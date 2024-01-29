Экс-хореограф группы Тутберидзе о дисквалификации Валиевой: «Горите в аду, суки. За все ответят, придет время – за всех наших спортсменов и погибших людей»

Алексей Железняков заявил, что дисквалифицировавшие Валиеву «за все ответят».

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.

«Горите в аду, суки. Все! Один ответ. За все ответят, придет время. За всех наших спортсменов, за наших погибших людей.

За все ответят. Это сраная политика, просто политика», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию