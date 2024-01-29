⚡ Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го
Камила Валиева признана виновной в деле о положительной допинг-пробе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать спортсменку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.
ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.
Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали WADA, ISU и РУСАДА.
Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?
Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?
4 года за эту фигню, которая ничего не даёт в фигурке - жёстко и неадекватно вообще. Особенно командник отбирать.
Тем более, учитывая, как еще с декабря молчали уроды до февраля (случайно, ага) и левые отмазы придумывали от лаборатории
При этом, как Русада и наша сторона себя вели в этом деле - позорище, не спорю, только усложнили всё, с такими даже враги не нужны
Если бы дали 2, еще можно было понять. Но тут невозможно не говорить про политические игры.
Слишком жестко.
Зато космос получил все, что причитается ОЧ, поддержку бомонда и чиновников всех мастей, уверовала в свою избранность и наглеет на глазах.
Печально.