НОК США о решении по делу Валиевой: «Это победа для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт»

Теги сборная России допинг НОК США CAS сборная США Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Сара Хиршланд Камила Валиева Фигурное катание

НОК США назвал победой для спортсменов всего мира решение по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Второе место тогда заняла сборная США. 

Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где примут решение по результату командного турнира Олимпиады, пройдет 7 февраля.

«Сегодня день, которого мы с нетерпением ждали два года, поскольку это значительная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт.

Невероятные спортсмены сборной США – Эван Бейтс, Карен Чен, Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Захари Донохью, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим, Винсент Чжоу – проявили замечательную стойкость.

Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать их приверженность чистой конкуренции.

Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и ее историческими выступлениями. Они не только достигли своего лучшего результата, набрали наибольшее количество очков и заняли первые места в трех различных дисциплинах, но также воплощают дух и принципы олимпийского движения.

Теперь мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем от всей души порадоваться за этих спортсменов – вместе с их сверстниками со всего мира.

Этот момент приближается, и когда он наступит, он послужит свидетельством справедливости и признания, которого они действительно заслуживают», – говорится в заявлении Сары Хиршланд, главы Национального антидопингового комитета США.

Самая большая глупость в деле Валиевой

67 комментариев
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При всей неоднозначности ситуации, но позорнее этого заявления не может быть просто ничего
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Карен Чен честно прокаталась на жо...е все игры, требую именно на это место повесить ей медаль
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Скажите это Симоне Байлз, которая без допинга слила ОИ и все были вкурсе этого, но потом все выставили как нервный срыв и ещё героиней её сделали
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Невероятный Чжоу звучит как оксюморон. Пусть пятки целует всем, кто его туда втащил
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Особенно честная Симона
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Невероятная Карен Чен занимала места в конце первой десятки-начале второй десятки, когда Женька Медо и Лена Ради ещё выступали, а они были без ультра-си)) да и все игры она отвалялась, поэтому слышать про невероятную Карен очень забавно))
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Исключить всех терапевтических и нет сборной сша.
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Ответ Призрачный триксель
Особенно честная Симона
Химическая Симона - как символ цинизма современного спорта.
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Подавитесь вы этими медалями. Подумайте только,Олимпийская чемпионка Карен Чен
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Это вот туда хотят вернуть наших спортсменов? Не всех ещё в помоях искупали, новых окунуть надо?
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Американцы и чистый спорт🤣🤣🤣🤣🤣🤣это такой же абсурд как норвежцы и чистый спорт🤣🤣🤣🤣
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Можно сколько угодно плеваться в американскую сторону, но ФФКР и ОКР сами себя подставили, поставив в командник девочку с непроверенной пробой. Их за полгода до ОИ даже Винер предупреждала, что надо быть аккуратнее, и за ними (ФФКР) и их спортсменами будут внимательно следить.То, что они неумные растяпы всем теперь очевидно. В целом, с учетом кумовства, иного ожидать нельзя было.

А так - да, вместо уже давно "озолоченной" команды России с сильными фигуристами и Аней с Сашей с золотом мы будем смотреть, как посредственности их на себя повесят.
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Да-да, мы всё поняли! 400+ американских спортсменов с кучей ТИ - за чистоту и честность в спорте! А Серена Уильямс и Симона Байлз - в первых рядах борьбы с допингом!
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Ответ Bartez1986
При всей неоднозначности ситуации, но позорнее этого заявления не может быть просто ничего
+++
У нее на тот момент уже все пробы чистые, да даже иначе эффекта на фигурку от ее допинга 0))

Поэтому заявление позорное в любом случае 🤡
Невероятные американские спортсмены, что отстали на 20-30 баллов (и аналогично влетели бы Трусовой и Щербаковой) проявили невероятную стойкость, ага))

Если б МОК/ИСУ не были б такими ущербными, ток как минимум без золота командник оставили б, чем передавать этим шакалам
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Чисты спортсмены - Серена Уильямс, Симона Байлз, Лэнс Армстронг и другие - одобряют!
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джастин гэтлин, симона байлс, сëстры уильямс и другие полностью согласны
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Нет, какая всё-таки наглость) Своей триметазидиновой пловчихе-чемпионке мира они ничего не хотят сказать? Или гиперактивной Байлз?) ВАДА им втихаря согласовывает терапевтические исключения, хорошо, мы это благодаря хакерам узнали, а так бы никто и не знал. Нет, я не любитель кричать "все против нас" и т.д., но это реально наглость и лицемерие.
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Боже, какое позорное заявление. Как можно проблеять столь очевидный бред? Какое выдающиеся выступление? Какое заслуженное первое место?
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Какие же они мерзкие
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Боже мой, и не стыдно им такое писать. "Их выдающиеся выступления в Пекине", - да уж, хорошая шутка.
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Забавно это от них слышать) И ведь главное сами в это верят черти) Еще и фильм через пару лет о "великой победе" на нетфликс снимут, нация лицемерия и тройных стандартов.
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неприкрытая радость, что и ожидали
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Стероидные бройлеры радостно закивали)
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Ух, какая пафосная речь, как будто американские спортсмены никогда не попадали в истории с допингом))

Да и к тому же официально только 7 февраля вынесут решение о командных медалях, а они уже поздравление публикуют, да еще такое 🥴
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Мы все видели на Олимпиаде "выдающееся выступление" Карен Чен! Да и Чжоу с парниками недалеко ушли от неё!
+5
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+4
Можно подумать, что американский спорт в плане допинга чист и непорочен
+5
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Ответ Olga Tchistyakov
Вы Фелпса забыли.
Ну, Фелпс вообще вне конкуренции! Он же национальный Герой в Штатах! И якобы самый чистый американский спортсмен.
+5
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+4
Лэнс Армстронг пусть тоже прокомментирует..
+3
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Глава нок США:
Улыбнись, шериф - сегодня ведь праздник
Я на том празднике веселиться буду, на котором тебя повесят (с)
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0
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Ответ Amneris
Можно сколько угодно плеваться в американскую сторону, но ФФКР и ОКР сами себя подставили, поставив в командник девочку с непроверенной пробой. Их за полгода до ОИ даже Винер предупреждала, что надо быть аккуратнее, и за ними (ФФКР) и их спортсменами будут внимательно следить.То, что они неумные растяпы всем теперь очевидно. В целом, с учетом кумовства, иного ожидать нельзя было. А так - да, вместо уже давно "озолоченной" команды России с сильными фигуристами и Аней с Сашей с золотом мы будем смотреть, как посредственности их на себя повесят.
Так свои ж в ФФКР и подставили. Их всех ЭГ от кормушки отлучила. Сидели на наших налогах столько лет, один два результата показывали и все. А тут приходится работать иначе всë ЭГ достается
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