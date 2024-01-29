Елена Вайцеховская: «Как могло случиться, что на ОИ оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? Это вопрос к людям, которые продолжают управлять российским спортом»

Теги сборная России допинг Елена Вайцеховская Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года.

Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года (день, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин). Она лишена всех наград с этой даты. 

«Ну вот и все. Надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги.

МОК еще предстоит вынести решение по олимпийским медалям, но уже понятно, что, если вычесть из командного результата Игр в Пекине баллы Валиевой, ничего оптимистичного в получившейся сумме не будет.

На самом деле вся эта история – это история о подмене понятий. Положа руку на сердце, мы, конечно же, спекулировали на теме маленького невинного ребенка, на которого ополчился мир. На самом деле сюжет гораздо более трагичен.

Он о том, как чья-то совершенно непростительная халатность лишила золота Олимпиады людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных.

Я не о пресловутом триметазидине из дедушкиного стакана. А о том, что лично мне не дает покоя до сих пор.

Как вообще могло случиться, что на Играх оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? И это вопрос не к CAS, не к западным провокаторам из шведской лаборатории, а к тем людям, которые продолжают управлять российским спортом и фигурным катанием в частности.

Кто дал им право так бездарно распорядиться судьбами людей, которые на протяжении многих лет составляли гордость страны? И разве их вина в контексте случившегося менее значима, чем вина Камилы, получившей четырехлетний срок дисквалификации?

Понятно, что вопросы риторические, но до сих пор хочется услышать ответы», – написала журналистка в телеграм-канале.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

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Камила Валиева

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149 комментариев
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Опа, неужели начали задавать правильные вопросы?
+142
-8
+134
В том то и дело, что вопросы остались только риторические
+102
-5
+97
Абсолютно верно Елена.
кто ответит за то, что наши чинуши не дождались результата застрявшей пробы по Ками и отправили ее без получения результата по пробе на главный старт Мира?Их должности,фио,санкции по ним????
Именно из-за этих людей,которые в угаре халявных поездок с семьями на ОИ-не выполняли прямые должностные обязанности -по отправке ПРОВЕРЕННЫХ спортсменов -ПОДСТАВИЛИ нашу плеяду прекрасных спортсменов.
+100
-5
+95
Итак, наше спортивное руководство знает, что у Валиевой перед ОИ есть одна незакрытая проба с ЧР. При этом пробы с ЧЕ чистые. Вопрос: у кого из чиновников могло хватить смелости предложить не брать Камилу на ОИ или не ставить ее в командник? Не удивлен, что ни у кого не нашлось. Потому что сколько копий и шишек могли схватить, если бы не взяли на игры лучшую спортсменку, а в итоге все с пробой оказалось бы хорошо.
Но все же не может не раздражать, что никто из руководства и окружения Камилы (за исключением частично Шветского) не взял на себя хотя бы на словах хоть часть вины за произошедшее. Особенно раздражает дама в белом пальто, которая в интервью несет ересь о том, что во всем виновата ВАДА, которая допустила спортсменку до олимпийских игр. Ну и, конечно, виновата Камила, что пила воду и жрала мороженое из левых источников. У этих людей что-то отвалится, если они хоть частично признают свои ошибки?
+58
-8
+50
Ответ unknownman
Итак, наше спортивное руководство знает, что у Валиевой перед ОИ есть одна незакрытая проба с ЧР. При этом пробы с ЧЕ чистые. Вопрос: у кого из чиновников могло хватить смелости предложить не брать Камилу на ОИ или не ставить ее в командник? Не удивлен, что ни у кого не нашлось. Потому что сколько копий и шишек могли схватить, если бы не взяли на игры лучшую спортсменку, а в итоге все с пробой оказалось бы хорошо. Но все же не может не раздражать, что никто из руководства и окружения Камилы (за исключением частично Шветского) не взял на себя хотя бы на словах хоть часть вины за произошедшее. Особенно раздражает дама в белом пальто, которая в интервью несет ересь о том, что во всем виновата ВАДА, которая допустила спортсменку до олимпийских игр. Ну и, конечно, виновата Камила, что пила воду и жрала мороженое из левых источников. У этих людей что-то отвалится, если они хоть частично признают свои ошибки?
Руководство, зная о незакрытой пробе с ЧР, могли бы хоть подуть на воду с командником и поставить Аню и Сашу. Здесь, что им мешало так поступить? Маленько бы обезопасить на всякий случай. Вот этот случай их и прибил. Вернее команду всю
+34
-1
+33
И в чем она не права? За статусом пробы не следили, и даже не усомнились поставить в командник на обе программы спортсменку без решения по пробе. Безалаберность высшей пробы.
+24
-1
+23
Ответ Беспечный русский бродяга
А не смущает тот факт, что о грязной пробе узнали уже на самих играх!?
Если бы ФФККР пометила пробу Валиевой (на тот момент чемпионки России) как приоритетную, результаты пришли бы раньше. А вот почему ее не пометили, вопрос как раз к ФФККР. Кроме того, если они знали, что проба не проверена, стоило ее не пускать на ОИ, но понадеялись, что прокатит. Косяк на косяке.
+21
-1
+20
Единственно трезвый пока комментарий с совершенно правильными вопросами, на которые никто не собирается искать ответы.
+28
-8
+20
Ответ Olga Tchistyakov
А как могло оказаться,что проба 100% фаворита ЖО провалялась почти три месяца где то на задворках каких то лабораторий?Войцеховская,твой вопрос не по адресу.
Какие три месяца? Вы о чем
+22
-2
+20
Никто из Федры не был наказан за халатность, где пострадали много спортсменов, теперь из за них лишились стопрцентного золото.
+21
-1
+20
Ответ Larisa Ermolenko
Хороший вопрос. Только поздновато озвученный.
Эти вопросы очень многие задают с того самого дня, когда отменили награждение и всплыли первые подробности, другое дело, что ни тогда, ни сейчас никто отвечать на них и не планирует, ответственные люди Федерации предпочитают не разбираться по существу, а «поддерживать», попутно заметая все неблаговидное под ковёр. Виновата теперь только Камила, никого не сдала, всех покрыла, кроме неё все в белом...какой стыд, старшие товарищи.
+15
0
+15
Ну, в кои-то веки Вайцеховская написала что-то по делу. Очевидно, что кто-то в руководстве знал, что у Валиевой зависла проба, и из-за этого ставить ее в командник было нельзя, особенно с учетом того, что Щербакова и Трусова были заведомо сильнее американок. Надеялись, что пронесет, вот и "пронесло".
+17
-5
+12
Ой, Вайц дело говорит.
+14
-2
+12
не очень часто соглашаюсь с Вайцеховской, но тут она права
+14
-3
+11
А как могло оказаться,что проба 100% фаворита ЖО провалялась почти три месяца где то на задворках каких то лабораторий?Войцеховская,твой вопрос не по адресу.
+38
-27
+11
Самое обидное, что если бы сделали замену в женском одиночном катании на произвольную программу (а там могла без потери в баллах откататься любая из первой десятки ЧР), то команда осталась бы хотя бы с бронзой
+11
-1
+10
И это тот вопрос, который болельщики фигурного катания задавали с тех самых пор, как стало известно о допинге на ОИ.
Но его, разумеется, предпочтут замести под ковёр, оставив на заклание карьеру по-настоящему талантливой девочки.
Зато федерация и штаб все в белом.
+11
-1
+10
я так понял валиеву трогать никак нельзя было. блат у нее ого-го, вот и понадеялись, что пронесет
+15
-5
+10
Хороший вопрос. Только поздновато озвученный.
+12
-2
+10
Хороший вопрос в воздух, за который до сих пор никто не привлечен к ответственности из спортивных чиновников
+10
-2
+8
Чинуши просто не выполнили свою работу. Халатность, как всегда в этой стране.
+7
0
+7
Ответ Oleandra
Надо было тем, у кого ОИ были последние или единственные, золото в личке выигрывать, а не ехать на чужом горбу.. Щербакова выиграла и ТМ взяли серебро, и не зависели ни от кого.. вот и всё.
Какой чужой горб? Это командное соревнование, каждый внёс вклад. Там такой запас был, что ты выходишь, выкатываешь с тройными и всё
+7
0
+7
в первый раз согласна с Вайц
+11
-4
+7
Ответ Olga Tchistyakov
А как могло оказаться,что проба 100% фаворита ЖО провалялась почти три месяца где то на задворках каких то лабораторий?Войцеховская,твой вопрос не по адресу.
полтора месяца
+7
0
+7
Елена уже назначена предателем Родины или пока депутаты думают?
+7
-1
+6
Ответ Olga Tchistyakov
Декабрь,январь и половина февраля.Почему то все остальные пробы были готовы к началу ОИ.
пробу взяли 25 декабря, 11 февраля просочились первые сведения о допинге, считать научись
+6
0
+6
Все четко! Кто допустил на ОИ человека с положительной допинг пробой? На этот вопрос ответа мы никогда не узнаем, хотя он ледит на поверхности.
+7
-2
+5
Ответ Маргарита Михайловна
Так именно Валиеву и готовили четыре года к тому чтобы сделать чемпионкой. Для этого и накачивали допингом. Ведь без допинга она всё время падала и проигрывала главные старты.
Не просто ОЧ а двукратной ОЧ.В итоге медалей нет не только у Валиевой но и у команды
+7
-2
+5
Ответ Настя 999
Согласна с Вайцеховской. Принимают все, ловят единиц. Но как вообще грязная проба могла отправиться из России куда бы то ни было? Загадка.
Запрещенку принимают далеко не все спортсмены. И Вайцеховская такого не писала.
+5
0
+5
Воот, озвучен единственный интересный вопрос во всей этой истории
+6
-1
+5
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