал экс-игрок «Барселоны», ПСВ и сборной Нидерландов.
Тьфу, блин. Надоело. Мерзко это.
Террористы ХАМАС и народ Палестины разные понятия.
Разные.
Вы это понимаете?
Верно ли тогда на счёт Щольца все время говорить- нацист, на счёт Челентано- фашист, на счёт Пакиайо- коррупционер?
Почему когда вам это нужно, вы слово "палестинец" рекламируете как террорист или ХАМАС?
Там массово убивают не ХАМАС, их убито мало.
Там убивают невинных палестинцев, детей, матерей, врачей, педагогов, трактористов, больных, мелиораторов, музыкантов, рестораторов, спортсменов.....
30 000 невинных
Это война не против ХАМАС, это война против народа Палестины.
Это геноцид.
Чистой воды.
Юридически это не примут, слишком тесные узы объединяют Израиль и верхушки властей западных стран, но мы то понимаем, это геноцид.
Если у вас во дворе, какой то подлец взорвал машину с людьми в соседнем дворе, означает ли это, что весь ваш двор уничтожат, дома разрушат, детей убьют, матерей убьют?
Нет, товарищ.
ХАМАС не народ Палестины, ХАМАс это оружие Израиля , который выполнил заказ на эскалацию, и дал повод Израилю расширить территорию.
Это говорит Натаняху.
Не я.
Эта война детище Израиля, а как они моментально "стали готовы"???!
Израиль сам финансировал ХАМАС, в свое время, об этом знают даже сами израильтяне.
Эта война- манна небесная для Израиля, и отличный повод для очередной оккупации.
Это правда.
Вот если Израиль не захочет территории, и вернёт все захваченные- тогда да, поверим.
Вернёт ли Израиль территории, как вы думаете?
Израиль в основном поддерживают как раз крайне правые по всему миру+ западная элита, а в РФ маргинальные розовые хомячки, у которых нападение ХАМАС на Израиль это преступление террористов против мирных людей и белоснежного еврейскогл государства, которое само никогда никого не убивало и не оккупировала, а например, в своё время нападение чеченских террористов на мирный Дагестан это лишь борьба "маленького гордого народа против империи" за своё существование и вообще это были не террористы а повстанцы; после нападения ввод войск в Газу это естественная самооборона и ликвидация угрозы от террористов, ввод войск в Грозный–проявление русского империализма.Каждый раз, когда русские хомячки, таким образом, в абсолютно аналогичных ситуациях, пытаются пройти между правильными каплями, в итоге всегда выходит, что они лишь оказываются испачканными по уши в лицемерном говне.Собственно, поэтому их мнение в РФ никогда ничего не значило
А для демонизации России те же "цивилизованные" инсценирывают Бучу, как ранее инсценировали малайзийский Боинг, сбитый над Донбассом.
А перед этим была инсценировка отравления Скрипалей и допинг-скандал, основанный на дневниках Родченкова.