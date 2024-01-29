⚡ Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева признана виновной в деле о положительной допинг-пробе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать спортсменку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.

Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали WADA, ISU и РУСАДА.

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Опрос

Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Что ей делать?
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Камила Валиева

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660 комментариев
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На обжалование в Басманный суд, срочно!
+239
-60
+179
Зашибись. И что наши доказали? Ничего! Не предоставили ни одной нормальной версии! И пробу Б не вскрывали (понятно почему). Что ж, Щербакову с титулом ЧЕ! Просто нет слов.
+168
-19
+149
Господа, позволим же настояться комментариям.
+138
-28
+110
О как. Отдельное спасибо от команды, которая осталась ни с чем
+122
-17
+105
Ямайская пловчиха с букетом препаратов помахала ручкой
+136
-33
+103
людям и с большими нарушениями давали по 1-2 года дисквал, а тут 4
+105
-9
+96
Ну, это явный перебор. Срок такой, словно она точно сознательно пичкала в себя запрещенку.
+108
-18
+90
Ну теперь смело можно сказать, что Камила Валиева завершила карьеру или как модно у нас- приостановила
+92
-11
+81
Ответ Anna
Ямайская пловчиха с букетом препаратов помахала ручкой
Байлз поперхнулась риталином, слезая с бревна🤓
+96
-15
+81
Ответ Vendetta4111323
За что там 4 года, ждем объяснений
+++

4 года за эту фигню, которая ничего не даёт в фигурке - жёстко и неадекватно вообще. Особенно командник отбирать.
Тем более, учитывая, как еще с декабря молчали уроды до февраля (случайно, ага) и левые отмазы придумывали от лаборатории

При этом, как Русада и наша сторона себя вели в этом деле - позорище, не спорю, только усложнили всё, с такими даже враги не нужны
+104
-26
+78
Обвинительный приговор был предсказуем, но даже как-то жёстко 4 года
+78
-2
+76
Да начнётся холивар, товарищи!!!
+83
-16
+67
За что там 4 года, ждем объяснений
+73
-17
+56
Жаль ребят из командника((( просто писец, нет слов 🥲
+63
-9
+54
Ответ Vendetta4111323
За что там 4 года, ждем объяснений
Полагаю, за допинг
+81
-39
+42
Безумие. Она защищенным лицом была, доза минимальная, давать максимальный срок??
Если бы дали 2, еще можно было понять. Но тут невозможно не говорить про политические игры.
+50
-8
+42
Ребят из командника жалко. Даже Валиеву немного жаль. Зато федра и тшт вышли сухими из воды. Это как-то неправильно.
+58
-17
+41
а вообще получается подставить кого то из спортсменов очень легко
+45
-6
+39
Ответ Кирилл Польский
Крики: проклятый Запад, обманули девочку, она же ребёнок через 3,2,1..) И паралельно с этим увеличение гонораров и грантов всякие шоу))
Пока мы сами себя прекрасно топим - достаточно просто почитать комментарии)
+43
-4
+39
Неадекватоое наказание

Слишком жестко.
+44
-8
+36
Представляю сколько радостных комментариев тут будет🤦‍♀️ сил Камиле!
+77
-42
+35
Ответ bellyashe
в принципе, Валиева ничего не теряет. медаль все равно не отдаст, зато приобретет статус великомученицы)
Какую медаль она не отдаст? Олимпийской у них и не было никогда - ни у нее, ни у команды.
+41
-7
+34
Мощно, судя по тексту как-то совсем облажались РУСАДА и адвокаты.
+41
-9
+32
Кто-то в этих справедливых и честных людях сомневался? Они выносят только взвешенные решения и не противоречащие духу спортивных игр. Спортсмены Израиля и США не дадут соврать
+34
-5
+29
Про дедушку не поверили, значит. Впаяли по максимуму
+34
-5
+29
Эпичная сага подошла к концу
+31
-2
+29
В этой ситуации жалко только команду. За неуёмное желание федры и великого тренера, что б сияла одна звезда, а остальные не мешали триумфу, страна лишилась золота командника и чистые спортсмены остались не у дел.
Зато космос получил все, что причитается ОЧ, поддержку бомонда и чиновников всех мастей, уверовала в свою избранность и наглеет на глазах.
Печально.
+44
-17
+27
Ответ Сырок с кокосом
отдельное спасибо тем, кто в команднике не сделали замен. Об этом просили все, и это было бы справедливо по отношению к девочкам. А то, что сделали, назывется "и сам не ам, и другим не дам". Зато теперь, наверное, все довольны - они же так ратовали за спортивный принцип
Отдельный привет тем, кто вообще решил поставить в командник спортсмена без результатов пробы с ЧР, имея трех равнозначных фигуристок, у двоих их которых уже известны результаты проб с ЧР и ЧЕ
+29
-4
+25
Миру не нужна красота. Одна такая родилась в истории, пережевали и выплюнули. Хорошо, что успела многое показать, буду пересматривать вместо унылых ЧЕ.
+39
-15
+24
И смысл в том, что она защищённое лицо и несовершеннолетняя? Никто юридически её не защитил!
+22
0
+22
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