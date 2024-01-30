НБА. «Кливленд» – «Клипперс», «Оклахома» против «Миннесоты», «Милуоки» в гостях у «Денвера» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.
«Клипперс» в гостевой встрече с «Кливлендом» попытаются продлить серию из 5 побед, в противостоянии лидеров Востока «Оклахома» примет «Миннесоту».
«Милуоки» в первой игре под руководством Дока Риверса на выезде сыграет с «Денвером».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 30 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 30 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
P/s: летом было прям невыносимо без баскета, ждал скорее бы уже ноябрь и старт сезона)
---------------------------------------------------------------------------------------
Павел Косыгин из новостной ленты, прекрати заниматься самодеятельностью и сейчас же верни эти две команды на Запад. В лидерах можно (и нужно) оставить.
Хочется надется что обойдется без шляпы как это было недавно в в матче Селтикс и Клипперс.