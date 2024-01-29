НОК США о решении по делу Валиевой: «Это победа для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт»
НОК США назвал победой для спортсменов всего мира решение по делу Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Второе место тогда заняла сборная США.
Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где примут решение по результату командного турнира Олимпиады, пройдет 7 февраля.
«Сегодня день, которого мы с нетерпением ждали два года, поскольку это значительная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт.
Невероятные спортсмены сборной США – Эван Бейтс, Карен Чен, Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Захари Донохью, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим, Винсент Чжоу – проявили замечательную стойкость.
Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать их приверженность чистой конкуренции.
Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и ее историческими выступлениями. Они не только достигли своего лучшего результата, набрали наибольшее количество очков и заняли первые места в трех различных дисциплинах, но также воплощают дух и принципы олимпийского движения.
Теперь мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем от всей души порадоваться за этих спортсменов – вместе с их сверстниками со всего мира.
Этот момент приближается, и когда он наступит, он послужит свидетельством справедливости и признания, которого они действительно заслуживают», – говорится в заявлении Сары Хиршланд, главы Национального антидопингового комитета США.
А так - да, вместо уже давно "озолоченной" команды России с сильными фигуристами и Аней с Сашей с золотом мы будем смотреть, как посредственности их на себя повесят.
У нее на тот момент уже все пробы чистые, да даже иначе эффекта на фигурку от ее допинга 0))
Поэтому заявление позорное в любом случае 🤡
Невероятные американские спортсмены, что отстали на 20-30 баллов (и аналогично влетели бы Трусовой и Щербаковой) проявили невероятную стойкость, ага))
Если б МОК/ИСУ не были б такими ущербными, ток как минимум без золота командник оставили б, чем передавать этим шакалам
Да и к тому же официально только 7 февраля вынесут решение о командных медалях, а они уже поздравление публикуют, да еще такое 🥴
Улыбнись, шериф - сегодня ведь праздник
Я на том празднике веселиться буду, на котором тебя повесят (с)