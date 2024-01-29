Сантуш о Роналду на ЧМ-2022: «Криштиану – лучший игрок всех времен. Он был недоволен, дважды начав игру на скамейке, но его отношение к команде было безупречным»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Фернанду Сантуш высказался о поведении Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

«Криштиану был недоволен тем, что начал два матча на скамейке запасных, но я должен сказать, что его отношение к команде было безупречным. Он активно праздновал голы в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счетом 6:1, и выложился на все сто процентов, когда вышел на поле. Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было всего лишь тактическое решение, и оно было для меня очень тяжелым.

У меня была и остается большая привязанность к нему, которая выходит за рамки футбола. Сегодня Роналду вернулся в отличную форму, регулярно играет, чего не было до чемпионата мира, и много забивает. Я очень рад за него. Роналду – лучший игрок всех времен», – сказал Сантуш в интервью Asharq Al-Awsat.

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38 комментариев
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особенно, когда он хотел украсть гол у Бруну )))
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Честно говоря, поведение Криштиану Роналду во время чемпионата мира удивило.

Кстати, он был капитаном, и делал всё, чтоб моральный уровень команды,бойцовские качества были на высоте.

Например, когда Сантуш определился с составом и там Рона не было, Рон самолично принялся тренироваться с основным составом, на поле перед матчем, и озадачил товарищей таким благородством.
И как он старался за гол!!!!

Бруну забил, но Рон всем доказывал, что забил он, и даже дал интервью.

Представляю, как ребята были окрылены таким великолепным поведением капитана!!!!

Делал всё, чтоб команда стала чемпионом.
И не забудьте, абсолютно был далёк от личных амбиций, ничего не думая о себе, и все мысли о Португалии.
Настоящий капитан!!!!
+9
-4
+5
Ответ Дима
а есть пруфы. или нам верить тебе на слово? сам Рон сказал, цитата: мне показалось, что я коснулся мяча
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1113744189-pirs-morgan-ronaldu-podtverdil-mne-chto-kosnulsya-myacha-golovoj-dazhe/

https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1113733337-federacziya-futbola-portugalii-napravit-fifa-dokazatelstva-togo-chto-1/

Как думаешь Федерация футбола Португалии, Морган (любимый персонаж фанатов Роналду) врут или нет?:)
+9
-4
+5
Безупречно попытался скрысить у товарища забитый мяч.
+8
-3
+5
Ответ LeGroisente
а два истеричных ухода из сборной, которая по его же вине с позором проигрывала, это лучше что ли?
по его вине )))? да ты футбол смотришь через кришитиануочки, видимо :)
+7
-4
+3
Ответ Bazilic
Вот кто-то может представить, что Лео будет себя так вести?
Правила комментарий новостей о Месси /Роналду:
1. Приплесть Месси/Роналду
+4
-1
+3
Лучший дельфин всех времён
+10
-7
+3
Ответ Дима
а есть пруфы. или нам верить тебе на слово? сам Рон сказал, цитата: мне показалось, что я коснулся мяча
тебя в Гугле забанили?
+5
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+2
Ответ S1rAlex
Ну, если оставить Криша в запасе в 1/8 было верным решением, то в 1/4-й его в первом тайме и не хватило. Сантуша в сборной в 2022-м и быть не должно было.
Весь второй тайм этого матча Роналду был на поле, вышел свежий на подуставшего соперника. Играл, как кусок #####, всё порол, нормально ни принять, ни отдать, ни обработать мяч не мог. Что ещё расскажешь, сказочник?
+5
-3
+2
Конечно лучший игрок всех времен. Это понимают все, кто хоть капельку разбираются в футболе
+2
-1
+1
А вообще, вот вам сравнение.
Аргентина до Месси - 2 титулов ЧМ, 14 титулов Копы. Аргентина с Месси - 1 титул ЧМ, 1 титул Копы (и то, турнир чуть ли не ежегодно проводили, чтобы уже наконец Лёня его выиграл)
Португалия до Криштиану - 0 титулов ЧМ, 0 титулов ЧЕ. С Криштиану - 0 титулов ЧМ, 1 титул ЧЕ, плюс титул Лиги Наций, где в соперниках не боливии с гондурасами, а Италия, Голландия, да и даже Швейцария с Польшей.
+1
0
+1
Ответ Дима
а есть пруфы. или нам верить тебе на слово? сам Рон сказал, цитата: мне показалось, что я коснулся мяча
Даже если ему показалось, зачем выпрашивать гол? Для игрока такого уровня это "просто какой-то позор".
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Леопардер, зачем ты мне задаешь вопрос и кидаешь в ЧС, чтобы я не ответил?)) что за аргентинское поведение?)) 🤡🤡🤡
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Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
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0
Лучший игрок всех времен по версии Globe Soccer Awards
+4
-4
0
Вот кто-то может представить, что Лео будет себя так вести?
+8
-8
0
Ответ LeGroisente
а два истеричных ухода из сборной, которая по его же вине с позором проигрывала, это лучше что ли?
А второй откуда взялся?
+2
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0
Ответ Дима
а есть пруфы. или нам верить тебе на слово? сам Рон сказал, цитата: мне показалось, что я коснулся мяча
Показалось )))))
+2
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Ответ А.Э.РАСИМ
Кстати, как и все великие французские футболисты, Фонтен имел "нефранцузские" моменты. Родился он в Африке)))))) Традиция. Великие французы: Копа поляк, Платини итальянец, Зидан алжирец ,Мбаппе камерунец. Думаю надо пробить Кантона. Интересно, кто он по нации?
Полуитальянец, полуиспанец, и немного французского))))
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Ответ А.Э.РАСИМ
Кстати, как и все великие французские футболисты, Фонтен имел "нефранцузские" моменты. Родился он в Африке)))))) Традиция. Великие французы: Копа поляк, Платини итальянец, Зидан алжирец ,Мбаппе камерунец. Думаю надо пробить Кантона. Интересно, кто он по нации?
Ребята, а кто минус поставил?

В чем причина?

Это же правда.
0
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Ответ А.Э.РАСИМ
Честно говоря, поведение Криштиану Роналду во время чемпионата мира удивило. Кстати, он был капитаном, и делал всё, чтоб моральный уровень команды,бойцовские качества были на высоте. Например, когда Сантуш определился с составом и там Рона не было, Рон самолично принялся тренироваться с основным составом, на поле перед матчем, и озадачил товарищей таким благородством. И как он старался за гол!!!! Бруну забил, но Рон всем доказывал, что забил он, и даже дал интервью. Представляю, как ребята были окрылены таким великолепным поведением капитана!!!! Делал всё, чтоб команда стала чемпионом. И не забудьте, абсолютно был далёк от личных амбиций, ничего не думая о себе, и все мысли о Португалии. Настоящий капитан!!!!
без разницы мне кто забил этот гол, но температура вашего очага вызывает у меня опасения) пока зима, посидите на сугробе - полегчает)
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Ответ А.Э.РАСИМ
Честно говоря, поведение Криштиану Роналду во время чемпионата мира удивило. Кстати, он был капитаном, и делал всё, чтоб моральный уровень команды,бойцовские качества были на высоте. Например, когда Сантуш определился с составом и там Рона не было, Рон самолично принялся тренироваться с основным составом, на поле перед матчем, и озадачил товарищей таким благородством. И как он старался за гол!!!! Бруну забил, но Рон всем доказывал, что забил он, и даже дал интервью. Представляю, как ребята были окрылены таким великолепным поведением капитана!!!! Делал всё, чтоб команда стала чемпионом. И не забудьте, абсолютно был далёк от личных амбиций, ничего не думая о себе, и все мысли о Португалии. Настоящий капитан!!!!
Че расскажешь за капитана, который топтал футболку соперника, оскорблял игроков и тренеров перед камерами?
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