«Заглуши мою боль». Валиева после решения CAS о ее дисквалификации на 4 года опубликовала видео с отрывком своего выступления

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева опубликовала в сторис видео с отрывком своего выступления.

Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Она лишена всех наград с этой даты.

Публикация видео стала первой реакцией фигуристки в социальных сетях после решения CAS. 

На видео наложена песня со словами «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь». 

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

Самая большая глупость в деле Валиевой

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187 комментариев
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Конечно,у остальных участников команды видимо никакой боли нет из-за того что они свои законные медали не получат.Хоть бы посочувствовала им.
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Команду не жаль? Даже не извинилась, опять страдалица
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+62
Чисто по-человечески ту 15-летнюю Камилу мне жаль. И жаль талант, который мог бы блистать и блистать.
Но вот как изначально повели ребёнка по кривой дорожке со своими коктейлями, так и спустя два года продолжают вести, запудривая мозги. Она ж и рада то позорную программу с капюшоном катать, то слезливые сторис выкладывать. Что, так и будет спекулировать на этой теме?
+71
-22
+49
Ответ gold-for-zagitova
Мне искренне жаль Камилу. Справедливости в нынешней ситуации ждать, к сожалению, не приходилось!
Окончательная справедливость будет, когда снимут с должностей Позднякова и Когана, спортивные чиновники должны понести ответственность
+59
-11
+48
Ответ Алеся Ткаченко
Конечно,у остальных участников команды видимо никакой боли нет из-за того что они свои законные медали не получат.Хоть бы посочувствовала им.
А они все это время молчали, не катались в капюшонах и не делали из себя жертв заговора, хотя медаль свою заслужили и заработали честно и то, что сейчас ее лишатся - главная несправедливость всей этой истории.
Но нет, у нас тут второй сезон пожалейки.
+48
-8
+40
Ответ fada
Конечно, все переживают, что у команды отняли золото, но если кто-то и должен был стать ОИ, то это Камила. Она на 10 голов была выше всех в этом сезоне. Ее выступление на Европе это фантастика. Никогда еще не было ничего подобного. Невероятно жаль💔
А не благодаря ли запрещённым препаратам Камила была выше на 10 голов? Ни до ни после этого сезона она так сильно не каталась. Сейчас и вовсе не выкатывает произвольную программу на нормальном уровне
+54
-26
+28
Шекспировщина, не иначе!
Подлые омериканцы отняли у девочки медаль за какой-то там допинг, как не стыдно!
+43
-16
+27
Ответ Oleandra
Держись, Камила, и возвращайся.. всё равно ОИ ни у кого уже не будет.
Дорогой триметазин!
Заглуши мою боль....
+49
-24
+25
Камила, не надоело играть роль жертвы? Это ты зря.
+51
-28
+23
Ответ Rsa Mer
Окончательная справедливость будет, когда снимут с должностей Позднякова и Когана, спортивные чиновники должны понести ответственность
И применить санкции к лаборатории, которая задержала пробу на 1,5 месяца заодно ))
+23
-3
+20
Держись, Камила, и возвращайся.. всё равно ОИ ни у кого уже не будет.
+67
-48
+19
Ответ Алоэ Вера
Чисто по-человечески ту 15-летнюю Камилу мне жаль. И жаль талант, который мог бы блистать и блистать. Но вот как изначально повели ребёнка по кривой дорожке со своими коктейлями, так и спустя два года продолжают вести, запудривая мозги. Она ж и рада то позорную программу с капюшоном катать, то слезливые сторис выкладывать. Что, так и будет спекулировать на этой теме?
Жаль было бы, если бы она подробно рассказала, каким образом запрещенный препарат попал в организм. И кто конкретно в этом виноват. А так 99% её материально простимулировали за молчание. И теперь она спокойно сможет торговать лицом на 1м канале, разыгрывая жертву со стороны "коллективного запада"
+24
-6
+18
Ответ Olga.t
Камиле выдержки и не сломаться от этой несправедливости... Будут в жизни другие победы, держись девочка!
В чем несправедливость? Она не принимала допинг? Или принимали все, но поймали только её?
+20
-3
+17
Большой привет Глории-джинс! )
+33
-16
+17
Ответ fada
Конечно, все переживают, что у команды отняли золото, но если кто-то и должен был стать ОИ, то это Камила. Она на 10 голов была выше всех в этом сезоне. Ее выступление на Европе это фантастика. Никогда еще не было ничего подобного. Невероятно жаль💔
Фантастика - это 5 квадов от Саши Трусовой на контрольных прокатах!Как раз такого никогда не было!
+23
-6
+17
Она понимает за что ей платят и кто, будет продолжать играть роль страдалицы от западных репрессий.
+21
-6
+15
Конечно, все переживают, что у команды отняли золото, но если кто-то и должен был стать ОИ, то это Камила. Она на 10 голов была выше всех в этом сезоне. Ее выступление на Европе это фантастика. Никогда еще не было ничего подобного. Невероятно жаль💔
+54
-40
+14
Что вот все молчат теперь? Где Тутберидзе? Почему молчит?
+16
-3
+13
Ответ SatelliteSS
Что вот все молчат теперь? Где Тутберидзе? Почему молчит?
Тутберидзе толстух худеет.
+14
-1
+13
Еще ее пожалеть просит, вот нахалка-то. Ни стыда, ни совести
+26
-15
+11
Большому таланту большое испытание, к сожалению. Камила, мы с тобой, переживем и это❤️❤️❤️
+13
-3
+10
Команду жалко!!!
+12
-2
+10
Пропаганда допинга?
+24
-14
+10
Это наказание было безызбежно...
+18
-8
+10
Ответ Екатерина Ивановская
Честно, не жалко. Не жалко не Валиеву, а Федерацию, которая устроила цирк на ОИ и после них. У вас есть действующая ОЧ, а они подняли шум "Камила лутцшая!1!!" Вот и получайте.
Чтобы сочувствовать, надо обладать эмпатией
+17
-7
+10
Камиле выдержки и не сломаться от этой несправедливости...
Будут в жизни другие победы, держись девочка!
+28
-19
+9
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Всё воронье слетелось...
+11
-2
+9
Ответ Здравый@смысл@
Комментарий удален модератором
А причем здесь либерализм? Ни одной адекватной версии относительно того, как запрещённый препарат в организм не представлено.
Сказки про дела, массажисток и прочее.
+14
-6
+8
барышня, а ты не хочешь извиниться перед остальными участниками командника? хотя бы из своей же родной страны?
+18
-10
+8
Ответ SatelliteSS
Комментарий скрыт
Да. Такие вещи делаются публично.
Это же видео она для всех выложила, а не условный Кондратюк или условная Мишина ей в личку прислали.
+11
-3
+8
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