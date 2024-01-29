Сантуш о Роналду на ЧМ-2022: «Криштиану – лучший игрок всех времен. Он был недоволен, дважды начав игру на скамейке, но его отношение к команде было безупречным»
Фернанду Сантуш высказался о поведении Криштиану Роналду на ЧМ-2022.
«Криштиану был недоволен тем, что начал два матча на скамейке запасных, но я должен сказать, что его отношение к команде было безупречным. Он активно праздновал голы в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счетом 6:1, и выложился на все сто процентов, когда вышел на поле. Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было всего лишь тактическое решение, и оно было для меня очень тяжелым.
У меня была и остается большая привязанность к нему, которая выходит за рамки футбола. Сегодня Роналду вернулся в отличную форму, регулярно играет, чего не было до чемпионата мира, и много забивает. Я очень рад за него. Роналду – лучший игрок всех времен», – сказал Сантуш в интервью Asharq Al-Awsat.
Кстати, он был капитаном, и делал всё, чтоб моральный уровень команды,бойцовские качества были на высоте.
Например, когда Сантуш определился с составом и там Рона не было, Рон самолично принялся тренироваться с основным составом, на поле перед матчем, и озадачил товарищей таким благородством.
И как он старался за гол!!!!
Бруну забил, но Рон всем доказывал, что забил он, и даже дал интервью.
Представляю, как ребята были окрылены таким великолепным поведением капитана!!!!
Делал всё, чтоб команда стала чемпионом.
И не забудьте, абсолютно был далёк от личных амбиций, ничего не думая о себе, и все мысли о Португалии.
Настоящий капитан!!!!
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1113733337-federacziya-futbola-portugalii-napravit-fifa-dokazatelstva-togo-chto-1/
Как думаешь Федерация футбола Португалии, Морган (любимый персонаж фанатов Роналду) врут или нет?:)
1. Приплесть Месси/Роналду
Аргентина до Месси - 2 титулов ЧМ, 14 титулов Копы. Аргентина с Месси - 1 титул ЧМ, 1 титул Копы (и то, турнир чуть ли не ежегодно проводили, чтобы уже наконец Лёня его выиграл)
Португалия до Криштиану - 0 титулов ЧМ, 0 титулов ЧЕ. С Криштиану - 0 титулов ЧМ, 1 титул ЧЕ, плюс титул Лиги Наций, где в соперниках не боливии с гондурасами, а Италия, Голландия, да и даже Швейцария с Польшей.
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
В чем причина?
Это же правда.