Афеллай об Угальде в «Спартаке»: «Могут ли футболисты решать политические проблемы? Двойные стандарты – игроков из Израиля подписывать можно»

Ибраим Афеллай высказался о переходе Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые подпишут нападающего « » за 13+2 млн евро. Сделка станет рекордной в истории нидерландского клуба.

«Способны ли теперь игроки решать политические проблемы? Если ты можешь совершенствоваться и начать зарабатывать в пять-шесть раз больше – все мы можем быть моралистами, но это просто не тот случай.

Несколько лет назад «Твенте» был на грани смерти. Если они могут получить эту сумму, и игрок тоже хочет [перехода]... Это всего лишь юридическая конструкция, верно? Я не понимаю споров. подписал игрока из Израиля (речь о трансфере Тьяронна Шери из « » – Sports.ru), и вы тоже можете. Это двойные стандарты.

Футболисты не должны быть связаны с политикой. Клубы имеют право вести переговоры в рамках правил», – сказал экс-игрок «Барселоны», ПСВ и сборной Нидерландов.