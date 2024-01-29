«Заглуши мою боль». Валиева после решения CAS о ее дисквалификации на 4 года опубликовала видео с отрывком своего выступления
Камила Валиева опубликовала в сторис видео с отрывком своего выступления.
Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Она лишена всех наград с этой даты.
Публикация видео стала первой реакцией фигуристки в социальных сетях после решения CAS.
На видео наложена песня со словами «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».
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Но вот как изначально повели ребёнка по кривой дорожке со своими коктейлями, так и спустя два года продолжают вести, запудривая мозги. Она ж и рада то позорную программу с капюшоном катать, то слезливые сторис выкладывать. Что, так и будет спекулировать на этой теме?
Но нет, у нас тут второй сезон пожалейки.
Подлые омериканцы отняли у девочки медаль за какой-то там допинг, как не стыдно!
Заглуши мою боль....
Будут в жизни другие победы, держись девочка!
Сказки про дела, массажисток и прочее.
Это же видео она для всех выложила, а не условный Кондратюк или условная Мишина ей в личку прислали.