Елена Вайцеховская: «Как могло случиться, что на ОИ оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? Это вопрос к людям, которые продолжают управлять российским спортом»

Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года.

Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года (день, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин). Она лишена всех наград с этой даты.

«Ну вот и все. Надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги.

МОК еще предстоит вынести решение по олимпийским медалям, но уже понятно, что, если вычесть из командного результата Игр в Пекине баллы Валиевой, ничего оптимистичного в получившейся сумме не будет.

На самом деле вся эта история – это история о подмене понятий. Положа руку на сердце, мы, конечно же, спекулировали на теме маленького невинного ребенка, на которого ополчился мир. На самом деле сюжет гораздо более трагичен.

Он о том, как чья-то совершенно непростительная халатность лишила золота Олимпиады людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных.

Я не о пресловутом триметазидине из дедушкиного стакана. А о том, что лично мне не дает покоя до сих пор.

Как вообще могло случиться, что на Играх оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? И это вопрос не к CAS, не к западным провокаторам из шведской лаборатории, а к тем людям, которые продолжают управлять российским спортом и фигурным катанием в частности.

Кто дал им право так бездарно распорядиться судьбами людей, которые на протяжении многих лет составляли гордость страны? И разве их вина в контексте случившегося менее значима, чем вина Камилы, получившей четырехлетний срок дисквалификации?

Понятно, что вопросы риторические, но до сих пор хочется услышать ответы», – написала журналистка в телеграм-канале.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?