НОК США о решении по делу Валиевой: «Это победа для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт»

НОК США назвал победой для спортсменов всего мира решение по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

не рассматривал вопрос о медалях командного турнира -2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Второе место тогда заняла сборная США.

Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где примут решение по результату командного турнира Олимпиады, пройдет 7 февраля.

«Сегодня день, которого мы с нетерпением ждали два года, поскольку это значительная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт.

Невероятные спортсмены сборной США – Эван Бейтс, Карен Чен, Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Захари Донохью, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим, Винсент Чжоу – проявили замечательную стойкость.

Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать их приверженность чистой конкуренции.

Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и ее историческими выступлениями. Они не только достигли своего лучшего результата, набрали наибольшее количество очков и заняли первые места в трех различных дисциплинах, но также воплощают дух и принципы олимпийского движения.

Теперь мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем от всей души порадоваться за этих спортсменов – вместе с их сверстниками со всего мира.

Этот момент приближается, и когда он наступит, он послужит свидетельством справедливости и признания, которого они действительно заслуживают», – говорится в заявлении Сары Хиршланд, главы Национального антидопингового комитета США.

Самая большая глупость в деле Валиевой