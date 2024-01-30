НБА. «Кливленд» – «Клипперс», «Оклахома» против «Миннесоты», «Милуоки» в гостях у «Денвера» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

« » в гостевой встрече с « » попытаются продлить серию из 5 побед, в противостоянии лидеров Востока «Оклахома» примет «Миннесоту».

« » в первой игре под руководством Дока Риверса на выезде сыграет с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.