Афеллай об Угальде в «Спартаке»: «Могут ли футболисты решать политические проблемы? Двойные стандарты – игроков из Израиля подписывать можно»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте НЕК Ибраим Афеллай премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Политика Манфред Угальде Футбол

Ибраим Афеллай высказался о переходе Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые подпишут нападающего «Твенте» за 13+2 млн евро. Сделка станет рекордной в истории нидерландского клуба.

«Способны ли теперь игроки решать политические проблемы? Если ты можешь совершенствоваться и начать зарабатывать в пять-шесть раз больше – все мы можем быть моралистами, но это просто не тот случай.

Несколько лет назад «Твенте» был на грани смерти. Если они могут получить эту сумму, и игрок тоже  хочет [перехода]...  Это всего лишь юридическая конструкция, верно? Я не понимаю споров. НЕК подписал игрока из Израиля (речь о трансфере Тьяронна Шери из «Маккаби Хайфа» – Sports.ru), и вы тоже можете. Это двойные стандарты.

Футболисты не должны быть связаны с политикой. Клубы имеют право вести переговоры в рамках правил», – сказал экс-игрок «Барселоны», ПСВ и сборной Нидерландов.

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ибраим, сейчас тебе местные хомячки пояснят, что это другое, что убийство пара десятков тысяч мирных палестинцев, в том числе тясяч детей, лишь "сопутствующие потери" вытекающие из права Израиля на самооборону и этому есть оправдание, а признанная международным правом, ООН и Совбезом оккупация Израилем палестинских земель типо Восточного Иерусалима, есть никак иначе, что антисемитский заговор западных леваков и русских антисемитов и вообще евреи 6 млн во ВМВ потеряли поэтому их нужно всегда понимать и прощать
+141
-53
+88
Адекват
+90
-12
+78
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Ой, блин, вот реально уже жалко звучат подобные комментарии. Учитывая реальный масштаб лицемерия и двойных стандартов, не видеть откровенный пипец и ужас там, но видеть только в России и в её политике.
Тьфу, блин. Надоело. Мерзко это.
+80
-16
+64
Ответ rcdgkwhyxj
Комментарий скрыт
Чел, успокойся, это всего лишь сарказм
+34
-5
+29
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Хочу уточнить.

Террористы ХАМАС и народ Палестины разные понятия.

Разные.

Вы это понимаете?

Верно ли тогда на счёт Щольца все время говорить- нацист, на счёт Челентано- фашист, на счёт Пакиайо- коррупционер?

Почему когда вам это нужно, вы слово "палестинец" рекламируете как террорист или ХАМАС?

Там массово убивают не ХАМАС, их убито мало.
Там убивают невинных палестинцев, детей, матерей, врачей, педагогов, трактористов, больных, мелиораторов, музыкантов, рестораторов, спортсменов.....

30 000 невинных
Это война не против ХАМАС, это война против народа Палестины.
Это геноцид.
Чистой воды.
Юридически это не примут, слишком тесные узы объединяют Израиль и верхушки властей западных стран, но мы то понимаем, это геноцид.

Если у вас во дворе, какой то подлец взорвал машину с людьми в соседнем дворе, означает ли это, что весь ваш двор уничтожат, дома разрушат, детей убьют, матерей убьют?

Нет, товарищ.

ХАМАС не народ Палестины, ХАМАс это оружие Израиля , который выполнил заказ на эскалацию, и дал повод Израилю расширить территорию.
Это говорит Натаняху.
Не я.

Эта война детище Израиля, а как они моментально "стали готовы"???!

Израиль сам финансировал ХАМАС, в свое время, об этом знают даже сами израильтяне.

Эта война- манна небесная для Израиля, и отличный повод для очередной оккупации.

Это правда.
Вот если Израиль не захочет территории, и вернёт все захваченные- тогда да, поверим.

Вернёт ли Израиль территории, как вы думаете?
+20
-6
+14
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
"На меня напали солдаты - а я в ответ возьму и обстреляю дома, где проживают мирные граждане." - отличная логика, это ни в коем случае не нарушение, не военные преступления.
+17
-4
+13
Как-то странно он сравнил мирный Израиль с агрессивной Россией )))
+31
-20
+11
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Симпатию и эмпатию к Палестине испытывает большая часть мира от коллективного Гарварда до коллективного Уралвагонзавода, сунниты и шииты, иранцы и турки, светские арабские страны Северной Африки и монархии Залива, Глобальный Юг и белый Север
Израиль в основном поддерживают как раз крайне правые по всему миру+ западная элита, а в РФ маргинальные розовые хомячки, у которых нападение ХАМАС на Израиль это преступление террористов против мирных людей и белоснежного еврейскогл государства, которое само никогда никого не убивало и не оккупировала, а например, в своё время нападение чеченских террористов на мирный Дагестан это лишь борьба "маленького гордого народа против империи" за своё существование и вообще это были не террористы а повстанцы; после нападения ввод войск в Газу это естественная самооборона и ликвидация угрозы от террористов, ввод войск в Грозный–проявление русского империализма.Каждый раз, когда русские хомячки, таким образом, в абсолютно аналогичных ситуациях, пытаются пройти между правильными каплями, в итоге всегда выходит, что они лишь оказываются испачканными по уши в лицемерном говне.Собственно, поэтому их мнение в РФ никогда ничего не значило
+12
-3
+9
Ответ Дядя ТУРА
ничего не понял из его речи. трансфер же никто не блокирует и вроде ничего плохого не говорили
В Голландии СМИ и болельщики начали критиковать "Твенте" за связи с Россией. Речь об этом.
+9
0
+9
Однако. В Европе УЖЕ начали замечать неодинаковое отношение к ситуациям с Россией и Израилем (нам Чеферин так и не захотел объяснить разницу) и ставить вопрос "почему из Израиля норм, а из России не норм?" Что же будет дальше?
+12
-5
+7
Даже сама Украина маловероятно, что насчитает 30000 жертв гражданских за 2 года военных действий, не считая тех конечно, кого они сами мобилизовали, а Израиль за 4 месяца «настрелял» почти 30000 гражданских. И можно сколько угодно говорить, что женщины Палестины это потенциальные шахидки, а дети потенциальные террористы. По такой логике гражданское население Украины, включая детей, все поголовно потенциальные бандеровцы.
+20
-14
+6
Ответ QWertY
Адекват
Адекваат
+7
-1
+6
WADA и некоторые Федерации не гнушаются взносов от "режима". А журналисты возбудились от денег клуба за трансфер. Прикол.
+6
-1
+5
Ответ Rio de Janeiro
Ибраим, сейчас тебе местные хомячки пояснят, что это другое, что убийство пара десятков тысяч мирных палестинцев, в том числе тясяч детей, лишь "сопутствующие потери" вытекающие из права Израиля на самооборону и этому есть оправдание, а признанная международным правом, ООН и Совбезом оккупация Израилем палестинских земель типо Восточного Иерусалима, есть никак иначе, что антисемитский заговор западных леваков и русских антисемитов и вообще евреи 6 млн во ВМВ потеряли поэтому их нужно всегда понимать и прощать
11000 детей за три с половиной месяца погибло в секторе Газа с молчаливого одобрения "цивилизованных".
А для демонизации России те же "цивилизованные" инсценирывают Бучу, как ранее инсценировали малайзийский Боинг, сбитый над Донбассом.
А перед этим была инсценировка отравления Скрипалей и допинг-скандал, основанный на дневниках Родченкова.
+6
-1
+5
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
а что иранцы евреев едят?
+6
-1
+5
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Ну с байденом он не дружит
+4
0
+4
Ответ rcdgkwhyxj
Комментарий скрыт
Что такое сарказм вам видимо не обьясняли)
+7
-4
+3
Да ладно вам. Сейчас втянуты практически все страны. Или вот вот. Часть в горячей войне, часть в прокси войнах в виде наемников, поставщиков оружия. Идёт передел мира. И от того как он завершится, так на следующие десятилетия и распределятся позиции стран в мировой иерархии. Израиль действует жестоко и мерзко? Кто это оспорит. Это факт. Но он так же борется за жизнь, потому что его все ненавидят и он во враждебном окружении. Почему он так грязно воюет? Потому что он слаб. Так же и украина от безысходности лупит по рынкам и площадям. Но думаю, ни в одном, ни в другом случае излишняя жестокость не поможет. Просто ответная расправа будет жёсткой.
+6
-3
+3
Ответ Дядя ТУРА
ничего не понял из его речи. трансфер же никто не блокирует и вроде ничего плохого не говорили
просто вы не слышали
+3
-1
+2
Ответ Dmitry Orlov
Однако. В Европе УЖЕ начали замечать неодинаковое отношение к ситуациям с Россией и Израилем (нам Чеферин так и не захотел объяснить разницу) и ставить вопрос "почему из Израиля норм, а из России не норм?" Что же будет дальше?
Из Израиля норм потому что: посмотрите сколько родственных израильским фамилий в политических верхах стран-союзников Израиля и всяких «исследовательских демократических институтах и фондах мира».
+2
0
+2
Ответ Dmitry Orlov
"На меня напали солдаты - а я в ответ возьму и обстреляю дома, где проживают мирные граждане." - отличная логика, это ни в коем случае не нарушение, не военные преступления.
Ну да, рынок там например.
+2
0
+2
Ответ Dmitry Orlov
"На меня напали солдаты - а я в ответ возьму и обстреляю дома, где проживают мирные граждане." - отличная логика, это ни в коем случае не нарушение, не военные преступления.
Там наоборот, как бы. Из газы обстреливали исключительно гражданских, и вырезали исключительно гражданских. Не пори чушь, если не в курсе
+4
-2
+2
То, что двойные стандарты существуют - очевидно. Редкость, когда об этом говорят публичные люди Запада. Но и там, безусловно, хватает адекватных людей, которым надоело, что им затыкают рот, прикрываясь демократическими ценностями.
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Да ладно вам. Сейчас втянуты практически все страны. Или вот вот. Часть в горячей войне, часть в прокси войнах в виде наемников, поставщиков оружия. Идёт передел мира. И от того как он завершится, так на следующие десятилетия и распределятся позиции стран в мировой иерархии. Израиль действует жестоко и мерзко? Кто это оспорит. Это факт. Но он так же борется за жизнь, потому что его все ненавидят и он во враждебном окружении. Почему он так грязно воюет? Потому что он слаб. Так же и украина от безысходности лупит по рынкам и площадям. Но думаю, ни в одном, ни в другом случае излишняя жестокость не поможет. Просто ответная расправа будет жёсткой.
Россиюшка то по рынкам и площадям не лупит, не. Ну и ХАМАС - сама чистота ведения войны
+1
0
+1
Ответ Dmitry Orlov
Однако. В Европе УЖЕ начали замечать неодинаковое отношение к ситуациям с Россией и Израилем (нам Чеферин так и не захотел объяснить разницу) и ставить вопрос "почему из Израиля норм, а из России не норм?" Что же будет дальше?
ничего не будет. заткнут всех - если для "торжества демократии" надо.
+1
0
+1
Ответ Dmitry Orlov
Однако. В Европе УЖЕ начали замечать неодинаковое отношение к ситуациям с Россией и Израилем (нам Чеферин так и не захотел объяснить разницу) и ставить вопрос "почему из Израиля норм, а из России не норм?" Что же будет дальше?
Израиль напал на Газу?Украина напала на Россию? Вот тебе и разница.
+3
-2
+1
Короче, вот что он имел ввиду: Россия для нас, как для все западной европы, вражеская страна, но если с неё можно подоить бабки, то надо этим пользоваться. Деньги не пахнут.
+4
-3
+1
Ответ Остап Бендер
Нет никаких "мирных палестинцев" в Газе, достаточно это понять и всё становится на свои места. "Недавно известный палестинский психолог, доктор Шауфик Массалха, провел исследование среди детей в возрасте от 6 до 11 лет: более половины из них мечтают стать террористами-самоубийцами, несущими пояс со взрывчаткой! Психолог утверждает: в течение десятка лет вырастет поколение, полное ненависти и готовое умереть при выполнении любых террористических заданий" (C) 2014й год
Бомбить Газу еще сильнее, а потом удивляться, почему же ее жители так сильно ненавидят тех, кто их бомбит 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Ответ А.Э.РАСИМ
Хочу уточнить. Террористы ХАМАС и народ Палестины разные понятия. Разные. Вы это понимаете? Верно ли тогда на счёт Щольца все время говорить- нацист, на счёт Челентано- фашист, на счёт Пакиайо- коррупционер? Почему когда вам это нужно, вы слово "палестинец" рекламируете как террорист или ХАМАС? Там массово убивают не ХАМАС, их убито мало. Там убивают невинных палестинцев, детей, матерей, врачей, педагогов, трактористов, больных, мелиораторов, музыкантов, рестораторов, спортсменов..... 30 000 невинных Это война не против ХАМАС, это война против народа Палестины. Это геноцид. Чистой воды. Юридически это не примут, слишком тесные узы объединяют Израиль и верхушки властей западных стран, но мы то понимаем, это геноцид. Если у вас во дворе, какой то подлец взорвал машину с людьми в соседнем дворе, означает ли это, что весь ваш двор уничтожат, дома разрушат, детей убьют, матерей убьют? Нет, товарищ. ХАМАС не народ Палестины, ХАМАс это оружие Израиля , который выполнил заказ на эскалацию, и дал повод Израилю расширить территорию. Это говорит Натаняху. Не я. Эта война детище Израиля, а как они моментально "стали готовы"???! Израиль сам финансировал ХАМАС, в свое время, об этом знают даже сами израильтяне. Эта война- манна небесная для Израиля, и отличный повод для очередной оккупации. Это правда. Вот если Израиль не захочет территории, и вернёт все захваченные- тогда да, поверим. Вернёт ли Израиль территории, как вы думаете?
ХАМАС является правящей партией Палестин, соответственно действует от имени жителей Палестины. Да и к тому же, непонятно, каким образом военные Израиля должны выяснять, кто там террорист, а кто нет, с учётом того, что позиции террористов часто располагаются в жилых районах. Израиль пытался уже спихнуть эту территорию Египту, но Египет и другие мусульманские страны отказались. Это опять же к тому, что там якобы невинные мирные арабы живут, но почему даже братья арабы их к себе принимать не хотят.
+1
0
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
Сами сотворили, теперь плачут. Научились у американских хозяев, которые сами для себя взрастили арабских террористов на захваченных территориях.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий