⚡ Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го

Камила Валиева признана виновной в деле о положительной допинг-пробе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать спортсменку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.

Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали WADA, ISU и РУСАДА.

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