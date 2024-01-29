Экс-хореограф группы Тутберидзе о дисквалификации Валиевой: «Горите в аду, суки. За все ответят, придет время – за всех наших спортсменов и погибших людей»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Этери Тутберидзе дисквалификации Политика Алексей Железняков Камила Валиева брань Фигурное катание

Алексей Железняков заявил, что дисквалифицировавшие Валиеву «за все ответят».

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.  

«Горите в аду, суки. Все! Один ответ. За все ответят, придет время. За всех наших спортсменов, за наших погибших людей.

За все ответят. Это сраная политика, просто политика», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе. 

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию

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108 комментариев
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Дайте уже опохмелиться человеку.
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Не вывез психологически, бедолага.
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Алекс, камон на баррикады! есть отличная возможность проявить себя молодому, физически одаренному и не слишком обремененному интеллектом человеку. или вы как Димон из интернет-войск будете?
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Сложно сегодня сделать выбор на лучшее высказывание о бане Валиевой, но тут появляется лидер.
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Ответ Артур Джаниашвили
Дайте уже опохмелиться человеку.
Раньше надо было) там, походу, к товарищу белочка уже пришла)
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В окопы срочно, пока боевой настрой не растерял.)))
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На спорсе сегодня репортаж из сумасшедшего дома,- один дурной другого сменяет.
Степень деградации в сегодняшней России, конечно,, запредельная.
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Да уж... Хотелось бы, чтобы все ответственные за гибель всех людей ответили...
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Дайте ему уже парабеллум!
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Первая жертва массовой истерии сегодня.
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Кто скажет чуваку что запрещённое вещество было и что пока мы не влезли *наши* люди не погибали?
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"Горите в аду, суки. Все! Один ответ. За все ответят, придет время." - гопник быкует.
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никто не заставлял ее пить дедушкин чай.
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Это высказывание говорит только об одном. Как же засорили мозги нашим людям. Почему отвечать должен европейский суд, а не те, кто давал запрещённые таблетки ребёнку. Почему гореть в аду за наших погибших сограждан должен кто-то, кроме тех, кто отправляет их погибать? Ну логика, где ты? Как так произошло? Мы же просвещенная нация, наша наука, образование, искусство, культура ещё лет 30-40 назад невероятно сильно котировалось...
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Ответ vadned
Там вроде был еще вариант с собачим кормом )
ну такую вкусняшку трудно отобрать у девочки
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Ответ nmnackjbxkasbk
никто не заставлял ее пить дедушкин чай.
Там вроде был еще вариант с собачим кормом )
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Почему этот товарищ ещё не на сво?
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Ответ Alex the brave
Не вывез психологически, бедолага.
Потомки Шарикова вылезают из шкур на общее посмешище . Кто следующий с новым лозунгом о притеснении терпил
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Ответ Roma Spirit
Сложно сегодня сделать выбор на лучшее высказывание о бане Валиевой, но тут появляется лидер.
Однозначно лучший пока
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Я не понял, он считает, что в гибели наркоманов в стране тоже запад виноват.
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Ответ Viks
Первая жертва массовой истерии сегодня.
Не, первой была ТАТ и её проклятия)
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Тихо шифером шурша
Едет крыша неспеша
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Только что в эфире нашего марафона комментариев на тему ФК прозвучал привет из ада от беса Железнякова.
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Просто сравните высказывание Мишина и этого "чуда в перьях". Жаль мат доступен только журналистам...
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закусывать надо
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Ответ TUGRI
Комментарий скрыт
На нашу науку смотрели с завистью. Сейчас даже не с улыбкой, а со смехом. Вы вообще в курсе, что у нас нет своей электроники? Вообще нет. А советская электроника на равных конкурировала с западной и японской. Про искусство, вы кого имеете в виду? Шамана, да? Или всю пошлость в сегодняшних театрах и кино? Советские и русские, до этого, театры ездили во все страны запада с гастролями. Раннее советское кино считается сейчас одним из лучших тех времен. Что сейчас???
+9
-3
+6
За что...? Как я понял, она действительно была виновата, так почему все возмущаются, к тому же из 4 лет дисквалификации 2 уже прошли, всего два осталось
+9
-4
+5
Не наливайте ему больше.
+6
-2
+4
Если это возмущение всерьез (а не традиционно-конъюнктурное), то страшновато становится и за этого человека и вообще.
+5
-1
+4
наркомания- страшная болезнь
+5
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