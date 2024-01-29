Елена Вайцеховская: «Как могло случиться, что на ОИ оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? Это вопрос к людям, которые продолжают управлять российским спортом»
Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года.
Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года (день, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин). Она лишена всех наград с этой даты.
«Ну вот и все. Надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги.
МОК еще предстоит вынести решение по олимпийским медалям, но уже понятно, что, если вычесть из командного результата Игр в Пекине баллы Валиевой, ничего оптимистичного в получившейся сумме не будет.
На самом деле вся эта история – это история о подмене понятий. Положа руку на сердце, мы, конечно же, спекулировали на теме маленького невинного ребенка, на которого ополчился мир. На самом деле сюжет гораздо более трагичен.
Он о том, как чья-то совершенно непростительная халатность лишила золота Олимпиады людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных.
Я не о пресловутом триметазидине из дедушкиного стакана. А о том, что лично мне не дает покоя до сих пор.
Как вообще могло случиться, что на Играх оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? И это вопрос не к CAS, не к западным провокаторам из шведской лаборатории, а к тем людям, которые продолжают управлять российским спортом и фигурным катанием в частности.
Кто дал им право так бездарно распорядиться судьбами людей, которые на протяжении многих лет составляли гордость страны? И разве их вина в контексте случившегося менее значима, чем вина Камилы, получившей четырехлетний срок дисквалификации?
Понятно, что вопросы риторические, но до сих пор хочется услышать ответы», – написала журналистка в телеграм-канале.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
кто ответит за то, что наши чинуши не дождались результата застрявшей пробы по Ками и отправили ее без получения результата по пробе на главный старт Мира?Их должности,фио,санкции по ним????
Именно из-за этих людей,которые в угаре халявных поездок с семьями на ОИ-не выполняли прямые должностные обязанности -по отправке ПРОВЕРЕННЫХ спортсменов -ПОДСТАВИЛИ нашу плеяду прекрасных спортсменов.
Но все же не может не раздражать, что никто из руководства и окружения Камилы (за исключением частично Шветского) не взял на себя хотя бы на словах хоть часть вины за произошедшее. Особенно раздражает дама в белом пальто, которая в интервью несет ересь о том, что во всем виновата ВАДА, которая допустила спортсменку до олимпийских игр. Ну и, конечно, виновата Камила, что пила воду и жрала мороженое из левых источников. У этих людей что-то отвалится, если они хоть частично признают свои ошибки?
Но его, разумеется, предпочтут замести под ковёр, оставив на заклание карьеру по-настоящему талантливой девочки.
Зато федерация и штаб все в белом.