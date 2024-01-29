Экс-хореограф группы Тутберидзе о дисквалификации Валиевой: «Горите в аду, суки. За все ответят, придет время – за всех наших спортсменов и погибших людей»
Алексей Железняков заявил, что дисквалифицировавшие Валиеву «за все ответят».
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.
25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.
«Горите в аду, суки. Все! Один ответ. За все ответят, придет время. За всех наших спортсменов, за наших погибших людей.
За все ответят. Это сраная политика, просто политика», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию
Степень деградации в сегодняшней России, конечно,, запредельная.
Едет крыша неспеша