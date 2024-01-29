«Заглуши мою боль». Валиева после решения CAS о ее дисквалификации на 4 года опубликовала видео с отрывком своего выступления

Камила Валиева опубликовала в сторис видео с отрывком своего выступления.

Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Она лишена всех наград с этой даты.

Публикация видео стала первой реакцией фигуристки в социальных сетях после решения CAS.

На видео наложена песня со словами «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».

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