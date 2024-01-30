НБА. «Кливленд» – «Клипперс», «Оклахома» против «Миннесоты», «Милуоки» в гостях у «Денвера» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

«Клипперс» в гостевой встрече с «Кливлендом» попытаются продлить серию из 5 побед, в противостоянии лидеров Востока «Оклахома» примет «Миннесоту».

«Милуоки» в первой игре под руководством Дока Риверса на выезде сыграет с «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Нью-Йорк
Дата проведения
30 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Кливленд – Клипперс
Дата проведения
30 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Бостон – Новый Орлеан
Дата проведения
30 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Бруклин – Юта
Дата проведения
30 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Майами – Финикс
Дата проведения
30 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Сакраменто
Дата проведения
30 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Вашингтон
Дата проведения
30 января, 04.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Миннесота
Дата проведения
30 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Лейкерс
Дата проведения
30 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Орландо
Дата проведения
30 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Денвер – Милуоки
Дата проведения
30 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Портленд – Филадельфия
Дата проведения
30 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

21 комментарий
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Вчера сыну исполнился год, он у меня большой парень и уже частенько смотрит с папой баскетбол. Ночью же сон ему свечением телефона прерывать нельзя, но и покидать уютное одеяло и кровать папе не хочется, и я нашел выход: с внешней стороны детской кроватки обклеил все двусторонним скотчем, на который и крепится телефон. Ура! Можно смотреть игру против Кливленда)
+13
-2
+11
Кстати, у "Портленда" второй матч за два дня, а "Филадельфия" имела день отдыха. Есть предположение, что лидер гостей продолжит свою серию с 30+ очками. Хотя он мог сыграть и в предыдущей игре.
+8
-2
+6
Денвер - Милуоки отличный матч и противостояние двух двукратных МВП. Надеюсь, что главному тренеру хозяев не придется менять тактику за 20 минут до начала игры и нас ждет зрелище.
+7
-1
+6
Ответ Алекс Баландин
Вчера сыну исполнился год, он у меня большой парень и уже частенько смотрит с папой баскетбол. Ночью же сон ему свечением телефона прерывать нельзя, но и покидать уютное одеяло и кровать папе не хочется, и я нашел выход: с внешней стороны детской кроватки обклеил все двусторонним скотчем, на который и крепится телефон. Ура! Можно смотреть игру против Кливленда)
У меня тоже сыну год недавно исполнился, но у нас другая фишка: он просыпается в 6 или 6:30 утра и дальше уже хочет бодрствовать. И пока мама до 8 досыпает мы играем. По началу это казалось адом: каждое утро без выходных уже с 6 утра на ногах, но я нашел в этом плюс: пока мы играем и завтракаем я смотрю или слушаю матчи западной конференции (чаще всего ЛАЛ в это время играют). Если бы не утренний баскетбол, то уже бы с ума начал сходить) Так что у каждого свои приколы просмотра НБА)
P/s: летом было прям невыносимо без баскета, ждал скорее бы уже ноябрь и старт сезона)
+6
-1
+5
Яннис то хоть приедет в Колорадо?
+2
0
+2
Первый же матч, как тренера Дока против Наггетс, повезло)
+3
-1
+2
И внезапно, матчем дня становится противостояние Кливленд - Клипперс (кто бы мог представить ещё месяц назад). Но сейчас команды идут на 5 и 3 местах в своих конференциях. Кливленд в последних десяти играх 9-1, Клипперс - 8-2. Могучая должна быть битва!
+3
-1
+2
"... в противостоянии лидеров Востока «Оклахома» примет «Миннесоту»...
---------------------------------------------------------------------------------------
Павел Косыгин из новостной ленты, прекрати заниматься самодеятельностью и сейчас же верни эти две команды на Запад. В лидерах можно (и нужно) оставить.
+3
-2
+1
Штрафниид аут. Не верю что он будет набирать 65 матчей, там же ещё 5 б2б у них где-то
+1
0
+1
Ответ Igbin
Это если Эйтон сможет добраться до арены.
Эмбиид уже не добрался
0
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Ответ Виктор Обезьяна
битва титанов - Фоэль Эмбид против ДэАмин Эйтона
Это если Эйтон сможет добраться до арены.
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Ответ M D
столько хлопот чтобы посмотреть на кавалеров, лучше посмотрите на возвращение Бена крепкая спина Симмонса
))))
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Ответ p4narinanatoli
Надеюсь ребята не подведут )) здоровья сыну!
Спасибо!
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Ответ Алекс Баландин
Вчера сыну исполнился год, он у меня большой парень и уже частенько смотрит с папой баскетбол. Ночью же сон ему свечением телефона прерывать нельзя, но и покидать уютное одеяло и кровать папе не хочется, и я нашел выход: с внешней стороны детской кроватки обклеил все двусторонним скотчем, на который и крепится телефон. Ура! Можно смотреть игру против Кливленда)
столько хлопот чтобы посмотреть на кавалеров, лучше посмотрите на возвращение Бена крепкая спина Симмонса
0
0
0
Ответ Алекс Баландин
Вчера сыну исполнился год, он у меня большой парень и уже частенько смотрит с папой баскетбол. Ночью же сон ему свечением телефона прерывать нельзя, но и покидать уютное одеяло и кровать папе не хочется, и я нашел выход: с внешней стороны детской кроватки обклеил все двусторонним скотчем, на который и крепится телефон. Ура! Можно смотреть игру против Кливленда)
Надеюсь ребята не подведут )) здоровья сыну!
+1
-1
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Кливленд сегодня победит переоцененных всеми стариков разбойников из банды Клипперс.
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Шикарный денек сегодня и под занавес битва Денвера и Милуоки.
Хочется надется что обойдется без шляпы как это было недавно в в матче Селтикс и Клипперс.
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Старина Лю привозит отряд культовых игроков. Круто, что будет возможность увидеть этот матч. Кливленду прежде всего бесстрашия можно пожелать, Клипперс прямо сейчас выглядит как сильнейшая команда.
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Сегодня жирнейший день
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битва титанов - Фоэль Эмбид против ДэАмин Эйтона
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