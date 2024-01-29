Сантуш о Роналду на ЧМ-2022: «Криштиану – лучший игрок всех времен. Он был недоволен, дважды начав игру на скамейке, но его отношение к команде было безупречным»

Фернанду Сантуш высказался о поведении Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

«Криштиану был недоволен тем, что начал два матча на скамейке запасных, но я должен сказать, что его отношение к команде было безупречным. Он активно праздновал голы в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счетом 6:1, и выложился на все сто процентов, когда вышел на поле. Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было всего лишь тактическое решение, и оно было для меня очень тяжелым.

У меня была и остается большая привязанность к нему, которая выходит за рамки футбола. Сегодня Роналду вернулся в отличную форму, регулярно играет, чего не было до чемпионата мира, и много забивает. Я очень рад за него. Роналду – лучший игрок всех времен», – сказал Сантуш в интервью Asharq Al-Awsat.